Le marché du liquide de refroidissement automobile enregistre un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision

Le marché du liquide de refroidissement automobile devrait croître rapidement au cours de la période projetée, propulsé par l’augmentation des ventes de véhicules et la demande croissante d’entretien et de services automobiles. En outre, les constructeurs automobiles sont engagés dans l’introduction de nouveaux produits et marques pour offrir à leurs consommateurs des solutions de refroidissement personnalisées, augmentant ainsi la part de marché du liquide de refroidissement automobile.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du liquide de refroidissement automobile était évalué à 4642,30 millions USD en 2021 et devrait atteindre 7124,48 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande. Le liquide de refroidissement automobile est un antigel ou liquide de refroidissement moteur, un liquide coloré. Lorsqu’il est mélangé à l’antigel, il aide l’eau à réguler le moteur du véhicule lors de températures extrêmes. Il protège les moteurs de la surchauffe. Le liquide de refroidissement automobile lubrifie également les pièces mobiles des véhicules et les protège contre les dommages lorsqu’il entre en contact avec le joint de culasse, la pompe à eau, le calage du cylindre et du piston.

Portée du marché mondial du liquide de refroidissement automobile

Le marché du liquide de refroidissement automobile est segmenté en fonction de la technologie, du produit, du type de véhicule et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Technologie des acides inorganiques (IAT)

Technologie de l’acide organique (OAT)

Technologie d’acide organique hybride (HOAT)

Produit

Éthylène glycol

Propylène glycol

Glycérine

Type de véhicule

Voitures particulières

Véhicules utilitaires lourds

Véhicules utilitaires légers

Utilisateur final

Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

Marché secondaire automobile

Analyse / aperçus régionaux du marché du liquide de refroidissement automobile

Le marché du liquide de refroidissement automobile est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, produit, type de véhicule et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du liquide de refroidissement automobile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du liquide de refroidissement automobile en termes de part de marché et de chiffre d’affaires. Cela est dû à la disponibilité facile des ressources de base telles que les matières premières et la main-d’œuvre et au nombre élevé de véhicules en circulation dans cette région.

L’Europe devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la production élevée associée à la forte utilisation de véhicules dans cette région. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages des ressources recyclées avec durabilité stimulera probablement la croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Liquide de refroidissement automobile

Le paysage concurrentiel du marché du liquide de refroidissement automobile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du liquide de refroidissement automobile.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du liquide de refroidissement automobile sont :

Valvoline (États-Unis)

Exxon Mobil Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

TotalEnergies (France)

Chevron Corporation (États-Unis)

Shell Plc (Royaume-Uni)

INDUSTRIES DU VIEUX MONDE (ÉTATS-UNIS)

Prestone Products Corporation (États-Unis)

Arteco (États-Unis)

Corporation Recochem (Canada)

MOTUL (France)

BP PLC (Royaume-Uni)

Chevron Corporation (États-Unis)

Valvoline Inc. (États-Unis)

Sinopec (Chine)

Castrol Limited (Royaume-Uni)

