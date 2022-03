Le marché du dropshipping a encore de la place pour se développer | Joueurs émergents alidropship.com., Doba, DropshipZone, Source d’inventaire

Le rapport de recherche approfondie sur le marché mondial du dropshipping 2020, prévisions jusqu’en 2027 est la dernière étude publiée par The Insight Partners évaluant l’analyse du côté des risques du marché, mettant en évidence les opportunités et tirant parti d’un soutien à la prise de décision stratégique et tactique. Le rapport fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs de croissance, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial du dropshipping. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont alidropship.com., Doba Inc., DropshipZone, Inventory Source, Megagoods, Inc., MODALYST, INC., Orderhive, Printify, Inc., SaleHoo Group Limited, Sunrise Wholesale Merchandise LLC.

Aperçu du marché du dropshipping :

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché du dropshipping jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit (jouets, passe-temps et bricolage ; meubles et appareils électroménagers ; alimentation et soins personnels ; électronique et médias ; mode ; et autres), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), géographie », le marché était évalué à 162,44 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 591,77 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 18,3 % de 2020 à 2027.

Le secteur du e-commerce offre une immense plate-forme d’achat, qui se développe à un rythme sans précédent à travers le monde. De nos jours, les consommateurs préfèrent les achats en ligne, car un nombre considérable de sites Web sont disponibles pour choisir des produits. De plus, les plates-formes de commerce électronique aident également de nombreuses entreprises à atteindre facilement les clients, ce qui permet d’obtenir une exposition nécessaire aux entreprises. Le secteur est propulsé par l’importance croissante accordée aux outils de marketing en ligne, notamment les publicités Google et les publicités Facebook. Le commerce électronique est l’une des industries matures aux États-Unis, où les consommateurs sont très enclins aux achats en ligne.

Segments mondiaux de dropshipping :

marché du dropshipping – par type de produit

Jouets, passe-temps et bricolage, meubles et appareils électroménagers, alimentation et soins personnels, électronique et médias, mode, autres

Marché du dropshipping – Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises, grandes entreprises

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du dropshipping

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du dropshipping dans la région nord-américaine. Les fabricants, les fournisseurs et les entreprises de logistique connaissent des perturbations dans leurs opérations, ce qui retarde les livraisons des produits. La propagation continue des patients infectés par le virus aux États-Unis a empêché de nombreuses entreprises de logistique de fonctionner normalement. Les États-Unis représentent le plus grand nombre d’acteurs du marché du dropshipping dans la région, et une croissance plus lente que d’habitude pendant la crise du COVID-19 reflète la baisse de la valorisation du marché du dropshipping en 2020.

