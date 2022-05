Le marché du diagnostic multiplex syndromique croîtra à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 – Seegene Inc., Luminex Corporation. Une société DiaSorin, F. Hoffmann-La Roche Ltd, BD, Laboratoires Bio-Rad

Le rapport d’étude de marché sur le diagnostic multiplex syndromique répertorie les principaux concurrents et présente les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie A. Ce rapport de marché estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Les principaux domaines de ce rapport sur l’industrie comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. De plus, comme il est important pour les entreprises d’acquérir une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes des consommateurs et de leurs goûts changeants concernant le produit spécifique, ce rapport de marché accorde tout cela. Le rapport d’enquête sur le marché du diagnostic multiplex syndromique répond le mieux aux exigences du client.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique augmentera à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les tests multiplex syndromiques sont utilisés pour diagnostiquer simultanément de nombreux agents pathogènes. Dans le diagnostic multiplex syndromique, divers types de réactifs et de consommables et d’instruments et d’accessoires sont utilisés, ce qui aide à maintenir la précision et à fournir des résultats de diagnostic rapides. Ces tests multiplex permettent de diagnostiquer rapidement certaines infections, ce qui permet de prendre rapidement des décisions de prise en charge clinique. Les tests basés sur la technologie multiplex sont connus sous le nom de panels de test. Les panels utilisés dans les tests syndromiques sont conçus pour diagnostiquer plusieurs maladies associées au même type de syndrome ou à un type de syndrome similaire. Ces panneaux aident à évaluer la cause de la maladie au point de service. Les panels gastro-intestinaux et les panels respiratoires sont les types de panels syndromiques.

Le test multiplex syndromique utilise la technologie avancée de la PCR multiplex qui fournit des résultats de diagnostic précis et rapides à l’aide des multiples panels utilisés dans le diagnostic multiplex syndromique pour fournir des résultats de diagnostic en une heure. Les nouvelles générations de multiplex syndromiques permettent d’identifier rapidement le type commun d’agents pathogènes dans les prélèvements respiratoires, sanguins et cérébrospinaux. L’utilisation de panels multiplex est associée à un délai d’exécution plus rapide, à la réduction d’autres tests de laboratoire inutiles, à un diagnostic plus rapide et à un traitement ciblé.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits et services (réactifs et consommables , instruments, logiciels et accessoires et services), type d’infection (virale, bactérienne, parasitaire et fongique), maladie (infections respiratoires, gastro-entérite, infections sexuellement transmissibles, septicémie , méningite et autres), type de panels ( Panel respiratoire, panel gastro-intestinal, panel maladies sexuellement transmissibles, panel septicémie sanguine , panel méningite et autres), utilisateur final (laboratoires cliniques, hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche et autres), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts BioFire Diagnostics (filiale de bioMérieux SA), Seegene Inc. (Corée du Sud), Luminex Corporation. A DiaSorin Company (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), BD (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Cepheid (filiale de Danaher (États-Unis)), QIAGEN (Allemagne), Abbott (États-Unis), Hologic, Inc. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Akonni Biosystems, Inc. (États-Unis), Biocartis (Belgique), QuantuMDx Group Ltd. (Royaume-Uni) , Bosch Healthcare Solutions GmbH (filiale de Robert Bosch GmbH) (Allemagne), Applied BioCode, Inc. (États-Unis), Prominex Inc. (États-Unis), Nanōmix, Inc. (États-Unis), Curetis (filiale d’OpGen, Inc. ) (Allemagne), MiRXES Pte Ltd (Singapour)

Dynamique du marché du diagnostic multiplex syndromique

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies infectieuses

L’incidence croissante des maladies bactériennes et virales infectieuses a un impact sur la demande du marché car, dans les tests syndromiques, la technique de PCR multiplex en temps réel et l’approche syndromique sont utilisées pour le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses.

Augmentation de l’adoption des techniques de diagnostic moléculaire

Les diagnostics moléculaires aident également à répondre au besoin de tests qui surveillent l’efficacité thérapeutique des produits pharmaceutiques. De cette manière, les laboratoires de diagnostic ou d’autres utilisateurs finaux offrent les niveaux de fiabilité les plus élevés et la plus grande rapidité.

Opportunités

Initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché

En mars 2021, F. Hoffman-La Roche Ltd a acquis GenMark Diagnostics, l’un des principaux fournisseurs de diagnostics moléculaires multiplex. Cette acquisition a aidé la société à élargir le portefeuille de diagnostic moléculaire de Roche. Ces initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché, y compris les lancements de produits sur des segments ciblés, les aident à étendre leur portée mondiale et à améliorer leur portefeuille de produits et constituent une opportunité pour la croissance du marché.

