Le marché du lait de chèvre devrait atteindre environ 17 440,7 millions de dollars américains avec un TCAC de 3,0 % de 2019 à 2027

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Marché du lait de chèvre jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par produit (lait, fromage, lait en poudre, autres); Canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, en ligne, autres) et géographie » publié par TheInsightPartners, la taille du marché du lait de chèvre devrait passer de 13 559,5 millions de dollars US en 2018 à 17 440,7 millions de dollars US d’ici 2027, à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,0 % au cours de la période de prévision.

Le lait de chèvre est très nutritif et contient des minéraux essentiels. Il contient également des vitamines et des quantités plus élevées de potassium, de fer et de vitamine A que le lait de vache. Le lait de chèvre est très sain, a une composition en protéines similaire au lait maternel humain et est plus digeste que le lait de vache. Le lait de chèvre est populaire dans l’industrie des soins personnels et est utilisé dans un grand nombre de produits cosmétiques. Comme le lait de chèvre a un pH naturel neutre et de l’acide lactique naturel, il est préféré dans la fabrication de produits de soin de la peau tels que les lotions, les savons, les crèmes et les nettoyants.

Les principaux fournisseurs sur le marché mondial du lait de chèvre sont:

Delamere Dairy, Emmi Group, Hay Dairies Pte Ltd., Kavli, Goat Partners International, Inc., Ausnutria Dairy Corporation Ltd., Stickney Hill Dairy, Inc., Granarolo Group, Summerhill Goat Dairy, Gay Lea Foods Co-operative Ltd.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial du lait de chèvre. L’attention croissante portée à la valeur nutritionnelle des produits laitiers, l’augmentation des problèmes de santé et l’augmentation de la popularité du lait de chèvre en raison de ses nombreux avantages pour la santé sont les facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché mondial du lait de chèvre au cours des prévisions. La transformation des habitudes alimentaires et des boissons, les besoins alimentaires modernes et le mode de vie rapide et sain des habitants ont une influence notable sur le marché du lait de chèvre en Amérique du Nord.

Aperçu du marché

Les avantages pour la santé offerts par le lait de chèvre entraînent une demande croissante de lait de chèvre dans le monde

Il a été prouvé qu’un verre de lait, qui aide à répondre aux besoins quotidiens en graisses et en calcium du corps humain, améliore l’immunité et le métabolisme. Cependant, certains consommateurs souffrent de problèmes gastriques en raison d’une intolérance au lactose présent dans le lait de vache. Les nutritionnistes recommandent le lait de chèvre plutôt que le lait de vache aux consommateurs intolérants au lactose, car le premier contient relativement moins de sucre. De plus, il ne cause pas de maux d’estomac ni d’acidité et se digère facilement. Le lait de chèvre cru aide à guérir plusieurs maladies car il aide à augmenter le nombre de plaquettes tout au long des infections causées par la dengue et d’autres virus. De plus, c’est une bonne source de colostrum et est également considéré comme un remède naturel contre la jaunisse. Les propriétés anti-inflammatoires conférées par ce lait sont uniques en raison de sa composition enzymatique qui contrôle méritoirement l’inflammation intestinale.

Informations sur les produits

Le marché du lait de chèvre est segmenté sur la base du lait, du fromage, du lait en poudre et autres. Le marché mondial du lait de chèvre basé sur le produit était dominé par le segment du lait et détenait la plus grande part de marché. Le marché du lait de chèvre est stimulé par des facteurs tels que les problèmes de santé croissants des consommateurs et la demande croissante de lait de chèvre dans l’industrie des soins personnels. Le lait de chèvre est une boisson nutritive contenant des vitamines et des minéraux essentiels, qui offre de multiples bienfaits pour la santé. Le lait de chèvre contient une plus grande quantité de potassium, de calcium, de fer et de vitamine A que le lait de vache. De plus, le lait de chèvre contient moins de lactose que le lait de vache, il est facile à digérer et le lait de chèvre contient beaucoup de calcium, réduit le cholestérol et est une bonne source de vitamines essentielles. La demande du marché du lait de chèvre est principalement motivée par les divers avantages nutritionnels qu’il offre.

Marché mondial du lait de chèvre – Par produit

Lait

Fromage

Lait en poudre

Autres

Marché mondial du lait de chèvre – par canal de distribution

Hypermarchés et supermarchés

Dépanneurs Magasins

spécialisés Magasins médicaux et pharmacies

en ligne

Points clés de la table des matières :

1. Introduction

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché du lait de chèvre

5. Marché mondial du lait de chèvre – Dynamique clé du marché

6. Lait de chèvre – Analyse du marché mondial

7. Analyse du marché du lait de chèvre – Par produit

8. Analyse du marché du lait de chèvre – par canal de distribution

9. Marché du lait de chèvre – Analyse géographique

10. Paysage de l’industrie

11. Profils d’entreprise

12. Annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

