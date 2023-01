Le marché du génie civil enregistrera un taux de croissance impressionnant de 13,98 billions USD d’ici 2028

La taille du marché du génie civil est évaluée à 13,98 billions USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de 5,50% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du génie civil fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs attendus prévalant tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le marché du génie civil devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, qui est attribuée à l’augmentation du nombre de pièces jetables revenus associés aux avancées technologiques dans les projets de génie civil dans l’ensemble de l’industrie de la construction. De plus, les énormes progrès réalisés dans le développement des infrastructures ont favorisé le taux de croissance du marché du génie civil, ainsi que les normes gouvernementales strictes, les réglementations et l’augmentation des investissements internationaux dans les marchés émergents sont quelques-uns des principaux déterminants favorisant la croissance du marché. Le principal facteur responsable de la croissance du marché du génie civil est la montée des entreprises en tant que fer de lance de la transformation au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. À côté de cela, l’augmentation de l’immobilier, en particulier la construction de maisons unifamiliales et d’appartements à plusieurs étages dans les économies émergentes agissent comme des moteurs de croissance majeurs pour le marché du génie civil.



D’autre part, l’augmentation du revenu disponible couplée à l’augmentation rapide de la population à revenu intermédiaire, les réglementations et politiques gouvernementales soutenant le génie civil ainsi que l’expansion rapide des villes intelligentes à travers le monde soutiennent fortement la croissance du marché cible. En outre, les progrès technologiques dans une variété de processus et d’événements de génie civil, ainsi que l’introduction de divers logiciels et solutions offriront en outre une variété d’opportunités de croissance pour le marché du génie civil.

L’un des principaux obstacles à la croissance du marché du génie civil est le manque de main-d’œuvre qualifiée, tandis que les faibles taux d’adoption des solutions avancées mettront à l’épreuve la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du génie civil sontAECOM, Tetra Tech, Inc., Vinci Construction, Royal BAM Group, Hochtief Aktiengesellschaft, TechnipFMC plc, Groupe SNC-Lavalin, Hyundai E&C, Power Construction Corporation of China, HDR, Saipem, STRABAG SE, Jacobs, Fluor Corporation, GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG, ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA, Skanska, Balfour Beatty, United States Army Corps of Engineers, Bouygues Construction SA, Kiewit Corporation, LAING O’ROURKE et Bechtel Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché du génie civil fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du génie civil, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial du génie civil et taille du marché

Le marché du génie civil est segmenté en fonction du type de service, du client et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de service, le marché du génie civil est segmenté en planification et conception, construction, maintenance et autres.

Le segment de type de client pour le marché du génie civil est segmenté en gouvernement, privé et autres. Le segment gouvernemental est devenu le segment dominant et représente la plus grande part de marché sur le marché global du génie civil, en raison des diverses politiques et cadres gouvernementaux dans l’industrie de la construction.

Sur la base de l’application, le marché du génie civil est segmenté en immobilier , infrastructure et industriel .

Analyse au niveau du pays du marché du génie civil

Le marché du génie civil est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de service, type de client et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est en tête du marché du génie civil en raison de la disponibilité facile de terrains et de main-d’œuvre qualifiée à faible coût dans cette région particulière. L’Amérique du Nord devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à réparer les infrastructures vieillissantes et à la pénétration rapide des technologies de construction avancées dans cette région.

