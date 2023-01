Le marché du glamping connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029

Avec un rapport d’étude de marché Glamping fiable, une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie du marché Glamping peuvent être obtenues. Le rapport met en évidence les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Le manque d’effort maintenu dans la méthode de recherche et l’application des meilleurs outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché exceptionnel. Le rapport fiable Glamping Market met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché.

Le marché mondial du glamping était évalué à 2,77 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,041 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « 18-32 ans » représente le groupe d’âge le plus important sur le marché respectif en raison de la grande influence des réseaux sociaux parmi les gens. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Le glamping est défini comme un camping confortable avec des installations et des équipements de luxe, tels que le Wi-Fi, les bars, l’électricité, les lits, les spas, les salles de bains, l’accès à la plomberie intérieure et les services de nettoyage. Ces hébergements profitent des éléments de l’environnement et créent un espace écologique et un tourisme durable.

Portée du rapport et segmentation du marché

Type d'hébergement (cabanes, tentes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, plastique, autre), zone (rurale, urbaine), taille (4 personnes, 2 personnes, autre), propriété foncière (publique, privée), utilisateur final (consommateurs, Événements), Tranche d'âge (18-32 ans, 33-50 ans, 51-65 ans, Plus de 65 ans), Application (Enfants, Adolescents, Adultes) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Bushtec Safari (Sudáfrica), Sawday's Canopy & Stars Ltd. (Reino Unido), Huttopia (Francia), Wigwam Holidays Ltd (Reino Unido), ArenaCampsites (Europa), BIGHEAD glamping tents (Eslovenia), Bond Fabrications (Reino Unido), Chateau Ramšak (Eslovenia), Concierge Camping (Reino Unido), The Forge (Reino Unido) ), The Glamping Orchard (Reino Unido), Hidden Valley (India), Killarney Glamping (Irlanda), Kudhva Ltd. (Reino Unido), The Lazy Olive Villa (Italia), Long Valley Yurts (Reino Unido), Loose Reins (Reino Unido), YALA Luxury Canvas Lodges (Países Bajos), Glamping Olimia Adria Village (Eslovenia), Teapot Lane Glamping (Irlanda), YURTCAMP DEVON (UK) , entre autres opportunités de marché Influence accrue des réseaux sociaux auprès des consommateurs

Augmentation des niveaux de revenu des personnes dans le monde.

Inclinaison accrue vers le tourisme de transformation ou de retraite

Augmentation des niveaux de revenu des personnes dans le monde.

Inclinaison accrue vers le tourisme de transformation ou de retraite

Étendue du marché et marché mondial du glamping

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du glamping sont

Étendue du marché mondial Glamping et taille du marché

Le marché du glamping est segmenté en fonction du type d’hébergement, de la superficie, de la taille, de la propriété foncière, de l’utilisateur final, du groupe d’âge et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Type d’hébergement

cabines

tentes

yourtes

Maigrir

trois maisons

Le plastique

Autres

En fonction du type d’hébergement, le marché du glamping est segmenté en cabanes, tentes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, maisons en plastique et autres.

Zone

Rural

Urbain

En fonction de la zone, le marché du glamping est segmenté en rural et urbain.

Taille

4 personnes

2 personnes

Autres

En fonction de la taille, le marché du glamping est segmenté en 4 personnes, 2 personnes et autres.

Propriété foncière

Public

Privé

Basé sur la propriété foncière, le marché du glamping est segmenté en public et privé.

Utilisateur final

consommateurs

événements

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du glamping est segmenté en consommateurs et événements.

Tranche d’âge

18-32 ans

33-50 ans

51-65 ans

plus de 65 ans

En fonction du groupe d’âge, le marché du glamping est segmenté en 18-32 ans, 33-50 ans, 51-65 ans et 65 ans et plus.

Application

Enfants

Adolescents

Adultes

Le marché du glamping est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches dans de multiples applications. Le segment d’application pour le marché du glamping comprend les enfants, les adolescents et les adultes.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

(1) Quelles sont les opportunités de croissance pour les nouveaux entrants dans l’industrie mondiale des ingrédients de confiserie?

(2) Qui sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Glamping ?

(3) Quelles sont les stratégies clés que les entrants sont susceptibles d’adopter pour augmenter leur part dans l’industrie mondiale des ingrédients de confiserie?

(4) Quelle est la situation concurrentielle sur le marché mondial du Glamping ?

(5) Quelles sont les tendances émergentes susceptibles d’influencer la croissance du marché mondial du Glamping ?

(6) Quel segment de type de produit présentera un TCAC élevé à l’avenir ?

(7) Quel segment d’application obtiendra une bonne part dans l’industrie mondiale des ingrédients de confiserie ?

(8) Quelle région est lucrative pour les industriels ?

Certaines des caractéristiques importantes du rapport :

– Aperçu détaillé du marché Glamping

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents du secteur

– Paysage concurrentiel du marché Glamping

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Régions / segments potentiels et de niche présentant une croissance prometteuse

– Une perspective neutre vis-à-vis des performances du marché du glamping

– Informations indispensables pour que les acteurs du marché maintiennent et renforcent leur présence sur le marché

La recherche comprend des données historiques de 2017 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2029, faisant du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles avec une présentation claire. . tableaux et graphiques.

