Le marché du lait de riz en poudre en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,15 % jusqu’en 2028. Selon l'analyse de Data Bridge Market Research, le marché du lait de riz en poudre en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 6,15 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance et l'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons, l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation de la sensibilisation des consommateurs à des aliments de qualité, sains et nutritifs, l'augmentation des cas de cancer du sein et l'augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont le principaux facteurs qui animent le marché des préparations pour nourrissons à base de riz. de croissance

Comme son nom l’indique, le lait maternisé au riz est un aliment à base de riz et s’adresse exclusivement aux nourrissons. Le lait maternisé est un substitut du lait maternel pour les bébés de moins de 12 mois. Contient tous les macro et micronutriments essentiels pour enrichir le corps et l’esprit de votre bébé.

La prise de conscience accrue des avantages pour la santé du lait maternisé et l’augmentation du nombre de mères qui travaillent sont des facteurs importants qui contribuent à la croissance du marché. Le nombre croissant de bébés souffrant de malnutrition et les progrès rapides de la technologie de transformation des aliments pour bébés sont d’autres facteurs importants qui déterminent la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la poudre de riz pour bébé en Asie-Pacifique

Le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la forme, de l’âge du bébé et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en non formulé et formulé. La section Recettes est subdivisée en Légumes, Fruits et Grains. Le segment des légumes est subdivisé en patates douces, épinards, courges et autres. Le segment des fruits est subdivisé en pommes, bananes, oranges, fraises, etc. Le segment des céréales est en outre segmenté en blé, avoine, orge, maïs et autres.

En fonction du type de produit, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en préparation standard, préparation pour nourrissons, préparation de suite et préparation spéciale.

Sur la base de la forme, le marché des préparations pour nourrissons à base de riz est segmenté en produits sans OGM et génétiquement modifiés.

Analyse au niveau national du marché de la poudre de riz pour bébé en Asie-Pacifique

Il analyse le marché des préparations pour nourrissons à base de riz et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type, type de produit, forme, âge du nourrisson et canal de distribution susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la poudre de riz pour bébé sont l’Inde, les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Singapour et le reste de l’Asie-Pacifique.

Les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde dans la région Asie-Pacifique dominent le marché du lait en poudre à base de riz et continueront de le faire au cours de la période de prévision en raison des taux de fécondité plus élevés et des taux d’incidence croissants du cancer du sein dans ces économies du monde entier.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des préparations pour nourrissons à base de riz en Asie-Pacifique

Les détails de chaque concurrent sont inclus dans le paysage concurrentiel des préparations pour nourrissons au riz. Les détails de la situation financière de l’entreprise, la génération de revenus, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue des produits et les avantages des applications en font partie. partie de. Inclus. Les informations ci-dessus font référence à l’accent mis par la société sur le marché du lait de riz en poudre.

Cerveau Scientifique Nutrition PVT. LTD., Bellamy’s Organic, Abbott, Nestlé, Bayer AG, BIMBOSAN AG, Danone, Meredith Corporation, Mead Johnson & Company, LLC. et Savencia SA sont quelques-unes des principales entreprises incluses dans l’étude de marché des préparations pour nourrissons à base de riz. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

