Le marché du lavage de voiture devrait atteindre 37526,01 millions de dollars d’ici 2029 : l’industrie analysée par les tendances, la croissance et la demande

En travaillant sur un certain nombre d'étapes de collecte et d'analyse des données du marché, un marché décisif pour le lavage de voituresrapport de recherche est préparé avec une équipe d'experts.

Selon la fréquence de lavage, de nombreux clients préfèrent aller au lave-auto tous les quelques mois. Le lavage de voiture est principalement utilisé pour nettoyer à la fois l’extérieur et l’intérieur des automobiles. C’est une percée qui rend le lavage et le nettoyage plus pratiques. L’essor de l’industrie automobile fait grimper la demande de lave-autos. De nombreux clients choisissent d’utiliser un lave-auto professionnel. Les consommateurs rechercheront un nettoyage automobile professionnel en raison de leur sensibilisation accrue à l’environnement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lave-autos était évalué à 29 394,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 37 526,01 USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport de premier ordre sur le marché des lave-auto permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes et de l'évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique.

Segmentation : Marché mondial du lavage de voiture

Le marché des lave-autos est segmenté en fonction du type, du processus et du composant. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type

Tunnels

Roll-Over/In Bay

Self-Service

Sur la base du type, le marché des lave-autos est segmenté en approvisionnement dans les tunnels, roll-over/in bay et libre-service.

Processus

de lavage de voiture à friction en tissu

Toucher moins de lavage de voiture

Sur la base du processus, le marché du lavage de voiture est segmenté en lavage de voiture à friction en tissu et lavage de voiture sans contact.

Composant

Pilotes

Moteurs

Système de mousse

Sécheurs

Pompes

Sur la base des composants, le marché du lavage de voiture est segmenté en pilotes, moteurs, système de mousse, sécheurs et pompes.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Autobell car wash inc (États-Unis)

True blue car wash (États-Unis)

Magic hand carwash (Australie)

Hoffman car wash et Hoffman jiffy lube (États-Unis)

washtec (Allemagne)

Daifuku Co,ltd (Japon)

National Carwash Solutions (États-Unis)

D&S Car Wash Equipment Co (États-Unis)

Wahworld, Inc (États-Unis)

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des lave-autos

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des lave-autos

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des lave-autos par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces Partie 07 : Partie

du paysage client

08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

