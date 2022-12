Le marché du houmous atteindra une valeur estimée à 1,56 milliard USD et croîtra à un TCAC de 5,80 % d’ici 2028 Le marché Houmous devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra une valeur estimée à 1,56 milliard USD au cours de la période de prévision ci-dessus et croîtra à un TCAC de 5,80%.

Le marché Houmous devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra une valeur estimée à 1,56 milliard USD au cours de la période de prévision ci-dessus et croîtra à un TCAC de 5,80%. L’augmentation de la popularité du produit est un facteur majeur qui stimule le marché du houmous.

Le houmous ou houmous est défini comme une trempette ou une tartinade alimentaire qui contient des graines de sésame, des pois chiches, de l’huile d’olive, du jus de citron, du sel et de l’ail. Le houmous est souvent consommé avec du pain pita et est généralement servi avec du pain. Les protéines du houmous et du pain se marient bien et créent une délicieuse saveur

L’augmentation du nombre de lancements de nouveaux produits est un facteur clé de l’accélération de la croissance du marché, tout comme l’augmentation de l’ espace de vente au détail , l’augmentation du lancement de variantes biologiques en réponse à l’évolution du sentiment des consommateurs envers les aliments transformés, l’augmentation de la recherche et les activités de développement et l’augmentation de la demande du secteur alimentaire dans les marchés émergents sont parmi les principaux moteurs du marché du houmous.

Étendue du marché du houmous et taille du marché

Le marché du houmous est segmenté par type, emballage et canal de distribution. La croissance entre les différents segments aide à mieux analyser la croissance et les stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du type , le marché du houmous est segmenté en houmous classique, houmous de lentilles, houmous d’edamame, houmous à l’ail, houmous noir et houmous de haricots blancs.

En fonction du type d’emballage, le marché du houmous est segmenté en pots/tasses, bocaux/bouteilles et autres.

Le marché du houmous est également segmenté sur la base du canal de distribution dans les supermarchés et les hypermarchés, les détaillants indépendants, les dépanneurs et les détaillants en ligne.

Analyse du marché du houmous au niveau national

Le marché Houmous est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, emballage et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le marché Houmous sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Les États-Unis dominent le marché du houmous en raison du nombre croissant de lancements de nouveaux produits, de l’augmentation de l’espace de vente au détail et de l’adoption croissante de variantes biologiques en réponse à l’évolution du sentiment des consommateurs envers les aliments transformés dans cette région. L’Europe et l’Asie-Pacifique sont les régions attendues en termes de croissance du marché du houmous en raison de l’augmentation des activités de R&D et de la demande croissante du secteur alimentaire dans cette région.

Analyse de la part de marché du houmous

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Houmous sont:

SABRA DIPPING CO., LLC, Haliburton International Foods, Inc, T. Marzetti Company, Churny Co Inc, Pita Pal Industries Inc, STM Foods Private Limited, WRAP IT UP, BD Impex, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et propose une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

