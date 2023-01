Le marché du fromage à base de plantes devrait enregistrer un TCAC de 23,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché du fromage végétal est évalué à 805 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4 356,44 millions USD entre 2022 et 2029, avec une croissance à un TCAC de 23,50 %.

L’étude de marché complète sur le fromage végétal peut être utilisée par les experts et les non-experts pour prévoir rapidement le marché global. Cette étude de marché fournit un aperçu complet et facile à comprendre de l’industrie qui est utile à de nombreuses entreprises.

En outre, divers secteurs verticaux sont pris en compte dans cette étude de marché, notamment les profils d’entreprise, les coordonnées des fabricants, les détails du produit, la portée géographique, la valeur de la production, la structure du marché, les évolutions des données, l’analyse des revenus, la part de marché et le volume de ventes potentiel d’une entreprise. . . Armé de ces informations, vous pouvez facilement générer des informations exploitables, améliorer la prise de décision et développer plus précisément des stratégies d’entreprise.

Chef d’orchestre :

Sensibiliser le public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux

La sensibilisation croissante du public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux, tels que leur teneur élevée en calcium et en protéines, est un facteur de croissance de son marché cible. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus fréquents dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires.

La demande et la consommation de fromages à base de plantes augmentent à mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé. Le fromage végétal est devenu une alternative importante au fromage laitier et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques et les améliorations de la qualité de la production de fromage sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché.

Demande croissante de plats cuisinés

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. La demande d’aliments alternatifs augmente également. Certaines marques de fromage végétalien promeuvent et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments végétaux. Les changements dans l’industrie alimentaire ainsi que les changements dans les habitudes des consommateurs contribuent à la croissance du marché du fromage végétalien.

L’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et la popularité du mode de vie occidental ont conduit à l’essor de l’industrie du fromage végétalien. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché figurent la population végétalienne croissante dans le monde et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’intérêt accru des fabricants pour les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance plus lucratif.

Possibilité

La préférence croissante pour les fromages à base de plantes parmi la population intolérante au lactose stimule davantage la croissance du marché. Les produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait sans matières grasses et à faible teneur en sucre, stimulent également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait végétal gagnent en popularité en raison de leur teneur élevée en nutriments, ce qui aide à prévenir les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants.

Impact du COVID-19 sur le marché des fromages végétaux

COVID-19 a ouvert la porte à de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande actuelle. Le fromage végétal étant une source rapide et facile de nutriments essentiels, la demande de produits innovants est forte dans les pays développés. Les facteurs susmentionnés suscitent l’intérêt des détaillants en ligne alors que les consommateurs au foyer recherchent des options de vente au détail.

Couverture du marché mondial des fromages végétaux

catégorie de produit

Queso

Fromage parmesan

queso cheddar

fromage à la crème

Autre

source

je suis du lait

lait de coco

riz au lait

Autre

application

goûter

Négocier

salsa

boulangerie

Gâteaux

Autre

canal de vente

vente directe

ventes indirectes

Analyse régionale / aperçu du marché Fromage végétal

Analyser le marché du fromage végétal et fournir des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, type de produit, source, forme, application et canal de vente mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du fromage à base de plantes comprennent l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA ) Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

