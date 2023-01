Le marché du gluten de blé connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial du gluten de blé, par catégorie (organique et inorganique), fonction (émulsifiant, solidifiant, liant et autres), forme (liquide et sec), application ( aliments et boissons , aliments pour animaux et autres), emballage (bouteille/pot, sachet et sacs, boîtes et autres), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin), utilisateur final (ménage/détail et commercial) – tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et perspectives du marché du gluten de blé

La population végétalienne croissante et la demande croissante d’alternatives à la viande contribuent à stimuler la croissance globale du marché. L’essor du commerce électronique et de la messagerie est également attribuable à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur diverses nouvelles alternatives de protéines. En outre, l’augmentation des préférences des consommateurs envers une alimentation riche en protéines contribue également à la demande croissante du marché.

Le marché mondial du gluten de blé est en croissance au cours de l’année de prévision en raison de la montée en puissance des acteurs du marché et de la disponibilité de diverses alternatives de viande à base de plantes sur le marché. Parallèlement à cela, le nombre d’activités de R&D pour découvrir de nouvelles protéines végétales a augmenté sur le marché, ce qui stimule encore la croissance du marché. Cependant, l’augmentation des cas de troubles héréditaires et chroniques dus à l’intolérance au gluten pourrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La prise de conscience croissante des bienfaits des protéines végétales, la demande croissante de produits biologiques et les initiatives des acteurs du marché offrent des opportunités au marché. Cependant, l’augmentation des coûts de production et de fabrication, la sensibilité au gluten et les réactions auto-immunes chez les personnes sont les principaux défis à la croissance du marché.

Le marché mondial du gluten de blé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 209,50 USD. millions d’ici 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2014-2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par catégorie (organique et inorganique), fonction (émulsifiant, solidifiant, liant et autres), forme (liquide et sec), application (aliments et boissons, aliments pour animaux et autres), emballage (bouteille/pot, pochette et sacs, boîtes et autres), canal de distribution (détaillants en magasin et détaillants hors magasin), utilisateur final (ménage/détail et commercial) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Danemark, Suède, Pologne, Suisse, Turquie, Suède, reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande , Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Cargill, Incorporated, ADM, Crespel & Deiters Group, Glico Nutrition Co., Ltd., Sedamyl, Manildra Group, MGP, Roquette Frères, CropEnergies AG, Anhui Ante Food Co., Ltd., ARDENT MILLS, Bryan W Nash and Sons, Pioneer Industries Private Limited, Henan Tianguan Group Co. Ltd, Permolex, Meelunie BV, Mühlenchemie GmbH & Co. KG, Royal Ingredients Group, Kröner Stärke et z&f sungold corporation entre autres.

Définition du marché

Le gluten de blé est également connu sous le nom de seitan, viande de blé, viande de gluten ou gluten. Le gluten de blé est une protéine naturellement présente dans le blé ou la farine de blé. Il est fabriqué en lavant la pâte de farine de blé dans de l’eau jusqu’à ce que tous les granules d’amidon soient éliminés. La poudre de gluten de blé est fabriquée en hydratant de la farine de blé dur pour activer le gluten. Après cela, la masse hydratée est traitée pour éliminer l’amidon tout en laissant le gluten derrière. Enfin, le gluten est séché et réduit en poudre. Certaines variétés de gluten ont une texture filandreuse ou caoutchouteuse semblable à la viande.

Dynamique du marché mondial du gluten de blé

Conducteurs

Augmentation de la population végétalienne et augmentation de la demande d’alternatives à la viande

Le gluten est une protéine naturellement présente dans certaines céréales comme le blé, l’orge et le seigle. Les glutens de blé sont constitués de fractions protéiques de gliadines et de gluténine. Les gliadines contiennent une seule chaîne polypeptidique associée à des liaisons hydrogène, des liaisons hydrophobes et des interactions disulfure intra-moléculaires, tandis que les gluténines contiennent des interactions disulfure intermoléculaires. Le gluten de blé et l’amidon de blé sont des coproduits économiquement importants issus de la transformation par voie humide de la farine de blé. Le gluten de blé est un ingrédient alimentaire de base et ses applications sont principalement dans les produits de boulangerie et les produits carnés transformés. Il a des propriétés uniques telles que, lorsqu’il est hydraté et mélangé, il forme une structure élastique très extensible qui est responsable de la capacité de rétention des gaz de la pâte à pain. Il peut être utilisé en combinaison avec de la farine de blé et d’autres additifs pour produire un produit texturé sans soja.

La population végétalienne augmente dans le monde et la demande d’alternatives à la viande augmente également. Les gens sont plus conscients des avantages pour la santé des protéines végétales et se tournent vers des modes de vie végétaliens où le gluten de blé peut constituer une alternative à la viande pour eux.

Préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines

La plupart des consommateurs préfèrent les régimes riches en protéines pour plusieurs raisons. Quelques-uns d’entre eux sont : la protéine est la pierre angulaire du corps humain et des muscles ; il est vital pour les activités du corps et du cerveau ; il est important pour une vie saine et active. Le gluten fait partie des régimes riches en protéines qui peuvent être extraits du blé. Le gluten a une teneur élevée en protéines ainsi que des vitamines et des minéraux tels que des antioxydants, des fibres, de la vitamine B, de la vitamine E, du magnésium, du fer, de l’acide folique et autres.

