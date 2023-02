Le marché du gluten de blé croît à un TCAC de 7,5% au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du gluten de blé sont: Cargill, Incorporated, ADM, Crespel & Deiters Group, Glico Nutrition Co., Ltd., Sedamyl, Manildra Group, MGP, Roquette Frères, CropEnergies AG, Anhui Ante Food Co., Ltd., ARDENT MILLS, Bryan W Nash and Sons, Pioneer Industries Private Limited, Henan Tianguan Group Co.

Le marché mondial du gluten de blé devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 3 209,50 USD. 1 million d’ici 2029.

La population végétalienne croissante et la demande croissante d’alternatives à la viande contribuent à stimuler la croissance globale du marché. L’essor du commerce électronique et de la livraison de colis contribue également à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur une variété de nouvelles alternatives protéiques. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines contribue également à l’augmentation de la demande du marché.

La prise de conscience croissante des avantages des protéines végétales, la demande croissante de produits biologiques et les initiatives des acteurs du marché offrent des opportunités au marché. Cependant, la hausse des coûts de production et de fabrication, la sensibilité au gluten et les réponses auto-immunes chez les personnes sont des défis importants pour la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport avec des graphiques, des tableaux et des chiffres @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-wheat-gluten-market

Dynamique du marché mondial du gluten de blé

chauffeur

Croissance de la population végétalienne et augmentation de la demande d’alternatives à la viande

Le gluten est une protéine naturellement présente dans certaines céréales, comme le blé, l’orge et le seigle. Le gluten de blé est constitué de fractions protéiques de gliadine et de gluténine. La gliadine contient une seule chaîne polypeptidique qui implique une liaison hydrogène, une liaison hydrophobe et des interactions disulfure intramoléculaires, tandis que la gluténine contient des interactions disulfure intermoléculaires. Le gluten de blé et l’amidon de blé sont des sous-produits économiquement importants produits lors du traitement par voie humide de la farine de blé.

Préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines

La plupart des consommateurs préfèrent un régime riche en protéines pour plusieurs raisons. Certains d’entre eux sont : La protéine est la pierre angulaire du corps humain et des muscles. Il est essentiel pour l’activité du corps et du cerveau. Il est important pour un mode de vie sain et actif. Le gluten fait partie des aliments riches en protéines qui peuvent être dérivés du blé. Le gluten est riche en protéines, ainsi qu’en antioxydants, en fibres, en vitamines et en minéraux comme les vitamines B, la vitamine E, le magnésium, le fer, le folate, etc.

chance

Sensibilisation croissante aux bienfaits des protéines végétales

En raison de l’évolution des préférences gustatives des consommateurs, une variété de produits à base de protéines végétales sont disponibles sur le marché. L’un d’eux est le gluten de blé et ses dérivés, qui sont très demandés. Le marché des protéines végétales, telles que le gluten de blé, connaît une forte demande et une croissance dans les secteurs de la boulangerie, des boissons fonctionnelles et d’autres aliments. Les protéines végétales sont facilement disponibles en raison de leur large utilisation dans diverses industries.

Cliquez ici pour une table des matières détaillée (TOC) @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-wheat-gluten-market

Le gluten de blé est utilisé dans une variété de produits, y compris les produits d’alimentation animale, pour aider à réduire la dépendance des agriculteurs aux sources de protéines traditionnelles. Les produits à base de protéines végétales et de gluten de blé contiennent de multiples nutriments et sont infusés de protéines et de saveurs. Sensibilisation croissante à un mode de vie sain et à la gestion de la perte de poids, ainsi qu’à la demande des consommateurs pour des barres protéinées à base de plantes.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial du gluten de blé

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial du gluten de blé. En raison des fermetures et des quarantaines pendant la pandémie, la plupart des magasins ont fermé et l’approvisionnement en régimes protéinés à base de plantes a été encore plus affecté. Les achats en ligne de substituts de viande à base de plantes ont augmenté. Par conséquent, COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché.

développement récent

En janvier 2022, ADM a annoncé l’ouverture de son premier centre scientifique et technologique en Chine pour établir un développement de haute qualité dans l’industrie de la nutrition et de la santé. Cela a permis à l’entreprise de mieux servir les consommateurs grâce à l’innovation organisationnelle.

En octobre 2022, le groupe Crespel & Deiters a lancé des extrudats, des amidons de blé et des mélanges fonctionnels innovants pour améliorer les produits à base de viande et les substituts de viande.

Pour plus d’informations sur cette étude, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wheat-gluten-market

Couverture du marché mondial du gluten de blé

par catégorie

basique

minéral

Par fonction

émulsifiant

coagulant

classeur

etc.

sur demande

Nourriture et boisson

alimentation animale

etc.

avec emballage

bouteille/pot

sacs et sacs à main

boîte

etc.

par l’utilisateur final

maison/détail

publicité

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Gluten de blé

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du gluten de blé sont:

Cargill, Incorporated, ADM, Crespel & Deiters Group, Glico Nutrition Co., Ltd., Sedamyl, Manildra Group, MGP, Roquette Frères, CropEnergies AG, Anhui Ante Food Co., Ltd., ARDENT MILLS, Bryan W Nash and Sons, Pioneer Industries Private Limited, Henan Tianguan Group Co. Ltd, Permolex, Meelunie BV, Mühlenchemie GmbH & Co. KG, Royal Ingredients Group, Kröner Stärke et z&f sungold Corporation.

Explorez les rapports associés :

https://www.scribd.com/document/622953276/Mycotoxin-Binders-Market-is-Expected-to-Be-Growing-at-a-CAGR-of-5

https://www.scribd.com/document/622953274/North-America-Free-Standing-Electrical-Height

https://www.scribd.com/document/622953280/North-America-Yerba-Mate-Market-Will-Grow-at-a-CAGR-of-4

https://www.scribd.com/document/622953281/Personalized-Retail-Nutrition-and-Wellness-Market

https://www.scribd.com/document/622953279/Rice-Based-Infant-Formula-Market-to-Be-Growing-at-a-CAGR-of-5

https://www.scribd.com/document/622953278/South-America-Swing-Door-Operators-Market-is-Growing-With-a-CAGR-of-4

https://www.scribd.com/document/622953282/Yerba-Mate-Market

https://pinpdf.com/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-01cc8543e8b1a675d88c6b168f9c5c57.html

https://pinpdf.com/australia-pro-av-audio-visual-market-7583911611ce257e2144434380576c51.html

https://pinpdf.com/cement-packaging-market-is-expected-to-witness-indsutry-grow-54c893266d91751e14fbe08539030c61.html

https://pinpdf.com/chocolate-inclusions-in-bakery-industry-market-is-anticipate-f56322fa9ea376d08e055eac0ffcc5b2.html

https://pinpdf.com/le-marché-de-l-emballage-en-carton-corrugated-se-grandit-avec-le-cagr-o-2a15f8651a4d740a0b1400861c7a9ba3.html

https://pinpdf.com/europe-ond-board-packaging-market-is-expected-to-reac-e62e84450433f20beede312238b35080.html

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’étude de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com