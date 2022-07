Le marché du lait en poudre connaîtra une « croissance explosive » jusqu’en 2027 | Dairy Farmers of America, Groupe Lactalis, Saputo, Kraft Foods

Le marché mondial du lait en poudre est structuré au sein du produit, des approches géographiques dans le but de fournir un aperçu détaillé des tendances et du scénario de développement du marché pour devancer le marché avec des stratégies pertinentes. La sécurité alimentaire a été et continuera d’être un moteur essentiel des priorités sociopolitiques aux niveaux mondial, régional et national. Pour stimuler une croissance durable, les fabricants de lait en poudre doivent développer des stratégies pour améliorer l’expérience des utilisateurs finaux. Une large liste de profils de fabricants est prise en compte dans l’enquête, comme Arla Foods amba, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Alpen Food Group BV, Schreiber Foods Inc, Royal FrieslandCampina NV, Lactalis Group, Saputo Inc, Kraft Foods Inc, Dairy Farmers of America Inc, Fonterra Co-operative Group, Danone, Nestlé SA, China Mengniu Dairy Co. Ltd. & Dean Foods Company.

Portée/segmentation du marché mondial du lait en poudre

Type de produit : lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, blanchisseur laitier, babeurre en poudre, lait en poudre engraissé et autres laits en poudre

Application : aliments nutritionnels, préparations pour nourrissons, confiseries, pâtisseries Les autres

La production mondiale augmente, mais le niveau d’augmentation ainsi que les schémas de développement agricole diffèrent largement dans le monde. La croissance des revenus dans les économies émergentes a entraîné une augmentation de la consommation de produits de plus grande valeur. Au-delà des contraintes naturelles, ces différences reflètent des réformes économiques et structurelles divergentes ainsi que des stratégies de commercialisation sur le marché du lait en poudre, et sont d’une importance cruciale pour le maintien de paysages agricoles diversifiés dans le monde.

Analyse qualitative du lait L’étude de marché de la poudre comprend

L’étude du marché mondial du lait en poudre fournit également des commentaires de haut niveau sur divers aspects du marché mondial du lait en poudre tels que l’analyse PORTER 5-Forces, PESTLE View, les facteurs macro-économiques, les moteurs de croissance régionale, les tendances régionales, les opportunités et les contraintes. Le paysage concurrentiel présente les leaders et les acteurs émergents en mettant en évidence leur aperçu des activités, les mesures financières, l’analyse SWOT et les activités de développement récentes telles que les expansions, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, etc.

La version standard de l’étude du marché du lait en poudre comprend le profilage d’Arla Foods amba, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd., Alpen Food Group BV, Schreiber Foods Inc, Royal FrieslandCampina NV, Lactalis Group, Saputo Inc, Kraft Foods Inc, Dairy Farmers of America Inc, Fonterra Co-operative Group, Danone, Nestle SA, China Mengniu Dairy Co. Ltd. & Dean Foods Company. Les entreprises de lait en poudre se diversifient sur plusieurs types de plateformes et poursuivent différentes stratégies. Certaines entreprises investissent dans des capacités intégrées verticalement, qui leur permettent de conquérir des segments de marché du lait en poudre avant l’émergence de seconds acteurs et de se positionner comme les meilleurs partenaires pour les technologies/solutions émergentes.

Sources de données de l’étude de marché sur le lait en poudre

Collecte primaire : entretiens approfondis, InMail, groupes LinkedIn, forum ouvert sont le moyen utilisé pour collecter des données primaires via divers acteurs clés de l’industrie, des experts en la matière, des cadres de niveau C des acteurs de l’industrie du lait en poudre et des consultants de l’industrie, entre autres experts, pour obtenir et vérifier des informations qualitatives et quantitatives critiques, ainsi que pour évaluer les perspectives futures du marché.

La répartition des entretiens principaux est la suivante :

• Par désignation : niveau C, niveau D, autres

• Par type d’entreprise : niveau 1, niveau 2, niveau 3

Les sources de données secondaires telles que les rapports annuels, les communiqués de presse, les réunions d’analystes, les conférences téléphoniques, les présentations aux investisseurs, les déclarations de la direction, les remplissages SEC des acteurs du lait en poudre ainsi que les sites Web réglementaires, l’association, la Banque mondiale, etc. ont été utilisées pour obtenir un ensemble secondaire de données.

Merci d’avoir lu la publication de recherche sur l’industrie du lait en poudre ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme les États-Unis, la Chine, l’Asie du Sud-Est, LATAM, APAC ,

