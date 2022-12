Le marché du kaolin en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché Asie-Pacifique Kaolin devrait augmenter à un rythme considérable au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 128,21 millions USD d’ici 2029.

En raison de ses propriétés chimiques favorables, le kaolin est utilisé comme ingrédient clé dans des médicaments tels que les bains de bouche, les pansements, les déshydratants et les protecteurs temporaires contre l’érythème fessier. Par conséquent, l’utilisation intensive du kaolin dans diverses applications et industries peut propulser la croissance du marché du kaolin en Asie-Pacifique.

Le rapport Asia Pacific Kaolin Market fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits et d’expansions géographiques, et innovations technologiques sur le marché.

Dynamique du marché du kaolin en Asie-Pacifique

chauffeur

Augmentation de l’activité de construction dans le monde

L’augmentation de l’activité de construction dans les pays en développement a été soutenue par une plus grande migration de la population rurale vers les centres urbains et l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures. La demande croissante de produits due à la pratique croissante de la rénovation de bâtiments résidentiels dans divers pays comme les États-Unis et l’intérêt croissant des consommateurs pour le remplacement des sols en bois par des carreaux de céramique stimulent la croissance du marché du kaolin. En outre, la région Asie-Pacifique devrait connaître un rythme rapide en raison de la production et de la consommation croissantes de céramique dans ses pays.

Propriétés chimiques et physiques favorables du kaolin

Le kaolin est préféré comme métal de choix dans diverses industries d’application et d’utilisation finale en raison de ses propriétés chimiques et physiques souhaitables et bénéfiques qu’il présente lors de son utilisation. Il existe une demande croissante d’argile de kaolin dans l’industrie des plastiques car son utilisation améliore ses performances électriques, sa durabilité et sa résistance.

De plus, l’acceptation croissante de la céramique est due à l’opacité, à l’inertie chimique, à la texture non abrasive et à la planéité de l’argile de kaolin. De plus, l’utilisation du kaolin dans les bétons et mortiers est en augmentation en raison de sa stabilité thermique. Certaines qualités de kaolin ont des particules fines, des propriétés d’adsorption et de suspension élevées.

Augmentation de la demande de kaolin de diverses industries d’utilisation finale

De nombreuses variables et propriétés importantes jouant en faveur du kaolin et la demande croissante de produits à base de kaolin ont maintenu la croissance constante du marché du kaolin dans le monde. L’application la plus courante du kaolin est dans le secteur du papier, où il peut être utilisé comme revêtement de papier avec une texture lisse et une opacité assortie.

L’augmentation est attribuable à l’augmentation de la demande de papier de diverses industries d’utilisation finale comme l’emballage et l’impression. De plus, ce matériau est souvent utilisé pour remplir et revêtir des pièces car il réduit la taille des particules et augmente la résistance. Le kaolin est largement utilisé dans l’industrie du papier car il offre une variété de qualités, notamment une bonne réceptivité à l’encre, le lissé du papier et l’opacité optimale pour la fabrication du papier.

Limites/Défis

Impact négatif sur l’industrie du papier en raison de l’émergence de Covid-19

L’épidémie de COVID-19 a perturbé la fabrication et l’approvisionnement sur le marché du kaolin et retardé l’expansion de l’industrie mondiale. De nombreuses entreprises de kaolin emploient des moyens d’éviter les pertes dues aux temps d’arrêt, ce qui devient de plus en plus préoccupant compte tenu de l’impact continu de la pandémie. Les performances du kaolin dans les applications de remplissage de papier ont été érodées par la concurrence de matériaux alternatifs, en particulier les carbonates de calcium. La faible croissance de la production de papiers couchés limitera les avancées du kaolin dans le futur et freinera ainsi le développement du marché du kaolin en Asie-Pacifique.

Disponibilité facile du remplacement

Certains autres substituts facilement disponibles sur le marché sont l’argile bentonite. L’argile bentonite a de fortes propriétés d’absorption d’huile et peut contenir plus que sa masse corporelle en eau. Cela en fait un excellent ingrédient pour les personnes à la peau extrêmement grasse et encourage son utilisation dans les produits cosmétiques. L’argile bentonite est composée de montmorillonite, un type d’argile smectite. Il a une forte teneur en eau et gonfle au contact de l’eau.

Cela le rend efficace pour extraire les impuretés de la peau. Une autre alternative est la terre décolorante, qui est également utilisée pour les soins de la peau et la désintoxication. De plus, l’argile de Rhassoul est une argile extraite dans les montagnes de l’Atlas au Maroc. Riche en minéraux, elle possède des propriétés nettoyantes et revitalisantes et constitue une excellente alternative à l’argile de kaolin.

Portée du marché du kaolin en Asie-Pacifique

Classe

calciné

hydrique

délaminé

surface traitée

procédure

lavé à l’eau

nageur de l’air

calciné

délaminé

Surface modifiée et non traitée

application

papier

poterie

Couleurs et revêtements

fibre de verre

Plastique

