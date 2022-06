Le marché du gin devrait connaître une croissance énorme d’ici 2030

Le marché mondial du gin était évalué à 14 USD . 0 milliard en 2020 et devrait atteindre 18 USD . 6 milliards d’ ici 2027 , avec un TCAC de 4 . 9 % au cours de la période de prévision 2021 à 2027 . Le marché des boissons alcoolisées évolue avec les améliorations technologiques dans l’industrie mondiale des boissons, en raison d’une augmentation de l’association des alcools avec la population jeune et millénaire dans le monde entier . Le marché propose plusieurs boissons alcoolisées aux clients, telles que le vin, la bière et les spiritueux, dont le gin gagne en popularité sur le marché étranger . Le gin est une boisson alcoolisée distillée qui ouvre un large éventail d’options pour répondre à la demande croissante de spiritueux . La tendance à essayer différentes boissons alcoolisées a conduit à une augmentation de la popularité des produits à base de gin sur le marché mondial .

La premiumisation continue d’être l’un des moteurs les plus importants du marché mondial des boissons alcoolisées . L’engouement pour les boissons mélangées et les cocktails artisanaux a alimenté la demande de cocktails haut de gamme . Les colorants et arômes artificiels sont progressivement supprimés des recettes de cocktails pré – mélangés et frais dans la saveur d’ingrédients de qualité avec un attrait naturel . Le gin est apprécié pour sa saveur naturelle et son attrait terreux, et la plupart des comptoirs commerciaux utilisent une grande proportion de gin pour fournir des boissons de qualité supérieure .

Un changement de paradigme a été observé dans le mode de vie des consommateurs au cours des dernières années, du fait que les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur santé et de leur consommation d’aliments et de boissons . En outre, une augmentation alarmante de la prévalence des effets néfastes sur la santé dus à la consommation d’alcool agit comme un frein sur le marché . Environ 52 % de la population adulte essaie de réduire sa consommation d’alcool aux États-Unis . S. _ Les consommateurs changent leur préférence des spiritueux à forte teneur en alcool – en – volume tels que le gin, la vodka et autres vers des spiritueux à faible /zéro boisson alcoolisée, selon le rapport d’analyse du marché des boissons IWSR 2020 .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du gin

Le COVID – 19 est une maladie infectieuse qui est apparue dans la province du Hubei de la ville de Wuhan, en Chine, en décembre . La maladie hautement contagieuse, causée par un virus, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère ( SRAS – CoV – 2 ) , se transmet d’homme à homme . Depuis l’épidémie de décembre 2019, la maladie s’est propagée dans près de 213 pays à travers le monde, l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ) l’ayant déclarée urgence de santé publique le 11 mars 2020 .

La pandémie mondiale a frappé le monde des affaires de manière exhaustive à une échelle sans précédent partout dans le monde depuis 2020 . L’industrie des boissons alcoolisées est l’un des secteurs les plus touchés qui a connu d’importantes perturbations en raison du confinement imposé et de la fermeture du marché . Les dépenses de consommation ont encore diminué dans toutes les catégories de boissons alcoolisées telles que la vodka, le whisky et le gin . Au milieu des problèmes de santé croissants, des restrictions de voyage et de sortie et de la fermeture des locaux commerciaux pour la consommation d’alcool, plusieurs entreprises ont été confrontées à la chaleur de la pandémie .

Dynamique du marché mondial du gin

Pilotes : large utilisation du gin dans les cocktails haut de gamme

La premiumisation reste l’un des principaux facteurs de croissance de l’industrie des boissons alcoolisées . La demande de cocktails haut de gamme est attribuée à l’augmentation des boissons mélangées et des cocktails artisanaux . Les fabricants de cocktails prémélangés et frais utilisent des colorants et des arômes naturels et privilégient les ingrédients de qualité supérieure pour répondre à l’attrait naturel de la boisson . Le gin est populaire pour son goût naturel et son attrait terreux dans la boisson, et la plupart des comptoirs de vente utilisent une énorme quantité de gin pour proposer des boissons de qualité supérieure .

Selon le rapport publié par le Bacardi Cultural Insights Network 2020, 37 % des barmans ont élu le gin comme le meilleur spiritueux au monde parmi les meilleurs cocktails et autres boissons alcoolisées . L’émergence de circuits commerciaux modernes dans les économies en développement et une augmentation du revenu disponible assurent une consommation accrue de cocktails à base de gin , contribuant ainsi à la croissance du marché mondial .

Contraintes : Hausse de l’inclinaison des consommateurs vers les boissons peu alcoolisées / non alcoolisées

Un changement de paradigme a été observé dans le mode de vie des consommateurs au cours des dernières années, car les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur santé et de leur consommation d’aliments et de boissons . En outre, l’augmentation de la prévalence des effets néfastes sur la santé dus à la consommation d’alcool agit comme un frein clé du marché .

