Le marché du fromage de soja devrait atteindre une valeur de 982,93 millions USD d’ici 2029. Les consommateurs ont empilé des produits nutritifs pour rester en bonne santé pendant la pandémie. En conséquence, les ventes se sont stabilisées dans une certaine mesure en raison de la pandémie, et les consommateurs s'adaptent au nouveau mode de vie normal et préfèrent les collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande continue.

Le rapport de recherche sur le marché mondial du fromage de soja explore les entreprises et les fabricants compétitifs sur le marché mondial. Il étudie le marché par type de produit, application et facteur de croissance. De plus, l’état de l’industrie et les prévisions pour les applications clés, les utilisateurs finaux et les domaines d’utilisation sont également inclus dans l’étude de marché. Déterminer s’il y a des changements dans la concurrence sur le marché au cours de la période de prévision. Le rapport évalue également les produits et les applications qui devraient connaître la plus forte croissance du marché dans l’industrie ABC. Un rapport de marché convaincant sur le fromage de soja estime que les régions prévues créeront le plus d’opportunités sur le marché mondial.

Les facteurs clés examinés dans le rapport détaillé sur le marché du fromage de soja sont les principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse de la stratégie marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les principales régions, types, applications sur le marché mondial du fromage de soja en tenant compte de l’état passé, actuel et futur. de l’industrie. . Ce rapport d’analyse de l’industrie met en lumière les tendances globales du marché et analyse l’impact des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des vendeurs sur le marché. Le rapport Universal Soy Cheese Market a été préparé pour fournir une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du fromage de soja, qui était de 383,09 millions de dollars en 2021, atteindra 982,93 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,0 % sur la période de prévision 2022-2029.

Chauffeur :

Augmentation des problèmes d’obésité et de cholestérol dus à une consommation excessive de produits laitiers

La sensibilisation croissante du public aux avantages pour la santé du fromage de soja, tels que sa teneur élevée en calcium et en protéines, stimule la croissance de son marché cible. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus répandus dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé stimule la demande et la consommation de fromage de soja.

La tendance croissante du végétarisme influence la croissance du marché.

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. De plus, le désir d’aliments alternatifs a augmenté. Plusieurs marques de fromage végétalien font la promotion et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments végétaux. Les changements dans l’industrie alimentaire et l’évolution des habitudes de consommation contribuent à la croissance du marché du fromage de soja.

L’essor de l’industrie du fromage végétalien est alimenté par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et l’adoption croissante d’un mode de vie occidental. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché, citons la croissance de la population végétalienne dans le monde et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’intérêt accru des fabricants pour les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance encore plus lucratif.

occasion

La préférence croissante pour le fromage de soja chez les personnes intolérantes au lactose stimule le marché. L’introduction de produits à valeur ajoutée tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans gras alimente également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait de soja gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, qui aide à prévenir les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. De plus, la demande croissante de lait de soja dans le secteur des soins personnels pour la production de savons, de crèmes et de lotions alimente le marché. La demande de lait de soja a également augmenté en raison de la pandémie de COVID-19 au début de 2020.

Impact du COVID-19 sur le marché Fromage de soja

Les consommateurs ont empilé des produits nutritifs pour rester en bonne santé pendant la pandémie. En conséquence, les ventes se sont stabilisées dans une certaine mesure en raison de la pandémie, et les consommateurs s’adaptent au nouveau mode de vie normal et préfèrent les collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande continue.

Portée du marché mondial du fromage de soja

goûter

Saveur Cheddar

Arôme Mozzarella

saveur suisse

saveur monterey jack

Alternative au fromage à la crème

canal de distribution

base du magasin

Supermarchés et Hypermarchés

épicerie

Etc

hors magasin

Analyse régionale / aperçu du marché du fromage de soja

Analyser le marché du fromage de soja et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, saveur et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du fromage de soja sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon et la Chine. . , Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique australe , Moyen-Orient et reste de l’Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du fromage de soja en raison de l’incidence croissante de l’intolérance au lactose parmi la population croissante.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages du fromage de soja et de la forte demande de produits de boulangerie et de confiserie à base de plantes.

