  Le marché du livre audio devrait atteindre 19,39 milliards de dollars d’ici 2027

La pénétration du contenu audible des livres, associée à la disponibilité croissante d’Internet et à la révolution de l’IdO, a propulsé la demande du marché de plusieurs fois.

Taille du marché des livres audio – 2,84 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 27,0 %, tendances du marché – Augmentation de la demande pour les livres audio à suspense et thriller et personnalités emblématiques en tant que narrateurs.

Le marché mondial du livre audio devrait atteindre 19,39 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché observe actuellement une croissance énorme car de nombreux consommateurs sont enclins à écouter la version audible de livres, romans, poésie de différents genres. Un côté positif du comportement des consommateurs a été observé, car de nombreux lecteurs de livres préfèrent se débarrasser de la forme physique des livres et des livres électroniques et opter pour les livres audio. Magnifique qualité de narration, une collection captivante d’histoires, disponibilité d’une vaste collection de livres renommés, incorporant la voix de personnalités légendaires, interface utilisateur fluide spécialement conçue pour les clients âgés, large disponibilité de l’application dans diverses plates-formes de système d’exploitation, facilitant le les auteurs et narrateurs indépendants financièrement et les aider à produire de nouveaux contenus sont quelques-unes des initiatives suivies par de nombreux acteurs et entreprises en croissance sur le marché.

Audible, Inc., une société de livres audio appartenant à Amazon, après environ un an, la société a fait ses débuts en Inde, a mis en place une stratégie marketing et commerciale remarquable. Audible a récemment proposé à ses clients des histoires captivantes de divers genres, enregistrées par les voix de célébrités et de personnalités extrêmement célèbres de ce pays. La voix iconique joue un rôle central pour gagner de plus en plus d’auditeurs dans l’industrie du livre audio. La même stratégie a fonctionné pour Audible, car ils ont déjà gagné une quantité importante de nouveaux utilisateurs pour leur application de livres audio de ce pays.

Cependant, la situation de verrouillage a créé un côté positif pour le marché des livres audio, car de plus en plus de nouveaux clients ouvrent chaque jour leur compte de livres audio pour passer leur temps libre à la maison. En outre, de nombreux auteurs et narrateurs indépendants ont commencé à imputer leurs efforts aux livres audio.

Les principaux participants incluent Audible, Inc, HarperAudio, Brilliance Audio, Oakhill Publishing, Books on Tape, Scribd Inc., Strathmore Artist Papers, Podium Publishing, Oasis Audio et Graphic Audio, parmi d’autres, parmi les meilleurs acteurs du marché.

Obtenez un échantillon gratuit du rapport- https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2951

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’Audible, le plus grand éditeur de livres audio au monde détenu par Amazon, a récemment dévoilé qu’il développait une transcription basée sur l’apprentissage automatique. Légendes audibles pour leurs livres audio. Audible pensait que l’un des meilleurs moyens d’engloutir le contenu était de lire et d’écouter. Cette fonctionnalité serait remarquablement utile pour beaucoup de leurs utilisateurs, car beaucoup d’entre eux sont confrontés à des problèmes avec différents accents d’une langue. En plus des narrations audibles, ils pouvaient lire les légendes tout de suite.

Les sociétés de livres audio se concentrent également sur le contenu local, car c’est ainsi qu’elles pourraient accumuler de nombreux nouveaux utilisateurs plus enclins au contenu local. Il a été observé que la plupart des pays ont une majorité de locuteurs multilingues de langue maternelle. Par exemple, Audible, en 2018, lorsqu’elle a lancé son entité commerciale en Inde, a inclus une sélection organisée d’environ 400 titres exclusifs de la société par de nombreux auteurs bien connus dans le pays.

L’année dernière, Podium Publishing a signé des contrats avec certains des auteurs et narrateurs de livres audio de haut niveau, à savoir Harmon Cooper, Craig Alanson, Richard Fox, Luke Daniels et RC Bray, et a couvert tous les coûts de production pour les libérer de se concentrer sur la fourniture d’un contenu de qualité.

Pour identifier les principales tendances de l’industrie, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/audio-book-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le livre audio mondial Marché sur la base de la technologie, du canal de vente, du type, des marchés verticaux d’utilisation finale et de la région :

Genre Perspectives (Revenus : milliards USD ; volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Éducation

Fiction

Biographie

Professionnel

Comédie

Historique

Romance

Suspense & Thriller

Mémoire

Personnel Grooming & Motivational

Divers

Perspectives de la plateforme (Revenus : milliards USD ; Volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Site Web

smartphone Application

bureau

Autres

Perspectives par groupe d’âge (Revenus : milliards USD ; Volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Moins de 25

25 à 34

35 à 55

ans 56 ans et

Perspectives des secteurs d’utilisation finale (Revenu : milliards USD ; volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Étudiant

Employé Professionnel

foyer

Retraité

Autres

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2951

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une demande de personnalisation ou de plus amples informations, veuillez nous contacter et nous veillerons à ce que vous obteniez le rapport qui répond à vos exigences.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards de dollars ; volume : millions d’unités ; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Lire plus de rapports

– Marché du métaverse commercial https://www.reportsanddata.com/report-detail/business-metaverse-market

Marché de la banque de détail https://www.reportsanddata.com/report-detail/retail-banking-market

de l’assurance aviation-@ https://www.reportsanddata.com/report-detail/aviation-insurance-market

Marché des drones commerciaux intelligents -@ https ://www.reportsanddata.com/report-detail/smart-commercial-drones-market

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John Watson

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com