De plus, ces dernières années, les régimes et les produits riches en protéines ont fait une réelle impression sur la nutrition et ont remodelé les attitudes des consommateurs à l’égard des protéines dans leur apport alimentaire, car une nutrition adéquate est un aspect important d’un mode de vie sain pour tous les individus. Diverses études ont montré les avantages pour la santé des protéines végétales et la sensibilisation du public a augmenté dans une plus grande mesure. En conséquence, les consommateurs préfèrent les régimes riches en protéines.

Nombre croissant d’activités de R&D pour découvrir de nouvelles protéines végétales

La demande de régimes riches en protéines augmente chez les gens et, par conséquent, le nombre de recherches a augmenté pour découvrir les protéines. Comme les protéines d’origine animale sont à l’origine de la plupart des risques pour la santé, les gens adoptent progressivement des modes de vie végétaliens, partout dans le monde. Les protéines végétales sont riches en vitamines ainsi qu’en minéraux et ont de grands avantages pour la santé selon des études récentes. Le gluten de blé est l’une des protéines végétales utilisées comme alternative à la viande et comme régime riche en protéines par la plupart des gens dans le monde.

La plupart de la population humaine préfère les régimes riches en protéines d’origine végétale en raison de plusieurs avantages pour la santé et pour surmonter les maladies causées par l’apport de régimes protéinés d’origine animale. Ainsi, le nombre de R&D augmente pour découvrir de nouvelles protéines végétales de différentes manières pour répondre à la demande.

» Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-wheat-gluten-market&SR

Bien connaître les tendances et les opportunités de l’industrie est un processus qui prend assez de temps. Néanmoins, le rapport de recherche universel sur le marché du gluten de blé résout ce problème très rapidement et facilement. Le rapport recueille méthodiquement les informations sur les facteurs efficaces pour l’industrie du marché du gluten de blé, notamment le comportement des clients, les tendances émergentes, l’utilisation des produits et le positionnement de la marque. Ce rapport d’analyse de marché a été préparé en comprenant parfaitement les exigences spécifiques de l’entreprise. Les données et les informations incluses dans le rapport de premier ordre sur le marché du gluten de blé aident non seulement les entreprises à prendre des décisions basées sur les données, mais assurent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le rapport d’analyse du marché du gluten de blé met l’accent sur la dynamique du marché clé de l’industrie du marché du gluten de blé et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. De plus, ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu complet du marché où il identifie les tendances de l’industrie, détermine la notoriété de la marque et son influence, fournit des informations sur l’industrie et offre une veille concurrentielle. Le rapport a été préparé avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Avec le meilleur rapport sur le marché du gluten de blé, il devient facile de construire une organisation solide et de prendre de meilleures décisions qui permettent à l’entreprise d’atteindre un niveau de réussite élevé.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wheat-gluten-market?SR

Les principaux facteurs sont étiquetés dans les éléments inclus dans ce rapport sur le marché du gluten de blé: –

Marché du gluten de blé via l’analyse des coûts de fabrication: analyse des matières premières clés, tendance des prix des matières premières clés, principaux fournisseurs de matières premières, taux de concentration du marché des matières premières, proportion de la structure des coûts de fabrication (matières premières, coût de la main-d’œuvre),

acteurs de l’analyse des processus de fabrication /Profils des fournisseurs et données de vente : société, informations de base sur la société, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécification avec ventes, revenus, prix et marge brute, activité principale/aperçu de l’activité.

Principaux développements stratégiques : L’étude comprend également les principales tendances stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et l’augmentation régionale des principaux rivaux en cours sur le marché à l’échelle internationale et régionale.

Caractéristiques clés du marché du gluten de blé : Le fichier évaluait les principales caractéristiques du marché, comprenant les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation potentiel, le brut, la production, le taux de fabrication, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute. Outils analytiques: le fichier du marché du gluten de blé se compose des informations exactement étudiées et pesées des principaux joueurs d’entreprise et de leur portée sur le marché par les compétences de nombreux outils analytiques.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-wheat-gluten-market&SR

Rapports les plus populaires

Le marché des fauteuils de massage affichera une croissance notable par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-massage-chair-market

Agents de libération sur le marché de la viande pour observer une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-release-agents-in-meat-market

Films d’emballage à haute barrière pour le marché des matériaux pharmaceutiques destinés à connaître une croissance substantielle par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-barrier-packaging-films-for-pharmaceuticals-market

Le marché des systèmes d’inspection des sachets de médicaments devrait augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medication-pouch-inspection-systems-market

Le marché des masques de sommeil observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sleep-masks-market

Le marché des boissons hypotoniques affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hypotonic-drinks-market

Le marché des bains de bouche connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par, taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mouthwash-market

Le marché du glycinate de calcium prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-calcium-glycinate-market

La taille du marché des revêtements kraft vaut la peine dans le monde avec un excellent TCAC par, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kraft-liner-market

Le marché des vêtements de sport pour femmes est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-womens-activewear-market

Le marché de l’amidon cationique va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cationic-starch-market

Le marché des emballages flexibles multicouches présentera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, facteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-multilayer-flexible-packaging-market

Le marché des films de capot étirable devrait avoir un excellent TCAC par, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-stretch-hood-films-market

Le marché des super-graines devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-superseeds-market

Le marché des équipements de désossage augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-deboning-equipment-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«