Le marché du glyphosate devrait se développer à un TCAC de 8,95 % au cours de la période de prévision

Le marché du glyphosate devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,95% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du glyphosate fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur agricole à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché du glyphosate.

Le glyphosate fait référence à l’un des herbicides les plus couramment utilisés et est classé comme un herbicide systémique de post-levée, non sélectif, capable de tuer les mauvaises herbes à feuillage vert. Ce sont essentiellement des pesticides qui sont utilisés pour prévenir et contrôler la croissance des champignons et des maladies sporulées.

L’augmentation des applications agricoles et non agricoles du glyphosate à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du glyphosate. L’utilisation du glyphosate pour tuer les mauvaises herbes telles que la stellaire moyenne, l’herbe de pied-de-coq, le pissenlit et d’autres mauvaises herbes, et l’augmentation du remplacement du contrôle mécanique des mauvaises herbes dans de nombreuses cultures accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’approbation de la tolérance aux herbicides la technologie permettant aux cultures de pousser de manière inorganique avec une adoption rapide par les agriculteurs, et les avantages du produit par rapport aux systèmes de travail du sol mécaniques, tels que le faible coût, moins de sol et la dégradation de l’environnement, influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation de la demande d’amélioration de la qualité des cultures, l’expansion du secteur agricole et l’augmentation de la demande d’aliments biologiques affectent positivement le marché du glyphosate. En outre, la commercialisation de produits génétiquement modifiés tolérants aux herbicides offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, l’interdiction de la production de cultures GM dans certaines régions et l’émergence de mauvaises herbes résistantes au glyphosate devraient entraver la croissance du marché. Les inquiétudes concernant les effets dangereux du glyphosate sur la population humaine et l’environnement devraient défier le marché du glyphosate au cours de la période de prévision 2022-2029.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Glyphosate

Le paysage concurrentiel du marché glyphosate fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du glyphosate.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du glyphosate sont Monsanto Company, Bayer AG, DuPont, Dow, Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co, Ltd., ADAMA India Private Limited, UPL, BASF SE, Excel Crop Care Ltd, PI Industries, Incesticides (India) Ltd, Sikko Industries Ltd, SinoHarvest, Certis, De Sangosse, FMC Corporation, IsAgro SpA et Koppert Biological Systems, entre autres.

Ce rapport sur le marché du glyphosate fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du glyphosate, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial du glyphosate et taille du marché

Le marché du glyphosate est segmenté en fonction de la forme, du type de culture et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché du glyphosate est segmenté en sec et liquide .

Sur la base du type de culture, le marché du glyphosate est segmenté en génétiquement modifié et conventionnel.

Sur la base de l’application, le marché du glyphosate est segmenté en agricole et non agricole.

Analyse au niveau du pays du marché du glyphosate

Le marché du glyphosate est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, forme, type de culture et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du glyphosate sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Sud domine le marché du glyphosate en raison de l’augmentation de la demande de glyphosate dans des pays comme le Brésil et l’Argentine. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte adoption des technologies améliorées de protection des cultures dans la région.

