Le marché du fromage à base de plantes devrait atteindre une valeur de 4 356,44 millions USD d’ici 2029. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande actuelle. Le fromage végétal étant une source rapide et facile de nutriments essentiels, la demande de produits innovants est toujours forte dans les pays développés. Alors que les consommateurs au foyer recherchent des options de vente au détail, les facteurs susmentionnés suscitent l'intérêt des détaillants en ligne.

Les documents commerciaux du marché mondial Fromage végétal fournissent des données et des informations complètes sur l’environnement du marché en évolution rapide, tels que ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, le paysage concurrentiel et les stratégies des concurrents. En outre, ce rapport d’étude de marché examine divers secteurs verticaux de l’industrie tels que les profils d’entreprise, les coordonnées des fabricants, les spécifications des produits, la portée géographique, la valeur de la production, la structure du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, la part de marché et le volume de ventes probable d’une entreprise. . Ces données et ces faits peuvent facilement conduire à des informations exploitables, à une meilleure prise de décision et à une meilleure cartographie des stratégies commerciales.

Le marché du fromage à base de plantes, qui était évalué à 805 millions USD en 2021, devrait atteindre 4 356,44 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 23,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport détaillé sur le marché du fromage à base de plantes permet aux personnes non qualifiées et aux experts de calculer facilement le marché global en quelques secondes. Ce rapport d’étude de marché fournit une vue complète et claire du marché qui est utile pour de nombreuses entreprises. Les graphiques, la table des matières, les graphiques et les tableaux inclus dans le rapport aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis du marché. Le rapport Coherent Plant-Based Cheese Market fournit des statistiques clés sur l’état du marché pour les fabricants mondiaux et régionaux et fournit des conseils et une orientation précieux aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie.

Chauffeur :

Sensibiliser le public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux

La sensibilisation croissante du public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux, tels que leur teneur élevée en calcium et en protéines, est un facteur de croissance de son marché cible. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus fréquents dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. La demande et la consommation de fromages à base de plantes augmentent à mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé. Le fromage végétal est devenu un substitut important du fromage laitier et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques et les améliorations de la qualité de la production de fromage sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché.

La demande croissante d’aliments prêts à consommer

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. De plus, le désir d’aliments alternatifs a augmenté. Plusieurs marques de fromage végétalien font la promotion et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments végétaux. Les changements dans l’industrie alimentaire et les changements dans les habitudes de consommation contribuent à la croissance du marché du fromage végétalien.

La croissance de l’industrie du fromage végétalien a été alimentée par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et l’adoption croissante d’un mode de vie occidental. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché figurent la population végétalienne croissante dans le monde et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’intérêt accru des fabricants pour les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance encore plus lucratif.

chance

À mesure que les personnes intolérantes au lactose augmentent leur préférence pour les fromages à base de plantes, le marché devient plus actif. L’ajout de produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans gras, alimente également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait végétal gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, ce qui peut aider à prévenir les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants.

Impact du COVID-19 sur le marché des fromages végétaux

Les consommateurs ont stocké des produits hautement nutritifs pour rester en bonne santé pendant la pandémie. En conséquence, les ventes se sont quelque peu stabilisées en raison de la pandémie, les consommateurs se sont adaptés au nouveau mode de vie normal et, par conséquent, de plus en plus de consommateurs préfèrent les collations rapides et nutritives.

Couverture du marché mondial des fromages végétaux

type de produit

Mozzarella

Parmesan

fromage cheddar

fromage à la crème

Etc

Police de caractère

je suis du lait

lait de coco

riz au lait

Etc

application

sandwichs de restauration rapide

sauce

sauce

boulangerie

goûter

Etc

canal de vente

vente directe

ventes indirectes

Analyse régionale / aperçu du marché Fromage végétal

Il analyse le marché du fromage végétal et fournit des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de produit, source, forme, application et canal de vente mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du fromage à base de plantes sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (Moyen Est) et l’Afrique (MEA), une partie de la MEA, le Brésil, une partie de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

