Le marché du fromage au lait de chamelle devrait enregistrer un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2030

Le marché du fromage au lait de chamelle était évalué à 0,58 million de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 1,10 million de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision 2022-2030. En plus de fournir des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité liées à l’entreprise géographiquement représentées. , la disposition du réseau des distributeurs et des partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix, et une analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

Selon le rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le lait de chamelle contient 3 % de matières grasses. Cependant, il est rapporté que le pourcentage de matières grasses dans le lait de chamelle varie d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. Selon des recherches médicales, le lait de chamelle a également influencé positivement les enfants autistes pour qu’ils mènent une vie meilleure. En outre, les fabricants de produits à base de lait de chamelle diversifient également les saveurs et la gamme de produits fromagers pouvant être fabriqués à partir de lait de chamelle au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché du fromage au lait de chamelle

chauffeur

Augmentation de la prévalence de l’intolérance au lactose et de l’autisme dans le monde

Le fromage au lait de chamelle contient plus de vitamine C et de fer que le fromage au lait de vache. De plus, le fromage au lait de chamelle a une faible teneur en matières grasses, en cholestérol et en protéines. Selon des recherches médicales, le fromage au lait de chamelle peut aider les enfants autistes et mener une vie meilleure. Les personnes intolérantes au lactose se sentent désormais beaucoup mieux lorsqu’elles mangent du fromage au lait de chamelle que lorsqu’elles consomment du fromage au lait de vache. En raison de tous ces facteurs, le fromage au lait de chamelle gagne lentement en popularité dans le monde entier .

Divers produits fromagers offerts par les fabricants

Les lancements de nouveaux produits devraient également propulser la croissance du marché du fromage au lait de chamelle au cours de la période de prévision. Le lancement récent de nombreux nouveaux produits est le résultat de l’expansion de nouveaux produits avec une polyvalence et un goût améliorés ainsi qu’un solide soutien marketing. L’introduction de nombreux nouveaux produits devrait améliorer les perspectives du marché du fromage au lait de chamelle au cours de la période de prévision.

canal de distribution

supermarchés et hypermarchés

dépanneurs

boutiques spécialisées

magasins en ligne

Autre

Type d’emballage

cartons

bouteilles

canettes

lunettes

Autre

utilisateur final

bébé

plus vieille

adulte

Analyse régionale / aperçu du marché du fromage au lait de chamelle

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dominent le marché du fromage au lait de chamelle en termes de revenus et de part de marché. Cela est principalement dû à l’augmentation de la production et à la forte consommation de lait de chamelle dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030, car l’acceptation du lait de chamelle par les consommateurs diabétiques augmente dans cette région.

Paysage concurrentiel de Fromage au lait de chamelle et analyse de la part de marché

Certains des principaux acteurs du marché Fromage au lait de chamelle sont :

Lokhit Pashu Palak Sansthan (LPPS) (Inde)

Aadvik Aliments et Produits Pvt. ltée (Inde)

Emirates Industry for Camel Milk & Products (EICMP) (EAU)

Desert Farms Inc. (Arabie Saoudite)

VITAL CAMEL MILK LTD (États-Unis)

Royaume-Uni Camel Milk Ltd (Royaume-Uni)

Camilk Dairy (Australie)

Dandaragan Camel Dairies Pty Ltd (Australie)

