Le marché du fret aérien devrait atteindre 223,29 milliards de dollars d’ici 2028

« » »Le marché du fret aérien se développe à un TCAC élevé au cours de la période de conjecture 2027. L’augmentation des revenus des personnes de cette industrie est la justification importante du développement de ce marché » ».

Le marché du fret aérien devrait passer de 130,19 milliards de dollars US en 2021 à 223,29 milliards de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.

Le partenaire Insight ajoute « » Prévision du marché du fret aérien jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale « » à son magasin en examinant la rivalité actuelle et future du marché à l’affût. Le marché mondial du fret aérien est divisé en fonction de l’offre, de la pièce et du type de bâtiment. En vue de l’offre, le marché du fret aérien est segmenté en agencements et administrations. Basé sur le segment, le marché est divisé en sécurité et observation, ressources pour les cadres, transactions et avis, et autres. Alors que, compte tenu de l’industrie du client final, le marché est divisé en privé et non privé.

Remarque – Afin de fournir des prévisions de marché plus précises, tous nos rapports seront mis à jour avant la livraison en tenant compte de l’impact de COVID-19.

Principaux acteurs clés présentés dans ce rapport :

ANA Cargo

Cargolux

Cathay Pacific Airways Limitée

DHL International GmbH (Groupe Deutsche Post DHL)

Emirates SkyCargo

Etihad Cargo

FedEx Corporation

United Parcel Service of America, Inc.

Zela Aviation La compagnie d’affrètement aérien

Lufthansa Cargo AG

Marché mondial du fret aérien par géographie :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Cette analyse fournit une évaluation pour modifier la dynamique concurrentielle :

Cette analyse approfondie du fret aérien de cette dynamique de compétition changeante et vous permet de rester en tête des compétitions ;

Évaluation des prévisions à six ans principalement basée sur la manière dont le secteur est prévu pour le développement ;

Précisément quels types d’applications/d’utilisateurs finaux de fret aérien peuvent observer des perspectives d’augmentation incrémentielle ;

Quelles tendances, obstacles et défis pourraient avoir un impact sur le développement et la taille de l’économie du fret aérien ;

Il est utile de savoir que les sections vitales du type de produit ainsi que leur croissance ;

Principes de base de la table des matières :

1 Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Joueurs couverts

1.4 Analyse du marché par type

1.5 Marché par application

1.6 Objectifs de l’étude

1,7 ans pris en compte

2 tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché du fret aérien

2.2 Tendances de croissance du fret aérien par régions

2.3 Tendances de l’industrie

3 Part de marché par les principaux acteurs

3.1 Taille du marché du fret aérien par fabricants

3.2 Siège social des acteurs clés du fret aérien et zone desservie

3.3 Acteurs clés Produit/Solution/Service de fret aérien

3.4 Date d’entrée sur le marché du fret aérien

3.5 Fusions & Acquisitions, Plans d’Expansion

4 Données de répartition par produit

4.1 Ventes mondiales de fret aérien par produit

4.2 Revenus mondiaux du fret aérien par produit

4.3 Prix du fret aérien par produit

5 Données de répartition par utilisateur final

5.1 Aperçu

5.2 Données de répartition du fret aérien mondial par utilisateur final

