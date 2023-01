Le marché du lait en poudre sans produits laitiers devrait croître à un taux de 9,6 % jusqu’en 2028, en raison de l’augmentation de la population sensible au lactose. Le marché du lait en poudre non laitier devrait croître à un taux de 9,6 % entre 2021 et 2028 pour atteindre 21,86 milliards USD. L'étude de Data Bridge Market Research sur le marché du lait en poudre sans produits laitiers fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. Alors que de plus en plus de personnes deviennent sensibles au lactose, le marché des formules sans produits laitiers est en pleine expansion.

Le marché du lait en poudre non laitier devrait croître à un taux de 9,6 % entre 2021 et 2028 pour atteindre 21,86 milliards USD. L’étude de Data Bridge Market Research sur le marché du lait en poudre sans produits laitiers fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient émerger au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. Alors que de plus en plus de personnes deviennent sensibles au lactose, le marché des formules sans produits laitiers est en pleine expansion.

L’intolérance au lactose est une affection clinique qui peut être idiopathique ou congénitale et qui provoque des ballonnements, des gaz, de la diarrhée et/ou des maux d’estomac après avoir consommé des aliments contenant du lactose. La malabsorption du lactose est un problème physiologique sous-jacent, généralement causé par un déséquilibre entre la quantité de lactose ingérée et la capacité de l’enzyme lactase à hydrolyser le lactose. Ces affections doivent être traitées avec une préparation sans lactose sous la supervision d’un médecin. Les préparations pour nourrissons ont été développées spécifiquement pour les bébés atteints de cette maladie.

Le marché des formules sans produits laitiers est en pleine expansion en raison de l’augmentation de l’intolérance au lactose chez les nouveau-nés et du nombre croissant de femmes qui travaillent. Le marché des préparations pour nourrissons sans produits laitiers est en pleine expansion en raison de la demande croissante d’alternatives nutritionnelles, de l’incapacité des nouveau-nés à digérer les sucres et des efforts accrus de recherche et développement pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits.

Étendue du marché des préparations pour nourrissons sans produits laitiers et taille du marché

Le marché du lait en poudre sans produits laitiers est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché du lait en poudre sans produits laitiers est segmenté en lait en poudre biologique et conventionnel.

Sur la base du canal de distribution, le marché du lait en poudre sans produits laitiers est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et en ligne.

Analyse au niveau national du marché mondial de la poudre pour bébé sans produits laitiers

Il analyse le marché des préparations pour nourrissons sans produits laitiers et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des préparations pour nourrissons sans produits laitiers sont : les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et la Russie. Autres pays européens en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud, le Moyen Est et Afrique (MEA) Parties de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché du lait en poudre sans produits laitiers en raison de l’importante population d’intolérants au lactose, de la production à volume élevé de produits laitiers sans produits laitiers et de la présence d’acteurs majeurs dans la région. Au cours de la période de prévision 2021-2028, l’Amérique centrale et du Sud devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2028, en raison de l’augmentation du nombre de nouveau-nés intolérants au lactose et de l’augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les pays en développement. période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des préparations pour nourrissons sans produits laitiers

Le paysage concurrentiel du marché des préparations pour bébés sans produits laitiers fournit des détails sur la concurrence. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des préparations pour nourrissons sans produits laitiers.



Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des poudres pour bébés sans produits laitiers sont Nestlé, Nutricia, Valio Ltd, Abbott, GIMME THE GOOD STUFF, Silverson, Apta-Advice, Danone, Nurture, Inc., Hero MotoCorp Ltd, Reckitt Benckiser Group plc, DANA. DAIRY GROUP, Mead Johnson & Company, LLC, HiPP, Vermont Organics, Perrigo Company plc, The Hain Celestial Group, Inc., Bristol-Myers Squibb Company et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