Selon le rapport d’analyse du marché des boissons IWSR 2020, environ 52 % de la population adulte essaie de réduire sa consommation d’alcool aux États-Unis . S. _ Les consommateurs changent leur préférence des spiritueux à forte teneur en alcool par volume ( ABV ) tels que la vodka et le gin en faveur de boissons alcoolisées faiblement ou nullement alcoolisées . L’ IWSR révèle en outre que le volume de spiritueux à faible teneur en alcool / sans alcool a augmenté de 32 % . 7 %. Ainsi, la vente de boissons à haut ABV devrait diminuer au cours de la période de prévision, entravant ainsi la croissance du marché .

Débouchés : Introduction de spiritueux artisanaux

Le nombre de distilleries augmente rapidement avec une énorme demande de spiritueux variés dans le monde entier . Les spiritueux artisanaux sont les prochaines boissons potentielles sur le marché qui apparaîtront comme une nouvelle tendance dans les économies en développement et développées . Dans l’U . S. _ , les distilleries de spiritueux ont connu une croissance d’ environ 35 % par an de 2011 à 2019 . La vente d’alcools artisanaux a augmenté d’environ 20 % ( en valeur ) par an depuis 2012 et devrait atteindre 15 à 20 % par an d’ici 2022 . Les chiffres indiquent que le marché des spiritueux artisanaux aux États-Unis . S. et d’autres régions seront en plein essor de 2021 à 2027 .

En outre, les fabricants de gin se concentrent sur les nouveaux lancements et les innovations de produits de gin artisanal pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs, ce qui stimule la croissance du marché . De plus, la constance dans le lancement du gin artisanal aidera les commerçants à développer une forte traction sur le marché au cours des prochaines années, offrant ainsi des opportunités de croissance potentielles pour l’expansion du marché .

Portée du rapport

L’étude classe le marché du gin en fonction du type, du prix et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

London Dry Gin

Vieux Tom Gin

PlymouthGin

Les autres

Par perspectives de prix ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Standard

Prime

Le luxe

Par perspectives de canal de distribution ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Sur – commerce

Hors – commerce

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment sec de Londres , par type , devrait représenter la plus grande part de marché

Par type, le marché mondial du gin est fragmenté en London dry gin, old tom gin, plymouth gin et autres . Londres sec représente la plus grande part de marché en 2020 et en a 44 . 4 % de part de marché . Le gin sec de Londres est à l’origine fabriqué à et autour de Londres ( Royaume- Uni ) depuis le 17e siècle et est maintenant devenu une boisson générique qui s’approprie une part du marché . Il est largement disponible dans le monde entier et gagne en popularité en raison de son goût supérieur . C’est une boisson alcoolisée incolore et légère , principalement ajoutée dans la préparation de cocktails et de boissons mélangées . Au cours des dernières années, le gin a acquis une immense popularité auprès des consommateurs, évoquant un paysage favorable pour ceux qui aiment les cocktails . Selon le Spirits Business 2020, les ventes mondiales de cocktails alcoolisés en conserve devraient atteindre 146 milliards de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 20 %. Une augmentation de la consommation de combinaisons de gin tonic est la dernière tendance dans le segment du dry gin de Londres . C’est un cocktail préparé à base d’eau gin tonic versée sur des glaçons, alléchant les consommateurs . La disponibilité de recettes de cocktails en ligne, la notoriété accrue des cocktails expérimentaux et les portions de boissons sur le marché contribuent considérablement à la croissance du marché . Ainsi, proposer des boissons aussi innovantes en collaborant avec des détaillants en ligne devrait ouvrir une énorme opportunité au cours de la période de prévision .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du gin a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7 . 0 % sur le marché mondial du gin au cours de la période de prévision . L’ Asie – Pacifique est la principale plaque tournante avec un immense potentiel pour les boissons alcoolisées, en raison d’une énorme base de consommateurs, d’une modernisation rapide et d’une augmentation du revenu discrétionnaire des consommateurs . La région est le plus grand marché de spiritueux, représentant plus de 55 % du marché mondial des spiritueux . La prédominance de la région sur le marché des spiritueux assure en outre l’augmentation de la consommation de gin . L’Inde est le principal marché de la région, suivie du Japon et de la Chine .

Les pays tels que l’Inde, la Chine et les Philippines sont les principaux marchés ayant un impact sur l’ industrie du gin en Asie – Pacifique . Les consommateurs de ces pays adoptent l’occidentalisation, les tendances du dîner à l’extérieur et l’exposition aux pubs et restaurants pour essayer des spiritueux nouveaux et variés . La consommation de gin augmente de manière décente, en raison de l’augmentation des portions de cocktails dans les pubs et les bars . Ainsi, la tendance contribue massivement à soutenir le marché régional du gin . De plus, le lancement de marques de gin haut de gamme et de luxe permettra aux consommateurs d’explorer un large éventail de spectres au cours de la prochaine décennie, contribuant ainsi à la croissance du marché .

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Parmi les acteurs clés présentés dans l’analyse du marché du gin figurent William Grant & Sons Limited, Diageo plc . , Bacardi Limited, San Miguel Corporation, Distillerie du Sud-Ouest, Pernod Ricard S . Un . , Davide Campari – Milano N . V. _ , Lucas Bols, Forest Spirits ‘ Gin et Rémy Cointreau