Le marché du diagnostic moléculaire affichera un TCAC remarquable de 12,8 % d’ici 2029 avec une analyse clé de la taille, de la part, de la croissance et des opportunités des facteurs déterminants

Recherche industrielle approfondie sur le « marché du diagnostic moléculaire »publié par Data Bridge L’étude de marché comprend l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs abordés dans le rapport. Le rapport sur le marché mondial des diagnostics moléculaires aide à établir et à optimiser chaque étape du cycle de vie des processus industriels, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport d’étude de marché couvre l’étude du potentiel de marché de chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios d’offre et de demande du marché. . Ce rapport d’étude de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, de consommation, d’importation et d’exportation des principales régions du monde.

Les informations, statistiques, faits et chiffres fournis par un excellent rapport sur le marché Diagnostic moléculaire aident les entreprises de l’industrie Diagnostic moléculaire à maximiser ou minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Ce rapport marketing est composé de données qui peuvent être très essentielles lorsque vous essayez de dominer le marché ou de prendre pied sur le marché en tant que nouveau marché émergent. En plus de cela, il catégorise la répartition globale des données par fabricants, région, type et application, et analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, risques et obstacles à entrée, canaux de vente et distributeurs

Le marché mondial du diagnostic moléculaire était évalué à 17,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 46,65 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Réactifs et kits » représente le plus grand segment de produits sur le marché du diagnostic moléculaire au cours de la période de prévision en raison de l’achat fréquent de ces produits en raison de leur utilisation récurrente. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Hologic, Inc., (États-Unis), bioMérieux (France), Abbott (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Siemens (Allemagne), Danaher (États-Unis) , Myriad Genetics Inc. (États-Unis), Illumina Inc. (États-Unis), Agilent Technologies Inc. (États-Unis), BD (États-Unis .), DiaSorin SpA (Italie), Grifols SA (Espagne), Quidel Corporation (États-Unis), Signatures génétiques (Australie) ), MDxHealth, Inc. (États-Unis), Exact Sciences Corporation (États-Unis). ). ), Biocartis (Belgique), TBG Diagnostics Limited (Australie), GenMark Diagnostics Inc. (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), HTG Molecular Diagnostics Inc. (États-Unis), Vela Diagnostics (Singapour), Amoy Diagnostics Co., Ltd. (Chine), Molbio Diagnostics Pvt.Limited. (Inde) et geneOmbio (Inde)

Points forts des principaux moteurs suivants du marché mondial du diagnostic moléculaire

descriptif de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de la société.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

Dynamique du marché du diagnostic moléculaire

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Charge de morbidité croissante

Le fardeau croissant des patients COVID-19 ainsi qu’une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et du cancer sont les facteurs les plus importants qui stimulent la croissance de ce marché. La demande d’outils de diagnostic moléculaire augmente pour diagnostiquer divers types de maladies dans le monde, ce qui devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Demande accrue de tests, de thérapies et de diagnostics plus rapides

En outre, la demande croissante de tests au point de service, associée à la demande croissante de thérapies spécialisées à prix élevé et de médicaments plus sûrs, devrait également stimuler la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à des diagnostics plus rapides et l’adoption croissante de logiciels d’analyse de diagnostic moléculaire freinent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, la tendance croissante à la médecine préventive, l’augmentation des initiatives des acteurs du marché pour améliorer l’accès à des ressources rentables et l’importance croissante des diagnostics complémentaires devraient également stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Le financement et les développements offriront des opportunités

De plus, avec divers développements technologiques lançant de nouveaux produits dotés d’une technologie hautement efficace pour fournir le meilleur traitement possible à temps, on estime que cela générera des opportunités lucratives pour le marché. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’identification de biomarqueurs a conduit au développement de nouveaux tests de diagnostic moléculaire. Une augmentation du financement des agences gouvernementales et des autorités privées pour développer des produits de diagnostic moléculaire créera encore plus d’opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du diagnostic moléculaire

Coûts élevés des instruments

Ces instruments sont très chers. De plus, l’entretien et l’assurance, la supervision du laboratoire et les dépenses générales (y compris les services publics, l’espace et l’administration) sont des dépenses supplémentaires. Par conséquent, le coût élevé de l’instrumentation devrait entraver la croissance du marché.

réglementation stricte

En outre, les règles strictes établies par les agences gouvernementales pour l’approbation des produits de diagnostic moléculaire devraient défier le marché du diagnostic moléculaire au cours de la période de prévision 2022-2029.

