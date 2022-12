Le marché du lait de quinoa devrait atteindre 212,40 millions de dollars d’ici 2029

Le marché des produits laitiers de quinoa était évalué à 133,26 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 212,40 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision. Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité liées à l’entreprise représentées géographiquement, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix, et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Le lait de quinoa est très demandé par les consommateurs en raison de ses bienfaits pour la santé. Sans gluten et riche en fibres, le lait de quinoa est utilisé dans une variété d’aliments comme substitut du lait de maïs ou de blé. Il est riche en complexe de vitamines B, magnésium, calcium, fer et potassium, qui sont tous essentiels pour le corps humain.

chauffeur

Augmentation de la demande d’aliments biologiques sur les marchés mondiaux

L’un des principaux moteurs affectant la demande de lait de quinoa sur le marché mondial est la croissance de l’industrie des aliments et des boissons biologiques en raison de la sensibilisation des consommateurs aux avantages de la consommation d’aliments à faible teneur en additifs, sans OGM, naturels et autres. encourager les consommateurs à faire des choix alimentaires sains. D’autre part, les ventes d’aliments et de boissons biologiques augmentent sur le marché alimentaire mondial en raison de l’offre croissante de produits biologiques par le biais de formats de vente au détail modernes et d’une augmentation du nombre de petits fabricants d’aliments biologiques en raison de la forte demande.

Développements récents et changements dans le comportement des consommateurs mondiaux

Ces dernières années, le nombre de pays producteurs de quinoa a augmenté, ce qui augmentera la production commerciale. Le gouvernement a soutenu l’industrie du quinoa par l’intermédiaire de l’Institut national de la recherche agricole en parrainant la recherche et le développement. Au cours de la période de prévision, le marché devrait être tiré par les développements récents et les changements dans le comportement des consommateurs mondiaux. En raison de son adaptabilité à différents environnements et des avantages nutritionnels perçus, le quinoa a le potentiel d’introduire une nouvelle culture dans le système de culture.

Opportunités

nouveautés produits

Les fabricants d’aliments et de boissons envisagent les bienfaits du quinoa pour la santé et ajoutent des ingrédients clés pour rendre les produits plus savoureux et plus nutritifs. En dehors de cela, l’utilisation du quinoa pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait alimenter une croissance positive de la valeur au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché du quinoa laitier

COVID-19 Le terme pandémie fait référence à une pandémie mondiale affectant de nombreux pays. Il a fait des ravages sur les affaires et le marketing. La demande de lait de quinoa a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs recherchant des aliments de base avec une durée de conservation plus longue qui étaient également sains à consommer. Les fabricants sont confrontés à des difficultés de production en raison de la pénurie de matières premières et de main-d’œuvre. Après la pandémie, la demande du marché pour le quinoa augmentera à mesure que les consommateurs recherchent des aliments sains qui augmentent les niveaux d’antioxydants dans le corps.

Portée du marché mondial des produits laitiers au quinoa

type de produit

sucré

Non sucré

Taper

Mixte

non coupé

Formulaire

prêt à boire

poudre instantanée

les saveurs

original

Chocolat

Autre

canal de distribution

Détaillants en magasin

détaillant en ligne

Analyse régionale / aperçu du marché Lait de quinoa

Les pays couverts par le rapport sur le marché Quinoa Dairy sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

