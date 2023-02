Le marché du kaolin devrait croître de 7,48 milliards USD entre 2022 et 2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du kaolin comprennent: BASF SE, LB MINERALS, Ltd., Thiele Kaolin Company, Quartz Works GmbH, KaMin LLC. CADAM, Grupo Ashapura, Imerys SA, SIBELCO, I-Minerals Inc. et EICL.

Le marché Kaolin devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 7,48 milliards USD d’ici 2029 .

L’industrie adopte de plus en plus le kaolin comme matière première pour la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques commercialement importants. De plus, l’utilisation du kaolin pour produire des savons faciaux, des masques faciaux, des enveloppements de boue, des gommages corporels et d’autres produits cosmétiques a augmenté en raison de ses propriétés chimiques, telles que l’adsorption de protéines, de lipides et d’huile.

Les produits pharmaceutiques tels que les bains de bouche, les tampons chirurgicaux, les agents desséchants et les protège-érythèmes fessiers temporaires utilisent le kaolin comme ingrédient clé en raison de ses propriétés chimiques favorables. Par conséquent, l’utilisation généralisée du kaolin dans diverses applications et industries peut alimenter la croissance du marché mondial du kaolin.

Demandez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-kaolin-market

Le rapport Global Kaolin Market fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés et analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits et d’expansion géographique. faire. et les innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions qui ont un impact sur votre résultat net pour atteindre vos objectifs souhaités.

Dynamique du marché mondial du kaolin

chauffeur

Augmentation de l’activité de construction dans le monde

L’augmentation de l’activité de construction dans les pays en développement a été soutenue par l’augmentation de la migration des populations rurales vers les centres urbains et l’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures. L’augmentation des pratiques de rénovation résidentielle dans divers pays, comme la dérive américaine qui se concentre sur le remplacement des planchers de bois franc par des carreaux de céramique, alimente la croissance du marché du kaolin à mesure que la demande pour le produit kaolin augmente. En outre, l’Europe devrait croître à un rythme rapide en raison de l’augmentation de la production et de la consommation de céramique dans le pays.

Demande croissante de kaolin de diverses industries d’utilisation finale

En raison des nombreuses variables et propriétés importantes qui favorisent le kaolin et de la demande croissante de produits à base de kaolin, le marché du kaolin est en croissance constante dans le monde. L’application la plus courante du kaolin est dans le secteur du papier, où il peut être utilisé comme revêtement de papier en raison de sa texture lisse et de son opacité adéquate.

Cette augmentation est attribuée à la demande croissante de papier dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’emballage et l’impression. De plus, ce matériau est largement utilisé pour remplir et recouvrir des pièces en raison de sa granulométrie réduite et de sa plus grande résistance. Le kaolin est souvent utilisé dans l’industrie du papier car il offre une variété de qualités, notamment une bonne solubilité de l’encre, un lissé du papier et une opacité optimale pour la fabrication du papier.

Adoption élevée du kaolin comme additif de revêtement

Les industries du papier et des peintures et revêtements comptent parmi les principaux utilisateurs de kaolin dans leurs produits. Le kaolin est utilisé pour améliorer les performances des peintures sous la forme de meilleures propriétés de suspension, d’une dispersion plus rapide, d’une résistance à la corrosion, d’une bonne résistance à l’eau et d’une viscosité réduite. Le kaolin est également utilisé comme revêtement et charge lorsqu’il est combiné avec des adhésifs dans les revêtements de papier pour fournir l’opacité, la couleur et l’imprimabilité.

Demander la table des matières @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-kaolin-market

chance

Principales initiatives stratégiques mises en œuvre par des entreprises leaders

Le marché mondial du kaolin a été affecté de manière inattendue et négative par l’émergence du COVID-10 et les blocages et restrictions de voyage à l’échelle nationale. Par conséquent, les fabricants se concentrent principalement sur le maintien des flux de trésorerie pour éviter de nouvelles pertes. De plus, les principaux acteurs du marché du kaolin ont mis en œuvre diverses initiatives et développements stratégiques pour gagner des parts de marché significatives et dominantes et améliorer leurs opérations.

rédemption/défi

L’épidémie de COVID-19 affecte négativement l’industrie du papier

L’épidémie de COVID-19 a perturbé la fabrication de kaolin et l’approvisionnement du marché, empêchant l’industrie de se développer dans le monde entier. De nombreuses entreprises de kaolin prennent des mesures pour éviter les temps d’arrêt perdus, une tendance de plus en plus inquiétante à mesure que les effets de la pandémie se poursuivent. Les performances du kaolin dans les applications de charge de papier ont été affectées par la concurrence des matériaux alternatifs, en particulier le carbonate de calcium. La faible croissance de la production de papier couché limitera le développement du kaolin dans le futur, restreignant ainsi le développement du marché mondial du kaolin.

Accédez au rapport complet sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kaolin-market

Étendue du marché mondial du kaolin

Classification

calcination

une fonction

exfoliation

processus

lavage à l’eau

flotteur d’air

calcination

exfoliation

Surface modifiée et brute

application

papier

céramique

peintures et revêtements

fibre de verre

Etc

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de ferraille

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du kaolin comprennent:

BASF SE, LB MINERALS, Ltd., Thiele Kaolin Company, Quartz Works GmbH, KaMin LLC. / CADAM, Grupo Ashapura, Imerys SA, SIBELCO, I-Minerals Inc. et EICL.

Explorer plus de rapports DBMR

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/europe-corrugated-board-packaging-market-is-expected-to-reach-usd-116924-8

https://theprose.com/post/610103/europe-corrugated-board-packaging-market-is-expected-to-reach-usd-116-92485-million-by-2029

https://marketanalysis01.hashnode.dev/europe-corrugated-board-packaging-market-is-expected-to-reach-usd-11692485-million-by-2029

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/02/europe-corrugated-board-packaging.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/europe-corrugated-board-packaging-market-is-expected-to-reach-usd-116924-8

https://marketin50.wordpress.com/2023/02/01/europe-nuts-and-snacks-bars-market-se-espera-llegar-a-usd-2227-04-mil-para-2025/

https://www.xaphyr.com/blogs/226054/Europe-Nuts-and-Snacks-Bars-Market-is-Expected-to-Reach

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/02/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is.html

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reachm/595a8d28-74a5-4b02-9f23-526489230367

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/02/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is.html

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-usd-2227-04-thousa

https://theprose.com/post/610105/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-usd-2-22704-thousand-by-2025

https://marketanalysis01.hashnode.dev/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-usd-222704-thousand-by-2025

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/02/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/europe-nuts-and-snacks-bars-market-is-expected-to-reach-usd-2227-04-thousa

https://marketin50.wordpress.com/2023/02/01/europe-wet-milling-market-is-anticipated-to-grow-at-a-cagr-of-0-234-during-2022-to- 2029/

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’étude de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons hébergé plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com