Le marché du fromage au lait de chamelle devrait atteindre 1,10 million USD et enregistrer un TCAC de 8,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030 Selon le rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le lait de chamelle contient 3 % de matières grasses. Cependant, il est rapporté que la proportion de matières grasses dans le lait de chamelle diffère d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du fromage au lait de chamelle était évalué à 0,58 million USD en 2022 et devrait atteindre 1,10 million USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Dynamique du marché du fromage au lait de chamelle

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’intolérance au lactose et de l’autisme dans le monde entier

Le fromage au lait de chamelle contient plus de vitamine C et de fer que le fromage au lait de vache. De plus, le fromage au lait de chamelle contient moins de matières grasses, de cholestérol et de protéines. Selon la recherche médicale, le fromage au lait de chamelle peut aider les enfants autistes et vivre une vie meilleure. Les personnes intolérantes au lactose se sentent maintenant beaucoup mieux en mangeant du fromage au lait de chamelle qu’en consommant du fromage au lait de vache. En raison de tous ces facteurs, le fromage au lait de chamelle gagne lentement en popularité dans le monde entier .

Divers produits fromagers offerts par les fabricants

Les lancements de produits devraient également stimuler la croissance du marché du fromage au lait de chamelle au cours de la période de prévision. Le lancement récent de nombreux nouveaux produits a résulté de l’expansion de nouveaux produits avec une polyvalence et un goût améliorés, ainsi qu’un solide soutien marketing. L’introduction de nombreux nouveaux produits devrait stimuler les perspectives du marché du fromage au lait de chamelle au cours de la période de prévision.

Des opportunités

Sensibilisation accrue du public aux bienfaits pour la santé du fromage au lait de chamelle

La sensibilisation croissante des gens aux avantages pour la santé du fromage au lait de chamelle, tels que leur teneur élevée en calcium, en protéines et en autres nutriments, est l’un des principaux facteurs qui devrait créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché ciblé. Les problèmes de cholestérol et d’obésité sont de plus en plus fréquents en raison des changements mondiaux dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui augmente de plus en plus le fromage au lait de chamelle.

Portée du marché mondial du fromage au lait de chamelle

Le marché du fromage au lait de chamelle est segmenté en fonction du canal de distribution, du type d’emballage et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins spécialisés

Magasins en ligne

Autres

Type d’emballage

Cartons

Bouteilles

Canettes

Bocaux

Autres

Utilisateur final

De bébé

Aîné

Adulte

Analyse régionale / aperçu du marché du fromage au lait de chamelle

Le marché du fromage au lait de chamelle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, type d’emballage et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dominent le marché du fromage au lait de chamelle en termes de revenus et de part de marché. Cela est principalement dû à l’augmentation de la production et au taux élevé de consommation de lait de chamelle dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’augmentation de l’adoption du lait de chamelle par les consommateurs souffrant de diabète dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fromage au lait de chamelle

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du fromage au lait de chamelle sont:

Lokhit Pashu Palak Sansthan (LPPS) (Inde)

Aadvik Aliments et Produits Pvt. Ltd. (Inde)

Emirates Industry for Camel Milk & Products (EICMP) (EAU)

QCamel (Australie)

The Camel Milk Co. Australia Pty Ltd. (Australie)

Desert Farms Inc. (Arabie Saoudite)

VITAL CAMEL MILK LTD (États-Unis)

Royaume-Uni Camel Milk Ltd (Royaume-Uni)

Camilk Dairy (Australie)

Dandaragan Camel Dairies Pty Ltd (Australie)

The Good Earth Dairy (Australie)