Hausse des dépenses de soins de santé diagnostiques

La croissance des dépenses de santé devrait accroître la disponibilité des services et leur accessibilité financière pour que la population opte pour des services de diagnostic meilleurs et plus précis pour gérer ses maladies. L’augmentation des dépenses de santé assure une meilleure disponibilité des services de diagnostic. Par conséquent, les dépenses de santé énormes sont un facteur favorable et constituent une opportunité pour la croissance du marché du diagnostic multiplex syndromique.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits de diagnostic

Les applications de test syndromique multiplex utilisent la réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, qui fournit les résultats avec des courbes d’amplification et des valeurs correctes. Les instruments utilisés dans le diagnostic multiplex syndromique nécessitent des coûts de maintenance élevés. Par conséquent, le coût élevé des instruments est un défi pour le marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché Diagnostic multiplex syndromique

Le COVID-19 a eu un effet positif sur le marché. Les acteurs du marché lancent différents produits pour la détection du virus SARS-CoV. Il y a une augmentation de l’approbation des produits par les organismes de réglementation après l’après COVID-19, ce qui entraîne une augmentation de la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2021, BioFire Diagnostics (filiale de biomérieux SA) a reçu l’autorisation de mise sur le marché du panel respiratoire BioFire 2.1, un test de diagnostic permettant de détecter et d’identifier les acides nucléiques d’infections virales et bactériennes respiratoires multiples dans des écouvillons nasopharyngés. Cela a aidé l’entreprise à commercialiser son produit

En mars 2021, F. Hoffmann-La Roche Ltd a conclu un accord de fusion définitif permettant à Roche d’acquérir l’intégralité de GenMark Diagnostics. Cela a aidé l’entreprise à augmenter son portefeuille

Portée du marché du diagnostic multiplex syndromique

Le marché du diagnostic multiplex syndromique est classé en cinq segments notables en fonction des produits et services, du type d’infection, de la maladie, du type de panel et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Réactifs & Consommables

Instruments, logiciels et accessoires

Prestations de service

Basé sur les produits et services, le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique est segmenté en réactifs et consommables, instruments, logiciels et accessoires et services.

Type d’infection

Viral

Bactérien

Parasites

Fongique

Sur la base du type d’infection, le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique est segmenté en virus, bactéries, parasites et champignons

Maladie

Infection respiratoire

Gastronétérite

Les infections sexuellement transmissibles

État septique

Méningite

Autres

Basé sur la maladie, le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique est segmenté en infections respiratoires, gastro-entérite, infections sexuellement transmissibles, septicémie, méningite et autres.

Type de panneaux

Panneau respiratoire

Panel GI-entérique

Panel des maladies sexuellement transmissibles

Panel de septicémie sanguine

Panel Méningite

Autres

Sur la base du type de panel, le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique est segmenté en panel respiratoire, panel GI-entérique, panel de maladies sexuellement transmissibles, panel de septicémie sanguine, panel de méningite et autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts de recherche

Autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique est segmenté en laboratoires cliniques, hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche et autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du diagnostic multiplex syndromique sont BioFire Diagnostics (filiale de bioMérieux SA), Seegene Inc., Luminex Corporation. Une société DiaSorin, F. Hoffmann-La Roche Ltd, BD, Bio-Rad Laboratories, Inc., Cepheid (filiale de Danaher), QIAGEN, Abbott, Hologic, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthcare GmbH, Akonni Biosystems, Inc., Biocartis, QuantuMDx Group Ltd., Bosch Healthcare Solutions GmbH (une filiale de Robert Bosch GmbH), Applied BioCode, Inc., Prominex Inc., Nanōmix, Inc., Curetis (une filiale d’OpGen, Inc.) , et MiRXES Pte Ltd. entre autres.

Aperçu/synopsis du rapport :

1. Le rapport présente les tendances et les améliorations les plus récentes de l’industrie.

2. Sous le segment de l’entrée sur le marché, il décrit des données étendues sur les principaux acteurs de l’entreprise, leurs portefeuilles d’articles et leurs méthodologies clés.

3. Le rapport de marché prend en compte chacun des points centraux tels que les moteurs, les restrictions, les ouvertures et les difficultés qui affectent le développement du marché et des sous-marchés.

4. Il considère les morceaux du gâteau pour les nouveaux candidats à l’affût.

5. Le rapport intègre le profilage clé des membres centraux et des marques.

6. Il contient une enquête rapide sur le marché ainsi que sa compréhension approfondie et sa scène commerciale.

Analyse/aperçus régionaux du marché Diagnostic multiplex syndromique

Le marché du diagnostic multiplex syndromique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et services, type d’infection, maladie, type de panels et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le marché américain du diagnostic multiplex syndromique devrait croître en raison d’une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et de l’augmentation de la demande de diagnostics précoces et précis.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques africaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Analyse de la part de marché du diagnostic multiplex syndromique

Le paysage concurrentiel du marché Diagnostic multiplex syndromique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications . Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic multiplex syndromique.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

