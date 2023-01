Le marché du lait biologique à 2 % croîtra à un TCAC de 3,90 % d’ici la fin de 2028 Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché du lait biologique à 2 % devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La préférence croissante des consommateurs pour les aliments biologiques en raison de l’augmentation des troubles du mode de vie tels que l’anxiété, le diabète, l’hypertension artérielle et le stress est un facteur essentiel qui pousse le marché du lait biologique à 2 %.

Le lait biologique est un type de lait obtenu à partir de bovins élevés selon des techniques biologiques, dépourvus d’antibiotiques ou d’hormones de croissance. Le lait biologique comprend également les produits laitiers issus de bovins qui mangent des aliments biologiques et ont accès à des pâturages frais. Le terme lait biologique est défini par la méthode utilisée pour produire du lait et n’a rien à voir avec le contenu nutritionnel du produit final.

En outre, l’augmentation des activités de recherche et développement, l’augmentation des avancées technologiques dans les technologies de production et la poursuite de la modernisation des produits laitiers proposés sur le marché créeront de nouvelles opportunités pour le marché du lait biologique à 2 % au cours de la prochaine période de prévision 2021-2028.

Étendue du marché et taille du marché du marché Lait biologique 2%

Le marché du lait biologique à 2 % est segmenté en fonction du type, de l’application, du type de saveur, du type d’emballage, du canal de distribution et de la source. La croissance entre les différents segments permet une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Selon le type, le marché du lait biologique 2 % est segmenté en moins de 300 ml, 1 l et autres.

Sur la base de l’application, le marché du lait biologique à 2 % est segmenté en enfants, adultes et personnes âgées.

Sur la base du type de saveur, le marché du lait biologique à 2 % est segmenté en non aromatisé et aromatisé.

En fonction du type d’emballage, le marché du lait biologique à 2 % est segmenté en sacs, canettes, bouteilles, emballages tétra et emballages en vrac.

Analyse au niveau national du marché du lait biologique à 2 %

Les pays concernés par le marché du lait bio 2% sont les Etats-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie , Reste de l’Europe en Europe est. , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord a connu une prise de conscience croissante des avantages pour la santé des produits naturels, un investissement accru des entrepreneurs dans la création de restaurants biologiques pour répondre à la démographie des aliments biologiques, et une politique accrue de changements sur les pâturages pour assurer le pâturage biologique, et l’augmentation du bétail biologique dans la région. secteur. L’Asie-Pacifique et l’Europe sont les régions anticipées en termes de croissance pour le marché du lait biologique à 2 % en raison de la population croissante de consommateurs et de l’évolution des modes de vie des consommateurs dans ces régions.



2 % d’analyse de la part de marché du lait biologique

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du lait biologique à 2% sont:

Danone, Fonterra Co-operative Group, Organic Valley, Omsco, Dairy Farmers of America, Inc, Agropur Coopérative, Arla Foods amba, Donegal Investment Group, Wholly Cow Farms, Sati Agency, General Mills Inc, China Mengniu Dairy Company Limited, China Shengmu Organic Milk Limited, Bruton Dairy, YILI, Avalon Dairy, Aurora Organic Dairy, Emmi Group, WhiteWave Services, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

