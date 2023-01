Le marché du gluten de blé en Amérique du Nord est en croissance avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Cargill, Incorporated, ADM, Crespel & Deiters Group, Glico Nutrition Co., Ltd., Sedamyl, Manildra Group, MGP, Roquette Frères, CropEnergies AG, Anhui Ante Food Co., Ltd., ARDENT MILLS, Bryan W Nash and Sons, Pioneer Industries Private Limited, Henan Tianguan Group Co. Ltd, Permolex, Meelunie BV, Mühlenchemie GmbH & Co. KG, Royal Ingredients Group, Kröner Stärke et z&f sungold corporation entre autres.

Le marché du gluten de blé en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 449,49 millions de dollars d’ici 2029.

Le marché du gluten de blé en Amérique du Nord est en croissance au cours de l’année de prévision en raison de la montée en puissance des acteurs du marché et de la disponibilité de diverses alternatives de viande à base de plantes sur le marché. Parallèlement à cela, le nombre d’activités de R&D pour découvrir de nouvelles protéines végétales a augmenté sur le marché, ce qui stimule encore la croissance du marché. Cependant, l’augmentation des cas de troubles héréditaires et chroniques dus à l’intolérance au gluten pourrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché du gluten de blé en Amérique du Nord

Conducteurs

Augmentation de la population végétalienne et augmentation de la demande d’alternatives à la viande

Le gluten est une protéine naturellement présente dans certaines céréales comme le blé, l’orge et le seigle. Les glutens de blé sont constitués de fractions protéiques de gliadines et de gluténine. Les gliadines contiennent une seule chaîne polypeptidique associée à des liaisons hydrogène, des liaisons hydrophobes et des interactions disulfure intra-moléculaires, tandis que les gluténines contiennent des interactions disulfure intermoléculaires.

Préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines

La plupart des consommateurs préfèrent les régimes riches en protéines pour plusieurs raisons. Quelques-uns d’entre eux sont : la protéine est la pierre angulaire du corps humain et des muscles ; il est vital pour les activités du corps et du cerveau ; il est important pour une vie saine et active. Le gluten fait partie des régimes riches en protéines qui peuvent être extraits du blé. Le gluten a une teneur élevée en protéines ainsi que des vitamines et des minéraux tels que des antioxydants, des fibres, de la vitamine B, de la vitamine E, du magnésium, du fer, de l’acide folique et autres.

Des opportunités

Sensibilisation croissante aux bienfaits des protéines végétales

Divers produits protéiques à base de plantes sont disponibles sur le marché en raison de l’évolution des préférences gustatives des consommateurs. L’un d’eux est le gluten de blé et ses produits qui sont très demandés. Le marché des protéines végétales telles que le gluten de blé connaît une forte demande et une croissance dans les boulangeries, les boissons fonctionnelles et d’autres aliments. Les protéines végétales sont facilement disponibles en raison de leur large utilisation dans diverses industries.

Demande croissante de produits bio

La demande de produits biologiques augmente à grande vitesse. Les ingrédients alimentaires biologiques tels que les protéines végétales sont une alternative protéique parfaite à la viande ou à d’autres produits non végétariens que les consommateurs peuvent consommer quotidiennement. Tous les acides aminés essentiels et les fibres élevées présents dans les produits biologiques en font un substitut idéal aux protéines animales.

La demande d’ingrédients biologiques dans le gluten de blé et ses produits est due aux régimes alimentaires nutritionnels car ils présentent divers avantages pour la santé tels qu’un faible risque de diabète, une digestibilité facile, la santé cardiovasculaire et autres. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé offerts par les ingrédients biologiques tels que les protéines végétales a accru la demande de produits alimentaires et de boissons.

Impact post-COVID-19 sur le marché du gluten de blé en Amérique du Nord

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du gluten de blé en Amérique du Nord. Les fermetures et l’isolement pendant la pandémie ont entraîné la fermeture de la plupart des magasins et l’approvisionnement en protéines végétales a été davantage affecté. Les achats en ligne de substituts de viande à base de plantes ont augmenté. Ainsi, COVID-19 a affecté négativement le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, ADM a annoncé l’ouverture de son premier centre scientifique et technologique en Chine pour établir son développement de haute qualité dans l’industrie de la nutrition et de la santé. Cela a aidé l’entreprise à fournir de meilleurs services aux consommateurs grâce à de telles innovations dans l’organisation.

En octobre 2022, le groupe Crespel & Deiters a présenté des extrudats innovants, des amidons de blé et des mélanges fonctionnels pour des produits carnés améliorés et des substituts de viande. Il s’agit notamment des textures innovantes de la gamme Lory Tex pour les alternatives hybrides et végétales, ainsi que des protéines de blé hydrolysées. Cela a aidé l’entreprise à accroître sa présence en Amérique du Nord sur le marché.

Portée du marché du gluten de blé en Amérique du Nord

Par catégorie

Biologique

Inorganique

Par fonction

Émulsifiant

Solidifiant

Liant

Autres

Par demande

Nourriture et boissons

L’alimentation animale

Autres

Par emballage

Bouteille/Bocal

Pochette et sacs

Des boites

Autres

Par canal de distribution

Détaillants en magasin

Détaillants hors magasin

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gluten de blé en Amérique du Nord

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du gluten de blé en Amérique du Nord sont :

Cargill, Incorporated, ADM, Crespel & Deiters Group, Glico Nutrition Co., Ltd., Sedamyl, Manildra Group, MGP, Roquette Frères, CropEnergies AG, Anhui Ante Food Co., Ltd., ARDENT MILLS, Bryan W Nash and Sons, Pioneer Industries Private Limited, Henan Tianguan Group Co. Ltd, Permolex, Meelunie BV, Mühlenchemie GmbH & Co. KG, Royal Ingredients Group, Kröner Stärke et z&f sungold corporation entre autres.

