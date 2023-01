Le marché du fil magnétique en Amérique du Nord devrait atteindre près de 9 945,87 millions USD d’ici la fin de 2028

Le marché du fil magnétique en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 9 945,87 millions USD d’ici 2028.

Le fil magnétique est un conducteur isolé en cuivre ou en aluminium utilisé dans les éoliennes, les transformateurs, les générateurs et autres appareils qui convertissent l’électricité en énergie. Les câbles sont des conducteurs isolés en cuivre ou en aluminium couramment utilisés pour enrouler des équipements électromagnétiques tels que des moteurs et des transformateurs. La couche isolante peut également être une fine pellicule de vernis appelée émail. Polyester fibreux ou fil de fibre de verre; ou un mélange d’émail et d’isolant fibreux.

La demande croissante de fil magnétique dans la production de véhicules électriques a un impact majeur sur l’expansion du marché du fil magnétique. Dans cette optique, l’augmentation des dépenses consacrées aux avancées technologiques dans l’industrie électrique et la croissance de l’industrie de l’électronique grand public sont les principaux déterminants favorisant la croissance du marché du fil magnétique au cours de la période de prévision.

Cependant, les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de dioxyde de carbone et la préférence pour les moteurs compacts sont probablement les principaux facteurs qui freinent le taux de croissance du marché du fil émaillé, tandis que les fluctuations des prix des matières premières peuvent remettre en cause la croissance du marché. Marché des fils magnétiques au cours de la période de prévision.

Modèle de concurrence pour les câbles électromagnétiques et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché des fils magnétiques en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, les opérations nord-américaines, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, le projet d’essai clinique, l’analyse de la marque, le produit . Approbations, brevets, étendue et saveur des produits, domaines d’application, courbes importantes de la technologie. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’approche de l’entreprise sur le marché du fil magnétique.

Les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché nord-américain du fil émaillé sont LS Cable & System Ltd., Rea, IRCE SpA, ELEKTRISOLA, Tongling Jingxun Special Enameled Wire Co., Ltd., FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., Sam Dong, Synflex Elektro GmbH, Ederfil Becker, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Fujikura Ltd., Hitachi Metals, Ltd., ACEBSA, Zhengzhou LP Industrial Co., Ltd., Elsewedy Electric, Copyright Xignux, Von Roll, ROSHOW GROUP CO., LTD, Précision Fils et Darren Group, etc. .

Ce rapport sur le marché des fils magnétiques fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et une analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, discute des opportunités dans les segments de revenus émergents, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques, des lancements de produits, de l’expansion géographique et technologique. innovation sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché du fil magnétique en Amérique du Nord

Le marché du fil magnétique en Amérique du Nord est segmenté en sept segments remarquables basés sur le type, le type de produit, le matériau, la forme, l’application, le canal de distribution et l’utilisateur final. La croissance à travers les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour identifier la différenciation dans vos principaux domaines d’application et marchés cibles.

En fonction du type, le marché nord-américain du fil magnétique est segmenté en fil de cuivre, fil d’aluminium et autres. En 2021, le fil de cuivre devrait dominer le marché car il est très solide et a une résistance électrique élevée.

En fonction du type de produit, le marché du fil émaillé en Amérique du Nord est segmenté en fil émaillé et en fil revêtu. En 2021, le segment du fil émaillé devrait dominer en raison de sa grande durabilité.

Sur la base des matériaux, le marché nord-américain des fils magnétiques est segmenté en polyamideimide (PAI), polyimide (PI), polyétherimide (PEI), polyétheréthercétone (PEEK) et autres. En 2021, le segment des polyéther éther cétones (PEEK) devrait dominer en raison de sa bonne compatibilité.

Basé sur la forme, le marché du fil émaillé en Amérique du Nord est segmenté en fil émaillé rond, fil émaillé rond soudable, fil émaillé rectangulaire et fil émaillé carré. En 2021, le fil émaillé rond devrait dominer le marché en raison de son bon effet isolant.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain du fil magnétique est segmenté en moteurs, appareils électroménagers, transformateurs et autres. Les moteurs électriques devraient dominer le marché nord-américain du fil émaillé d’ici 2021, comme dans les moteurs électriques, les fils émaillés sont constitués d’un film d’oxyde solide adapté à l’isolation.

Sur la base du canal de distribution, le marché du fil magnétique en Amérique du Nord est segmenté en commerce électronique, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, distributeurs b2b/tiers et autres. En 2021, le segment des revendeurs b2b/tiers dominera le marché des câbles magnétiques en Amérique du Nord, car le canal b2b aide à réduire les coûts et à augmenter les revenus.

Basé sur l’utilisateur final, le marché nord-américain du fil magnétique est segmenté en électricité et électronique , industrie, transport, infrastructure, énergie, automobile, résidentiel et autres. Tous ces éléments sont ensuite ventilés par type de fil de cuivre, de fil d’aluminium, etc. En 2021, l’industrie électrique et électronique dominera le marché nord-américain du fil magnétique en raison de la construction croissante de centrales électriques dans divers pays.



L’évaluation géographique du marché du fil magnétique en Amérique du Nord est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des fils magnétiques en Amérique du Nord. Il construit la dynamique de l’industrie, la portée de croissance globale des différents segments, régions et autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du fil magnétique en Amérique du Nord.

