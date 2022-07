Le marché du diagnostic multiplex syndromique au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de plus de 6,4 % au cours de la période 2022-2029

Le rapport de l’industrie identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie de la santé. Ce document de marché comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les données et informations sur l’industrie de la santé sont tirées de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des revues, puis validées par les experts du marché. Le rapport sur le marché du diagnostic multiplex syndromique au Moyen-Orient et en Afrique couvre les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants,

Moyen-Orient et Afrique Le diagnostic multiplex syndromique est un type de test de diagnostic avancé utilisé pour détecter des maladies infectieuses telles que les infections respiratoires, la gastro-entérite infectieuse, les infections sexuellement transmissibles, la septicémie et la méningite, entre autres types de maladies infectieuses. Le diagnostic multiplex syndromique aide également les cliniciens ou les hôpitaux à détecter les symptômes et les signes des différents types de maladies. Cela permet aux fournisseurs de soins de santé de fournir le bon traitement aux patients et d’offrir des résultats et des soins plus précis qui peuvent être effectués plus rapidement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du diagnostic multiplex syndromique au Moyen-Orient et en Afrique croîtra à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les tests multiplex syndromiques sont utilisés pour diagnostiquer simultanément de nombreux agents pathogènes. Dans le diagnostic multiplex syndromique, divers types de réactifs et de consommables et d’instruments et d’accessoires sont utilisés, ce qui aide à maintenir la précision et à fournir des résultats de diagnostic rapides. Ces tests multiplex permettent de diagnostiquer rapidement certaines infections, ce qui permet de prendre rapidement des décisions de prise en charge clinique. Les tests basés sur la technologie multiplex sont connus sous le nom de panels de test. Les panels utilisés dans les tests syndromiques sont conçus pour diagnostiquer plusieurs maladies associées au même type de syndrome ou à un type de syndrome similaire. Ces panneaux aident à évaluer la cause de la maladie au point de service. Les panels gastro-intestinaux et les panels respiratoires sont les types de panels syndromiques.

Syndromic multiplex testing utilizes the advanced technology of multiplex PCR which provides accurate and fast diagnostic results, with the help of the multiple panels used in syndromic multiplex diagnostic to provide diagnostic results within an hour. The new generations of syndromic multiplex can rapidly identify the common type of pathogens in the respiratory specimens, blood and cerebrospinal. The use of multiplex panels is associated with quicker turnaround time, reduction of other unnecessary laboratory tests, faster diagnosis and targeted treatment.

Key Market Competitors Covered in the Report

GenMark Diagnostics, Inc.

QuantuMDx Group Ltd.

BioFire Diagnostics (a subsidiary of bioMérieux SA)

Bio-Rad Laboratories, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Siemens Healthcare GmbH

QIAGEN

Hologic, Inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltd

BD

Danaher

Curetis

Abbott

DiaSorin S.p.A.

Bosch Healthcare Solutions GmbH (a subsidiary of Robert Bosch GmbH)

Biocartis, Luminex Corporation

Seegene Inc.

Syndromic Multiplex Diagnostic Market Dynamics

Drivers

Rise in prevalence of infectious diseases

The rising incidence of infectious bacterial and viral diseases impacts the market’s demand because, in the syndromic testing, multiplex real-time PCR technique and the syndromic approach are used for molecular diagnostics of infectious diseases.

Increasing awareness towards early diagnosis

People are getting more aware of the early diagnosis of diseases required for effective treatment. The multiplex diagnosis provides fast and accurate results; hence, the increase in demand for these instruments is driving the market’s growth.

Opportunities

Development of Diagnostic Laboratories

Les laboratoires de diagnostic jouent un rôle central dans les soins de santé en fournissant des informations précises, fondement de soins efficaces. L’exigence de résultats de test fiables, rapides et précis est essentielle dans les salles d’urgence, les centres de soins intensifs et d’autres situations où les décisions de traitement doivent être basées sur les résultats du diagnostic. Par conséquent, le développement des laboratoires de diagnostic constitue une opportunité de croissance du marché.

Hausse des dépenses de soins de santé diagnostiques

The growing healthcare expenditure is expected to increase the availability of services and affordability for the population to opt for better and more precise diagnostic services to manage their diseases. The increase in healthcare expenditure ensures better availability of diagnostic services. Hence, huge health care expenditure is a favourable factor and is acting as an opportunity for the growth of the syndromic multiplex diagnostic market.

Restraint/Challenge

Explicit Limitation of Syndromic Multiplex Testing

The current limitations of syndromic multiplex diagnostic are that the molecular assays used in this application can identify a limited or few numbers of microbial targets, also the assays have moderate sensitivity, which may hamper the market growth.

Post COVID-19 Impact on Syndromic Multiplex Diagnostic market

COVID-19 has positively affected the market. Market players are launching different products for the detection of the SARS-CoV virus. There is an increase in approval of products by regulatory bodies after post COVID-19, which leads to an increase in market growth.

Recent Development

In December 2021, BD expanded its BD COR system to include a new MX instrument for molecular testing of infectious diseases. The MX instrument expands the platform and automates essential testing assays for women’s health and STI testing using a multiplex PCR assay design. This has helped the company to increase its portfolio.

Portée du marché du diagnostic multiplex syndromique

Le marché du diagnostic multiplex syndromique est classé en cinq segments : produits et services, type d’infection, maladie, type de panels et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Réactifs & Consommables

Instruments, logiciels et accessoires

Prestations de service

Sur la base des produits et services, le marché du diagnostic multiplex syndromique au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en réactifs et consommables, instruments, logiciels et accessoires et services.

Type d’infection

Viral

Bactérien

Parasites

Fongique

Sur la base du type d’infection, le marché du diagnostic multiplex syndromique du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en virus, bactéries, parasites et champignons

Maladie

Infection respiratoire

Gastronétérite

Les infections sexuellement transmissibles

État septique

Méningite

Les autres

Sur la base de la maladie, le marché du diagnostic multiplex syndromique du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en infections respiratoires, gastro-entérite, infections sexuellement transmissibles, septicémie, méningite et autres

Type de panneaux

Panneau respiratoire

Panel GI-entérique

Panel des maladies sexuellement transmissibles

Panel de septicémie sanguine

Panel Méningite

Les autres

Sur la base du type de panel, le marché du diagnostic multiplex syndromique du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en panel respiratoire, panel GI-entérique, panel de maladies sexuellement transmissibles, panel de sepsie sanguine, panel de méningite et autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts de recherche

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Diagnostic multiplex syndromique

Le marché du diagnostic multiplex syndromique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et services, type d’infection, maladie, type de panels et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

Le marché du diagnostic multiplex syndromique en Afrique du Sud devrait croître en raison d’une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de l’impact important ou faible de la concurrence des marques locales et nationales sur les canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Analyse de la part de marché du diagnostic multiplex syndromique

Le paysage concurrentiel du marché Diagnostic multiplex syndromique fournit des détails sur un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Arabie saoudite, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du diagnostic multiplex syndromique.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, le Moyen-Orient et l’Afrique par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

