Le marché du divertissement en vol devrait percevoir une croissance exponentielle jusqu’en 2030

Le marché du divertissement en vol pour le marché de l’isolation devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 13,5 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

La nécessité d’améliorer l’expérience des passagers, les développements technologiques et l’augmentation des livraisons d’avions sont quelques-uns des facteurs qui stimuleront le marché du divertissement en vol. Il peut y avoir un frein à la croissance du marché du divertissement et de la connectivité en vol en raison du cadre et de la certification et de l’augmentation du poids total des avions.

Sur le marché, il existe une tendance aux systèmes de divertissement en vol sans fil (W-IFE) parmi les compagnies aériennes, car ils ont une architecture embarquée en tant que connectivité en vol, à l’exclusion des terminaux requis pour une connexion en direct. Le kit sans fil est intégré et nécessite une certification de type supplémentaire. En raison de l’avantage naturel de leur expertise en matière de connectivité sans fil, les fournisseurs IFC sont entrés dans l’industrie W-IFE. La croissance de W-IFE élargit également le marché des fournisseurs IFC. En outre, la croissance du divertissement en vol génère une demande de données en streaming, dynamisant le marché de la connectivité en vol.

Segmentation du marché du divertissement en vol pour l’isolation :

Marché du divertissement en vol, par type d’avion

Avions à fuselage étroit

Avions à fuselage large

Très gros avions

Avions d’affaires

Marché du divertissement en vol, par utilisateur final

FEO

Marché secondaire

Marché du divertissement en vol, par type de produit

Matériel IFE

Connectivité IFE

Contenu IFE

Marché du divertissement en vol, par classe

Première classe

Classe affaire

Economie de la meilleure qualité

Économie

En fonction de la région, le marché du divertissement en vol a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché du divertissement en vol, suivie de l’Europe.

Marché du divertissement en vol, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché Divertissement en vol:

Avionique Panasonic

Groupe Thales

Rockwell Collins

Gogo LLC

Honeywell International

Zodiac Aerospace

Global Eagle Entertainment (États-Unis),

(Remarque : selon le dernier scénario et les dernières tendances du marché, la liste des principaux acteurs sera mise à jour)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché du divertissement en vol fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