La forte concurrence sur le marché et la chaîne d’approvisionnement interrompue en raison de la pandémie de COVID-19 entraveront également la croissance du marché.

Rapport d’objectifs

Analyser et prévoir avec soin la taille du marché Diagnostic moléculaire en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments de Diagnostic moléculaire

Montrer le développement du marché Diagnostic moléculaire dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micromarchés en termes de leurs contributions au marché du diagnostic moléculaire, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

Fournir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de Molecular Diagnostics

Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales employées par les principales entreprises opérant sur le marché Diagnostic moléculaire, y compris la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Points stratégiques couverts dans la table des matières pour le marché mondial de Diagnostic moléculaire :

Chapitre 1: Introduction, informations générales sur le marché mondial du diagnostic moléculaire et aperçu des produits

Chapitre 2: Objectif de l’étude et portée de l’enquête du marché Diagnostic moléculaire

Chapitre 3 : Dynamique du marché du diagnostic moléculaire – Facteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des moteurs du marché, chaîne de valeur du marché du diagnostic moléculaire, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; Paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché du diagnostic moléculaire, analyse du groupe stratégique, cartographie perpétuelle, matrice BCG et profil de l’entreprise

Chapitre 6 : Visualisation de la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateurs finaux, autres segments

Chapitre 7 : Pour évaluer le marché par pays, ventilé par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Source de données

Étendue du marché mondial du diagnostic moléculaire

Le marché du diagnostic moléculaire est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

produits

Réactifs et kits

Instruments

Services et logiciels

Sur la base des produits, le marché du diagnostic moléculaire est segmenté en réactifs et kits, instruments et services et logiciels. Les instruments sont subdivisés en instruments de paillasse et instruments portables et PoC. Les réactifs et les kits représentent la plus grande part de marché en raison de l’achat fréquent de ces produits en raison de leur utilisation récurrente.

Technologie

Spectrométrie de masse (MS)

électrophorèse capillaire

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Puces et microréseaux

Méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR)

cytogénétique

Hybridation in situ (ISH ou FISH)

imagerie moléculaire

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic moléculaire est segmenté en spectrométrie de masse (MS), électrophorèse capillaire, séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et microréseaux, méthodes basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR), cytogénétique, hybridation in situ ( ISH ou FISH), imagerie moléculaire, et autres.

Demande

Oncologie

pharmacogénomique

Microbiologie

tests prénataux

Typage tissulaire

Analyse de sang

Maladies cardiovasculaires

Maladies neurologiques

Maladies infectieuses

Les autres

Sur la base de l’application, le marché du diagnostic moléculaire est segmenté en oncologie, pharmacogénomique, microbiologie, tests prénatals, typage tissulaire, tests sanguins, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, maladies infectieuses et autres. L’oncologie est sous-segmentée en cancer du sein, cancer colorectal, cancer du poumon, cancer de la prostate et autres cancers. Les maladies infectieuses sont subdivisées en COVID-19, hépatite, VIH, CT/NG, HAI, HPV, tuberculose, grippe et autres.

utilisateur final

Hôpital

laboratoires cliniques

académique

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du diagnostic moléculaire ? Quelle est votre situation d’exploitation (capacité, production, prix, coût, brut et revenu) ? Quels sont les types et les applications des diagnostics moléculaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ? Quelles sont les matières premières et les équipements de fabrication de Molecular Diagnostics ? Quel est le processus de fabrication de Molecular Diagnostics ? Impact économique sur l’industrie du diagnostic moléculaire et tendance de développement de l’industrie du diagnostic moléculaire. Quelle sera la taille du marché Diagnostic moléculaire et le taux de croissance en 2029? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du Diagnostic moléculaire? Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché Diagnostic moléculaire? Quels sont les défis du marché Diagnostic moléculaire pour la croissance du marché? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Diagnostic moléculaire auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale du Diagnostic moléculaire?

