Le marché du génome numérique reflétera un taux de croissance impressionnant d’ici 2028

Le marché du génome numérique était évalué à 11 065,31 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 20 812,81 millions de dollars US en 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,4 % de 2020 à 2027.

Le génome numérique est un ensemble numérique complet de matériel génétique présent dans un organisme ou une cellule. La technologie du génome numérique traite des gènes et de leurs fonctions pour trouver les causes des maladies chroniques et aussi pour les réparer. La technologie est associée aux avancées qui contribuent à rendre les soins de santé plus personnels et plus efficaces pour le traitement. De plus, le génome numérique est un moyen plus simple de recueillir des informations sur la maladie chronique. La technologie est utilisée par les professionnels pour examiner de plus près les maladies génétiques telles que le cancer. Le génome numérique agit comme un support qui permet un accès instantané aux combinaisons de traits pour résoudre des requêtes personnalisées apparemment sans fin.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché du génome numérique

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. F. HOFFMANN-LA ROCHE SA Illumina, Inc. QIAGEN GénomeMoi NanoString Technologies, Inc. BD bioMérieux SA GenMark Diagnostics, Inc. Perkin Elmer, Inc.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché du génome numérique qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché du génome numérique, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage du COVID-19, Impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition aux acteurs du marché du génome numérique de lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

Basé sur le produit, le marché du génome numérique est segmenté en analyse d’ADN/ARN, puces de séquençage, instruments de séquençage et d’analyse, instruments de préparation d’échantillons, logiciels de séquençage et d’analyse. Le segment des instruments de séquençage et d’analyse détenait la plus grande part du marché en 2019, en raison d’avantages tels que l’adoption croissante du séquençage des instruments d’analyse par les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques des économies avancées. De plus, les entreprises se concentrent sur la fourniture d’instruments de qualité supérieure aux centres de recherche et aux sociétés pharmaceutiques impliquées dans le développement de thérapies pour les maladies génétiques. Par exemple, Thermo Fisher Scientific a annoncé le lancement de son système Ion Torrent Genexus, le premier système entièrement intégré,

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du génome numérique en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour l’ensemble du marché du génome numérique en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial du génome numérique – Par produit

1.3.2 Marché mondial du génome numérique – par application

1.3.3 Marché mondial du génome numérique – par utilisateur final

1.3.4 Marché mondial du génome numérique – par géographie

2. Marché du génome numérique – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Marché mondial du génome numérique – Paysage du marché

4.1 Analyse PEST

4.1.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

4.1.2 Europe – Analyse PEST

4.1.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.1.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse PEST

4.1.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse PEST

4.2 Avis d’experts

5. Marché du génome numérique – dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.1.1 Financement croissant pour la génomique

5.1.2 Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

5.2 Contraintes du marché

5.2.1 Pénurie de professionnels qualifiés

5.3 Opportunités de marché

5.3.1 Accroître les progrès technologiques dans le domaine du génome numérique

5.4 Tendances futures

