Le marché du houmous atteindra 8 267,07 millions de dollars américains d’ici 2028 | Un profil nutritionnel riche comprenant des protéines, des fibres, des vitamines et des minéraux stimule la croissance du marché du houmous

Selon notre dernière étude de marché sur « Hummus Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type (Original / Classic, Red Pepper, Black Olive, White Bean, and Others), Packaging Type (Tubs and Cups, Jars et bouteilles, et autres), et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres) », le marché était évalué à 4 577,35 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 8 267,07 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,6 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Le houmous est une trempette et une tartinade bien connues du Moyen-Orient qui ont une teneur élevée en minéraux, vitamines, protéines et fibres. Tous les principaux ingrédients du houmous, les pois chiches, l’ail, les graines ou la pâte de sésame (tahini) et l’huile d’olive sont reconnus comme des superaliments. Les pois chiches sont riches en fer, en phosphore et en complexe de vitamines B. Le tahini a une teneur élevée en zinc, calcium, cuivre et phosphore. Le jus de citron est une excellente source de vitamine C et d’antioxydants. L’ail, qui ajoute de la saveur au houmous, est connu pour sa teneur élevée en antioxydants et contient de nombreux oligo-éléments et vitamines.

La prévalence croissante de maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux, les cardiopathies ischémiques, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et le diabète sucré attire l’attention des gens vers des aliments sains, en particulier dans les régions développées et en développement. Le houmous a également trouvé une place dans les magasins de détail et les supermarchés en raison de la diversification des canaux de distribution. Il est naturellement exempt d’allergènes et d’irritants courants tels que les noix, le gluten et les produits laitiers. Il peut également être utilisé pour remplacer les vinaigrettes crémeuses, la mayonnaise, la crème sure, la vinaigrette ranch et d’autres condiments dans des recettes telles que les sandwichs, le pain, les craquelins et les frites. En outre, l’amélioration des normes économiques, l’augmentation des revenus disponibles et la diversification des préférences alimentaires stimulent la demande d’aliments sains tels que le houmous. Ainsi,

Marché du houmous : paysage concurrentiel et développements clés

Groupe Bakkavor ; Aliments méditerranéens de Cedar’s Inc. ; Haliburton International Foods; Groupe Strauss; Houmous de tribu ; Hope Foods, LLC; Fontaine de la Santé ; Houmous Bonté ; Marque tête de sanglier ; et Lantana Foods font partie des acteurs bien établis opérant sur le marché du houmous.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du houmous

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur diverses industries en raison des fermetures, des interdictions de voyager, de la fermeture d’unités de fabrication et des pénuries d’approvisionnement. L’industrie alimentaire et des boissons a été confrontée à des difficultés opérationnelles causées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et la pénurie de matières premières. De plus, les prix du houmous ont considérablement baissé en raison de la baisse de la demande de diverses industries, telles que l’alimentation et les boissons et les soins personnels. Ce facteur a également affecté la rentabilité des acteurs du marché et des agriculteurs engagés dans la culture du houmous. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la croissance du marché mondial de l’houmous. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays ont assoupli les restrictions et augmenté les taux de vaccination, l’industrie des aliments et des boissons se remet de ses pertes.

En fonction du type, le marché du houmous est segmenté en original/classique, poivron rouge, olive noire, haricot blanc et autres. Le segment des autres comprend principalement la betterave, le haricot noir, le haricot lupini, l’edmame, le jalapeno, l’ail noir et le houmous de lentilles jaunes. La betterave rôtie donne de la douceur et une couleur rose vibrante au houmous. Le houmous de betterave est une recette nécessitant peu d’entretien avec une apparence très impressionnante. Le haricot noir est une variété petite et brillante de haricots communs, et ils sont très nutritifs car ils constituent des antioxydants, des fibres, des protéines et des glucides. Les haricots noirs et les haricots lupins sont utilisés en remplacement des pois chiches dans les variétés de houmous respectives. Les recettes contenant ces haricots peuvent être incluses dans le régime céto, en fonction de la limite de glucides. Haricots lupins, lentilles jaunes, donner un coup de fouet à la couleur du houmous traditionnel tout en lui apportant un goût épicé. Les piments Jalapeño sont d’un vert vif et ajoutent de la fraîcheur au houmous. Ils augmentent également le piquant du houmous traditionnel. De plus, le houmous à l’ail noir est enrichi de divers nutriments et antioxydants. De plus, l’ail noir apporte des saveurs chaudes et moelleuses au houmous.

