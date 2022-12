Le marché du fondant enregistrerait un CAGR de 3,90% pour l’année de prévision 2028

Le marché du fondant devrait valoir 0,77 milliard de dollars d’ici 2021. Cela signifie que le marché afficherait un TCAC de 3,90 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la valeur marchande est attribuée à la demande croissante de sucreries et à la disponibilité de diverses saveurs de gâteaux, qui devraient propulser la croissance du marché.

Le fondant est un type de glaçage utilisé pour façonner ou décorer des gâteaux, des cupcakes ou des pâtisseries. La surface du fondant est complètement différente de la plupart des glaçages, ce qui rend le fondant différent. Le fondant se présente sous quelques formes uniques comme liquide, roulé ou coulé. Le fondant roulé est rigide comme de l’argile et le fondant coulé est un liquide épais. Le fondant est composé de sucre, d’eau et de sirop de maïs. La gélatine est ajoutée à des fins ornementales. Le fondant peut également être fabriqué à partir de sucre en poudre et de guimauves ramollies. Les gâteaux fondants peuvent être facilement réfrigérés et restent généralement frais pendant plusieurs jours, un avantage populaire en été .

Dans certains cas, cependant, ces gâteaux deviennent collants et ont tendance à laisser une empreinte digitale dessus. De plus, les décorateurs essaient de ne pas utiliser de fondant dans les gâteaux et les cupcakes car son goût est plus sucré que prévu et sa surface collante amusante pourrait terrifier les acheteurs.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fondant-market

Étendue du marché Fondant et taille du marché

Le marché du fondant peut être segmenté en forme, utilisation finale, application et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché du fondant est segmenté en poudre, liquide, roulé, coulé et pâte.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du fondant est segmenté en horeca, ménage et transformateurs alimentaires.

Sur la base de l’application, le marché du fondant est segmenté en confiserie, dessert et boulangerie. Le segment des desserts est divisé en glaces, gâteaux, jus et smoothies. De plus, le segment de la boulangerie est divisé en biscuits, beignets, gâteaux et muffins.

En termes de canaux de distribution, le marché du fondant est segmenté en direct, indirect, en magasin, en ligne et autres. Le segment des magasins est subdivisé en hypermarchés/supermarchés, dépanneurs, magasins discount, magasins d’alimentation et de boissons santé .

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fondant-market

Analyse du marché des fondants au niveau national

Fondant Le marché est l’analyse et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, forme, utilisation finale, application et canaux de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Fondant sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Oman, Qatar, Koweït, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Europe domine actuellement le marché mondial du fondant. Depuis lors, ils utilisent des moules prêts à l’emploi et DIY à base de silicone pour créer de nouveaux designs de gâteaux, qui agissent comme un moteur clé pour le marché européen. Une augmentation spectaculaire des prix de la boulangerie augmente également la demande de fondants. La région nord-américaine devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la grande industrie de la boulangerie et de la large base de consommateurs qui ont intérêt à créer des gâteaux optimaux et design.

Obtenez plus d’ infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fondant-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fondant

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Fondant sont:

Satin Ice, FondX, Fat Daddio’s, Phoon Huat Pte. Ltd., Wilton, Vizyon, Reece, Confect, CCDS School, Bakels Pettinice, FunCakes, Dawn Food Products, Inc., Carma Massa Ticino Tropic , Zeelandia International, Puratos Group, Couplet Sugars, Arctos Creme Sp. z oo, Holger Food Group Sp. z oo, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Zukán et JF Renshaw Ltd. et Davars parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir les rapports associés :

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/green-roof-market-is-rising_20.html

https://theprose.com/post/555693/green-roof-market-is-rising-exponentially-at-rate-of-1500-by-2028

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/green-roof-market-is-rising-exponentially-at-rate-of-15-00-by-2028_1

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/green-roof-market-is-rising-exponentially-at-ratem/602ffc2a-b042-4432-a191-1627e758b0f8

https://whotrades.com/go/3/43294771952?feedContext=limex

https://hackmd.io/s/BJGnMEJts

https://notepin.co/shared/eztnjdm

https://homent.com/c3DRodXpsuN88t9gLTSQ

https://www.xaphyr.com/blogs/196431/Green-Roof-Market-is-Rising-Exponentially-at-Rate-of-15

https://lockabee.com/read-blog/38065_Green-Roof-Market-increasing-exponentially-at-a-rate-of-15-00-to-2028.html

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818 E-

mail