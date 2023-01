Le marché du fromage à base de plantes augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des fromages à base de plantes par type de produit (mozzarella, parmesan, cheddar, fromage à la crème, autres), source ( lait de soja, lait d’amande, lait de coco, lait de riz, autres), forme (simples, mélanges), application (restauration rapide Snack, trempettes et sauces, boulangerie et confiserie, autres), canal de vente (ventes directes, ventes indirectes) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché du fromage à base de plantes

Le fromage est devenu un produit populaire non seulement dans les ménages urbains, mais aussi dans l’industrie mondiale de la transformation des aliments. Le fromage végétal est devenu le marché le plus prometteur au monde au cours de la dernière décennie. Le fromage végétal est facile à digérer et peu calorique, contrairement au fromage bovin, difficile à digérer et riche en cholestérol et en matières grasses. Le fromage végétal contient également plus de vitamines, en particulier les vitamines A, B1, B2 et B3, ainsi que du calcium et du phosphore.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du fromage à base de plantes, qui était évalué à 805 millions USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 4356,44 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 23,50% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Le fromage végétalien est une alternative végétale au fromage laitier qui est fabriqué avec des noix, des protéines de soja, de la levure nutritionnelle, des enzymes naturelles, de la glycérine végétale et diverses cultures bactériennes. Il est combiné avec des huiles, des amidons, des émulsifiants, des épaississants et des épices pour former une consistance ferme et imiter les saveurs du fromage laitier.

Portée et segmentation du marché des fromages à base de plantes

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (mozzarella, parmesan, cheddar, fromage à la crème, autres), source (lait de soja, lait d’amande, lait de coco, lait de riz, autres), forme (simples, mélanges), application (casse-croûte de restauration rapide, trempettes et sauces, boulangerie & Confiserie, Autres), Canal de Vente (Vente Directe, Vente Indirecte) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Chine), AVH Dairy Trade BV (Pays-Bas), Plant-Based Partners (États-Unis), Granarolo SpA (Italie), Meyenberg (États-Unis), Redwood Hill Farm & Creamery (États-Unis), St Helen’s Farm Ltd ( États-Unis), Stickney Hill Dairy Inc (États-Unis), Woolwich Dairy Inc (États-Unis), Xi’an Baiyue Plant-Based Dairy Group Co. Ltd (Chine) Opportunités Augmentation des cas d’intolérance au lactose dans le monde

Sensibiliser le public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux

L’introduction de produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans matières grasses, propulse également la croissance du marché

Dynamique du marché des fromages à base de plantes

Pilotes :

Sensibiliser le public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux

La sensibilisation du public aux bienfaits pour la santé des fromages végétaux, tels que leur teneur élevée en calcium et en protéines, est un facteur de croissance du marché ciblé. Les problèmes d’obésité et de cholestérol sont de plus en plus répandus dans le monde en raison des changements dans les habitudes alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui augmente la demande et la consommation de fromages végétaux. Le fromage à base de plantes est devenu un substitut important du fromage laitier et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques dans la production de fromage et l’augmentation de la qualité sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché.

Augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à consommer

La volonté des consommateurs de dépenser de l’argent pour des aliments à base de plantes a explosé. De plus, il y a eu une augmentation du désir d’alternatives alimentaires. Plusieurs marques de fromage végétalien font la promotion et encouragent les consommateurs à obtenir des nutriments essentiels à partir d’aliments à base de plantes. Les changements dans l’industrie alimentaire, ainsi que les changements dans les habitudes de consommation, contribuent à la croissance du marché du fromage végétalien. L’essor de l’industrie du fromage végétalien est alimenté par l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des goûts et des préférences et l’adoption accrue du mode de vie occidental. Parmi les autres moteurs de la croissance du marché, citons l’augmentation de la population végétalienne mondiale et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la santé des animaux. L’accent accru des fabricants sur les offres de produits offrira au marché un potentiel de croissance encore plus rentable.

Occasion

La préférence croissante pour les fromages végétaux par les personnes intolérantes au lactose alimente davantage le marché. L’ajout de produits à valeur ajoutée, tels que les variétés de lait aromatisé à faible teneur en sucre et sans matières grasses, stimule également la croissance du marché. Les préparations pour nourrissons à base de lait à base de plantes gagnent également en popularité en raison de leur contenu nutritionnel élevé, qui aide les enfants à éviter les troubles du développement neurologique. De plus, la demande croissante de lait végétal dans le secteur des soins personnels pour la production de savons, de crèmes et de lotions catalyse le marché. La pandémie de COVID-19 au début de 2020 a également accru la demande de lait végétal. En raison de ses propriétés de renforcement de l’immunité, la consommation de lait végétal a augmenté en raison de la pandémie.

» Obtenez l'exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-plant-based-cheese-market&SR

Le rapport d'étude de marché Fromage à base de plantes aide à réaliser une croissance durable sur le marché, en fournissant des informations sur les produits et le marché bien documentées, spécifiques et les plus pertinentes. Ce rapport de marché fiable étudie le marché et l'industrie en profondeur en tenant compte de plusieurs aspects. Les contributions de divers experts de l'industrie, essentielles pour l'analyse détaillée du marché, ont été utilisées avec beaucoup de soin pour générer ce meilleur rapport d'étude de marché. Les profils d'entreprise de tous les principaux acteurs et marques du marché sont inclus dans le rapport d'activité du marché Fromage à base de plantes qui met en lumière leurs mouvements tels que les lancements de produits, les améliorations de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et leur effet sur les ventes, l'importation, l'exportation. , les revenus et les valeurs CAGR.

Un rapport de haut niveau sur le marché du fromage à base de plantes rassemble une vaste analyse de l'industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l'industrie.



Visitez le rapport d'étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-cheese-market?SR

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des acteurs clés du marché Fromage à base de plantes, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché Fromage à base de plantes. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché Fromage à base de plantes. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse de charge , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Accorder



évaluation ciblée de la forme du marché parallèlement aux prévisions d' un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial Fromage à base de plantes

– Pour vous fournir . s. étape d' évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation du degré du marché Fromage à base de plantes pour l' application progressive , le type de produit et les sous-segments. – Pour accorder historique



et les revenus prévisionnels des segments et sous-segments du marché Fromage à base de plantes avec admiration pour 4 zones géographiques de premier plan et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.



Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-plant-based-cheese-market&SR

