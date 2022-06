Le marché du forage robotique devrait croître à un TCAC de 5,6 % pour atteindre 946,6 millions de dollars américains d’ici 2025 – Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Robotic Drilling Market – Global Analysis and Forecasts to 2025 », le marché mondial du forage robotique devrait atteindre 946,6 millions de dollars US en 2025, enregistrant un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision 2018-2025.

Avec l’introduction du forage robotisé dans l’industrie pétrolière et gazière, le secteur est enfin entré dans le monde de l’automatisation et du contrôle numérique des processus. Les opérations sans pilote sur les plates-formes pétrolières à des fins d’extraction étaient le besoin urgent de l’industrie et ont finalement été rendues possibles grâce à Robotic Drilling System AS, pionnier sur ce marché. Principalement, le secteur pétrolier et gazier est caractérisé par une grande incertitude en raison de la fluctuation de la demande de produits pétroliers et gaziers dans le monde, des impacts environnementaux et des législations établies par plusieurs autorités sur ces opérations.

Paysage concurrentiel : marché du forage robotique : Nabors Industries Ltd., Rigarm, National Oilwell Varco, Inc., Sekal AS, Huisman Equipment B.V., Automated Rig Technologies Ltd., Drillmec Inc., Ensign Energy Services Inc., Abraj Energy Services et Drillform Services techniques ltée.

L’activité de forage pétrolier est également parfois qualifiée d’activité à haut risque en termes financiers ainsi que pour le capital humain impliqué. L’initiative de transformation numérique a supprimé les goulots d’étranglement associés aux coûts opérationnels, aux risques pour la vie humaine et aux problèmes de productivité. Les entreprises de forage robotisé doivent aujourd’hui se conformer à la législation environnementale, améliorer la sécurité des travailleurs et également garantir une plate-forme d’exploitation fiable.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Forage robotisé. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du forage robotique pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

Le marché mondial du forage robotisé a été segmenté en fonction du composant, du type d’installation et de l’application. Sur la base des composants, le marché a été divisé en matériel et logiciel. Les installations de forage robotisées comprennent soit une nouvelle construction, soit une modernisation, et le marché a donc été segmenté en ces deux types. Le forage robotisé est essentiellement effectué pour extraire le pétrole et le gaz des puits de pétrole qui sont essentiellement situés à terre ou en mer. Par conséquent, sur la base de l’application, le marché du forage robotisé a été segmenté en onshore et offshore.

Principaux résultats de l’étude :

En 2017, l’Amérique du Nord est en tête du marché avec plus d’un tiers du marché mondial du forage robotique. Les technologies de forage avancées, y compris le forage à direction horizontale et la fracturation hydraulique, ont aidé l’Amérique du Nord à soutenir la baisse des prix du pétrole. En outre, les améliorations apportées aux technologies de forage, notamment les équipements de positionnement dynamique, ont stimulé la croissance du forage offshore. On s’attend à ce que les activités de forage en mer connaissent une croissance supplémentaire en raison du soutien du gouvernement américain à l’ouverture de plus de 90% du plateau continental extérieur (OCS).

Le marché mondial du forage robotique basé sur l’application a été dominé par le segment des applications terrestres qui détenait plus des deux tiers de la part de marché en 2017 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. La demande de forage à terre augmente en raison de la baisse des coûts engagés pour les activités de forage à terre. Les nouvelles innovations et technologies de pointe stimulent également le marché des systèmes de forage à terre, plusieurs entreprises se concentrant sur le développement de l’ensemble de l’écosystème.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

