Le marché du glyphosate en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision d’ici 2029.

Le rapport d’étude de marché Asie-Pacifique Glyphosate propose une analyse plus approfondie des tendances récentes et futures du marché. Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Selon ce rapport de marché, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision. Les lecteurs du rapport disposent également d’une analyse géographique approfondie pour fournir une compréhension claire de la croissance régionale du marché. Le document sur le marché du glyphosate en Asie-Pacifique donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions.

Les acteurs du marché peuvent utiliser le rapport d’analyse de marché Asie-Pacifique Glyphosate pour obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’activité couvre toutes les principales régions et pays pour l’étude des paramètres du marché. L’analyse régionale aidera les acteurs du marché à exploiter des marchés régionaux inexplorés, à préparer des stratégies spécifiques pour les régions cibles et à comparer la croissance de tous les marchés régionaux. Le rapport de marché contient les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Le marché de premier plan du glyphosate Asie-Pacifique met en évidence les principaux fabricants, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Pour une meilleure compréhension, obtenez la brochure PDF du rapport d'étude de marché sur le glyphosate en Asie-Pacifique

Le marché du glyphosate en Asie-Pacifique devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 19 234,45 millions d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché du glyphosate est l’essor du secteur agricole, l’adoption croissante de la gestion intégrée des mauvaises herbes, la commercialisation croissante des cultures à forte valeur ajoutée et l’augmentation des applications agricoles et non agricoles du glyphosate. .

L’augmentation des applications agricoles et non agricoles du glyphosate à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du glyphosate. L’utilisation du glyphosate pour tuer les mauvaises herbes telles que la stellaire moyenne, le pied-de-coq, le pissenlit et d’autres mauvaises herbes et l’augmentation du remplacement du désherbage mécanique dans de nombreuses cultures accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’approbation de la technologie de tolérance aux herbicides pour que les cultures poussent de manière inorganique avec une adoption rapide par les agriculteurs, et les avantages du produit par rapport aux systèmes de travail du sol mécaniques, tels que le faible coût, moins de sol et la dégradation de l’environnement, influencent le marché. De plus, une augmentation de la demande de cultures de meilleure qualité et l’expansion du secteur agricole ont un effet positif sur le marché du glyphosate.

Le rapport sur le marché du glyphosate en Asie-Pacifique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, de zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (sels de glyphosate et acides de glyphosate), forme (sec et liquide), fonction (solution de gestion des mauvaises herbes, amélioration de la santé du sol, efficacité de plantation améliorée et autres), couleur (blanc et incolore), durée de conservation (moins de 1 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans et plus de 3 ans), Application sur les cultures (oléagineux, légumineuses, céréales et grains, fruits, légumes, horticulture et tour et ornements), canal de distribution (direct et indirect), Pays couverts Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique. Acteurs du marché couverts SinoHarvest, Syngenta, AgroStar, Novus Biologicals, Bayer AG, Nufarm, UPL, ADAMA, OCI COMPANY Ltd., Excel Crop Care Ltd., Merck KGaA, BASF SE

Parcourir le rapport complet

Définition du marché

Le glyphosate est l’un des herbicides les plus couramment utilisés et est classé comme un herbicide systémique de post-levée, non sélectif, capable de tuer les mauvaises herbes à feuillage vert. Ces pesticides sont utilisés pour prévenir et contrôler la croissance des champignons et des maladies des spores. C’est un herbicide appliqué sur les feuilles des plantes pour tuer à la fois les plantes à feuilles larges et les graminées. Il est utilisé dans l’agriculture et la sylviculture, les pelouses et les jardins, et pour les mauvaises herbes dans les zones industrielles. Il est également utilisé pour contrôler la croissance des plantes aquatiques. 2 types de glyphosate sont les sels de glyphosate et les acides de glyphosate. C’est une solution de gestion des mauvaises herbes pour améliorer la santé du sol, l’efficacité de la plantation, etc.

Dynamique du marché du glyphosate en Asie-Pacifique

Conducteurs

Hausse du secteur agricole

L’agriculture joue un rôle majeur dans la croissance économique et le développement des pays. Elle contribue au développement en assurant la sécurité alimentaire et en améliorant la nutrition. La transformation économique signifie le changement d’un pays dans la contribution relative de sa technologie et de ses secteurs à son produit intérieur brut (PIB) global, où le secteur agricole joue un rôle crucial. Il stimule la productivité du travail, augmente le surplus agricole pour accumuler du capital et augmente les devises étrangères via les exportations.

Adoption croissante de la gestion intégrée des mauvaises herbes

L’adoption croissante de systèmes et de solutions efficaces et intégrés de lutte contre les mauvaises herbes est le principal facteur qui devrait accélérer la croissance du marché du glyphosate en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Le glyphosate gagne largement en popularité pour la gestion des mauvaises herbes dans divers plans d’eau et de terre afin de contrôler la croissance inutile des mauvaises herbes indésirables. Le glyphosate est largement utilisé dans les eaux agricoles, les canaux, les eaux d’irrigation, les fermes, les pépinières, etc.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés : L’étude comprend les principaux développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a analysé les principales caractéristiques du marché, notamment le prix, les revenus, la capacité, l’offre/la demande, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la part de marché, la consommation, l’import/export, le coût, le TCAC et la marge brute. En outre, le rapport propose également une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du glyphosate en Asie-Pacifique comprend les données étudiées et analysées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Pour toute demande ou personnalisation dans le rapport Asie-Pacifique sur le glyphosate

Quelques points de la table des matières :

Aperçu du marché: Il comprend six chapitres, la portée de la recherche, les principaux fabricants couverts, les segments de marché par type, les segments de marché du glyphosate Asie-Pacifique par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché : Ici, la concurrence sur le marché mondial Asie-Pacifique Glyphosate est analysée, par prix, revenus, ventes et part de marché par entreprise, taux de marché, situation concurrentielle Paysage et dernières tendances, fusion, expansion, acquisition et parts de marché des meilleures entreprises.

Profils des fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché Asie-Pacifique du glyphosate sont étudiés en fonction de la zone de vente, des produits clés, de la marge brute, des revenus, du prix et de la production.

État du marché et perspectives par région : dans cette section, le rapport traite de la marge brute, des ventes, des revenus, de la production, de la part de marché, du TCAC et de la taille du marché par région. Ici, le marché Asie-Pacifique du glyphosate est analysé en profondeur sur la base de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final: cette section de l’étude de recherche montre comment différents segments d’utilisateurs finaux / d’applications contribuent au marché du glyphosate en Asie-Pacifique.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du rapport, les auteurs se sont concentrés sur les prévisions de production et de valeur de production, les prévisions des principaux producteurs et les prévisions de production et de valeur de production par type.

Constatations et conclusion de la recherche : Il s’agit de l’une des dernières sections du rapport où sont présentées les constatations des analystes et la conclusion de l’étude de recherche.

TOC de ce rapport

