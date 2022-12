Le marché du haricot bamba devrait atteindre 0,177 million de dollars d’ici 2028

La taille du marché de Bambara Bean devrait atteindre 0,177 million USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de l’utilisation des haricots bambara à des fins de nutrition durable et de sécurité alimentaire est le facteur responsable de la croissance du marché des haricots bambara au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les haricots bambara sont le genre de graines dures et rondes de la taille d’un pois chiche qui mûrissent sous terre comme des cacahuètes. Les graines varient en couleur du noir, rouge, brun foncé, blanc, crème ou une combinaison de ces couleurs. Les haricots bambara ont une saveur de noisette et de terre, un peu comme un croisement entre un pois chiche et un haricot pinto.

Le principal facteur de croissance du marché du haricot bambara est le changement rapide de mode de vie. De plus, les tendances de consommation en évolution rapide et les préférences croissantes devraient augmenter la demande globale pour le marché du haricot bambara au cours de la période de prévision 2021-2028.

Étendue et taille du marché du marché mondial Haricot Bambara

Le marché des haricots bambara est segmenté en fonction du type de produit, de l’espèce, du type de forme, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché du haricot bambara a été segmenté en haricots sauvages et cultivés.

Basé sur la nature, le marché des haricots bambara a été segmenté en biologique et conventionnel .

Sur la base du type de forme, le marché du haricot bambara a été segmenté en haricots entiers, en farine et en haricots cassés.

Sur la base de l’application, le marché du haricot bambara a été segmenté en usage domestique, aliments et huiles transformés, aliments pour animaux, usage médical et autres.

Analyse du marché du haricot bambara au niveau national

Le marché des haricots bambara est une analyse et une taille de marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, espèce, type de forme, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des haricots bambara sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, United United Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique est en tête du marché du haricot bambara en raison de l’augmentation de la consommation par habitant de céréales et de légumineuses. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la noix de bambara.

Paysage concurrentiel de Haricot bambara et analyse des parts de marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le haricot bambara sont :

African Flavor’s, AGRONUTS SA, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

