Le marché du kaolin croîtra à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché Kaolin devrait augmenter à un rythme considérable au cours de la période de prévision 2022-2029 . Data Bridge Market Research rapporte que le marché croîtra à un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision 2022-2029 et 2029. Les principaux facteurs de croissance du marché du kaolin sont l’augmentation des activités de construction dans le monde, ainsi que les propriétés chimiques et physiques favorables du kaolin et diverses utilisations finales Demande croissante de kaolin dans l’industrie, forte acceptation du kaolin comme revêtement. additif.

L’industrie utilise de plus en plus le kaolin comme matière première pour la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques commercialement importants. En outre, l’utilisation du kaolin pour fabriquer des savons pour le visage, des masques faciaux, des enveloppements de boue, des gommages corporels et d’autres produits cosmétiques a augmenté en raison de ses propriétés chimiques telles que l’adsorption des protéines, des lipides et de l’huile.

Les produits pharmaceutiques tels que les bains de bouche, les tampons chirurgicaux, les déshydratants et les protège-couches temporaires utilisent le kaolin comme ingrédient clé en raison de ses propriétés chimiques bénéfiques. Par conséquent, l’utilisation généralisée du kaolin dans diverses applications et industries peut propulser la croissance du marché mondial du kaolin.

Le rapport sur le marché mondial du kaolin fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, en analysant les opportunités en termes de flux de revenus émergents, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits et d’expansion géographique. . et les innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à concevoir des solutions qui ont un impact sur votre résultat net pour atteindre vos objectifs souhaités.

Dynamique du marché mondial du kaolin

chauffeur

Augmentation de l’activité de construction dans le monde

L’augmentation de l’activité de construction dans les pays en développement a été soutenue par la migration croissante de la population rurale vers les centres urbains et par des investissements accrus dans le développement des infrastructures. Accroître les pratiques de remodelage dans les bâtiments résidentiels dans différents pays, tels que Par exemple, aux États-Unis, le fait de se concentrer sur le remplacement des planchers de bois franc par des carreaux de céramique stimule la croissance du marché du kaolin à mesure que la demande pour le produit de kaolin augmente. De plus, l’Europe devrait connaître une croissance rapide en raison de l’augmentation de la production et de la consommation de céramique dans le pays.

Demande croissante de kaolin de diverses industries d’utilisation finale

En raison des nombreuses variables et propriétés importantes qui favorisent le kaolin et de la demande croissante de produits à base de kaolin, le marché du kaolin est en croissance constante dans le monde entier. L’application la plus courante du kaolin est dans le secteur du papier, où il peut être utilisé comme revêtement de papier en raison de sa texture lisse et de son opacité suffisante.

Cette augmentation est due à l’augmentation de la demande de papier dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’emballage et l’impression. De plus, en raison de sa taille de particules plus petite et de sa plus grande résilience, ce matériau est souvent utilisé pour remplir et recouvrir des pièces. Le kaolin est largement utilisé dans l’industrie du papier car il offre une variété de propriétés, notamment une bonne solubilité de l’encre, un lissé du papier et une opacité optimale pour la fabrication du papier.

Acceptation élevée du kaolin comme additif de revêtement

Les industries du papier, de la peinture et des revêtements comptent parmi les principaux utilisateurs de kaolin dans leurs produits. Le kaolin est utilisé pour améliorer les performances des peintures sous la forme de meilleures propriétés de suspension, d’une dispersion plus rapide, d’une résistance à la corrosion, d’une bonne résistance à l’eau et d’une viscosité réduite. Le kaolin est également utilisé comme revêtement et charge en combinaison avec des adhésifs dans les revêtements de papier pour fournir l’opacité, la couleur et l’imprimabilité.

Le kaolin est le minéral particulaire le plus couramment utilisé dans les papiers chargés et couchés. Il améliore l’apparence du papier, comme la brillance, le lissé, le brillant et l’opacité, et surtout améliore l’imprimabilité. Le papier est rempli de kaolin pour étirer les fibres.

chance

Initiatives stratégiques importantes mises en œuvre par les grandes entreprises

Le marché mondial du kaolin a été impacté de manière inattendue et négative par l’émergence du COVID-10 et les blocages et restrictions de voyage à l’échelle nationale. Par conséquent, les fabricants se concentrent principalement sur le maintien des flux de trésorerie pour éviter de nouvelles pertes. En outre, les principaux acteurs du marché du kaolin ont mis en œuvre diverses initiatives et développements stratégiques pour gagner des parts de marché importantes et dominantes et améliorer leurs opérations.

Rédemption/Défi

L’épidémie de COVID-19 a un impact négatif sur l’industrie du papier

L’épidémie de COVID-19 a perturbé la fabrication de kaolin et l’approvisionnement du marché, empêchant l’industrie de se développer à l’échelle mondiale. De nombreuses entreprises de kaolin prennent des mesures pour éviter les temps d’arrêt, une tendance de plus en plus préoccupante à mesure que l’impact de la pandémie se poursuit. Les performances du kaolin dans les applications de charge de papier ont été entravées par la concurrence de matériaux alternatifs, en particulier le carbonate de calcium. La faible croissance de la production de papiers couchés limitera le développement du kaolin dans le futur et limitera ainsi le développement du marché mondial du kaolin.

Hausse du prix du kaolin

Les entreprises et les acteurs opérant sur le marché mondial du kaolin se concentrent sur la hausse des prix du kaolin pour assurer la durabilité à long terme de leurs activités. Ces entreprises ont annoncé des augmentations de prix pour 2021 dans une gamme d’applications, le papier étant une application clé. La plupart des entreprises ont connu une inflation dans divers aspects de leurs activités, y compris l’inflation des coûts de transport et des produits chimiques. En outre, les révisions à la baisse dans des segments d’application clés causées par le déclenchement de la pandémie ont directement impacté les résultats des principaux acteurs du marché.

Étendue du marché mondial du kaolin

classification

calcination

une fonction

peeling

traiter

eau de lavage

nageur de l’air

calcination

peeling

Surface modifiée et brute

poser sa candidature

papier

poterie

peintures et revêtements

fibres de verre

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de ferraille

Le paysage concurrentiel du marché mondial Kaolin fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits. et étendue, avantage de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour les entreprises axées sur le marché mondial Kaolin.

Certains acteurs de premier plan sur le marché mondial du kaolin sont BASF SE, LB MINERALS, Ltd., Thiele Kaolin Company, Quartz Works GmbH, KaMin LLC. / CADAM, Grupo Ashapura, Imerys SA, SIBELCO, I-Minerals Inc. et EICL.

