Le marché du droit d’auteur pharmaceutique connaîtra une croissance significative entre 2021 et 2027 avec les principaux acteurs Gilead, Allergan, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Merck, Eli Lilly, Pfizer

L’industrie pharmaceutique peut être unique dans sa dépendance à la littérature scientifique, technique et médicale (STM). Des informations publiées sont nécessaires à toutes les étapes du développement du médicament et de la surveillance post-commercialisation.

Les droits de propriété intellectuelle permettent aux sociétés pharmaceutiques de prendre des mesures strictes contre les faux médicaments. Ces droits aident les pays du monde entier à garantir la sécurité de leurs inventions médicales.

Les droits de propriété intellectuelle aident à protéger l’invention de l’entreprise. Il contribue à promouvoir une concurrence saine sur le marché qui s’avère bénéfique pour l’économie d’un pays. C’est également un outil important pour protéger le temps, l’argent et les efforts investis, favorisant ainsi le développement industriel et la croissance économique.

* Il fournit des incitations justes et efficaces pour des processus innovants.

* Il aide à protéger toute entreprise contre une infraction potentielle.

* Il fournit un mécanisme d’application solide pour la défense de l’infraction dans le cas de médicaments brevetés.

Alors qu’en revanche, un régime de DPI fort ne signifie pas nécessairement qu’il est bénéfique pour le pays. Un régime de DPI renforcé aide les sociétés pharmaceutiques de marque à protéger leur innovation, de la recherche au stade de développement du médicament.

Acteurs Clés

Gilead, Allergan, Novartis, Bristol-Myers Squibb, Merck, Eli Lilly, Pfizer Inc., Mylan Inc., Amgen, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Celltrion Healthcare Co. Ltd., Sandoz International, GmbH, Reliance Life Sciences, C.H. Boehringer Sohn AG & Ko. KG, BioXpress Therapeutics SA et Intas Biopharmaceuticals Ltd.

Les DPI non seulement protègent, mais s’avèrent bénéfiques pour la création, la gestion et la protection de la propriété intellectuelle, car ils deviennent une source importante de financement, car ils contribuent à devenir une source importante de collecte de fonds. Ces fonds peuvent également être utilisés pour des investissements en R&D.

Les droits de propriété intellectuelle ont un impact sur l’industrie qui va de la découverte, du prix, du développement et même de la distribution du médicament. Avec le renforcement des régimes de protection des droits de propriété intellectuelle dans les pays développés, les sociétés pharmaceutiques se développent à un rythme rapide.

Les pays en développement critiquent le système des brevets car il crée un monopole sur le marché et entraîne une hausse des prix des médicaments, ce qui rend difficile l’achat de médicaments à des prix abordables pour les consommateurs.

Le rapport décrit en détail la segmentation du marché en divisant le marché en fonction de son Type, de son Produit, de son Mode de Livraison, de son Matériau, de son utilisateur final et de sa région et est analysé de 2021 à 2027 par valeur et volume. Tous les segments sont évalués en tenant compte des tendances historiques et futures.

Segmentation du Marché

Par Type

* Brevets d’utilité

* Brevet provisoire

* Brevets de conception

* Brevets végétaux

Par Exigences de Brevet

* L’invention doit être légale (objet éligible)

* L’invention doit être nouvelle

* L’invention doit être utile

* L’invention doit être non évidente

Tous les segments avec les sous-segments dominants et à croissance la plus rapide et les facteurs responsables de ceux-ci sont étudiés et mentionnés dans le rapport.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

