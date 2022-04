Le marché du diagnostic et de la thérapeutique des allergies stimule la forte croissance mondiale jusqu’en 2028

Le marché mondial du diagnostic et de la thérapeutique des allergies devrait atteindre 54,71 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Ceci est principalement dû à l’augmentation de la prévalence des allergies au sein de la population. Les avancées technologiques dans le secteur de la santé, associées à l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires de la population, stimuleront la croissance du marché. Ces maladies allergiques peuvent survenir à presque n’importe quel âge, bien que certaines allergies soient plus susceptibles de se développer pour la première fois dans des groupes d’âge particuliers, en particulier dans la population gériatrique.

De plus, l’augmentation de la population âgée ainsi que la prévalence croissante des maladies respiratoires, due à l’augmentation de la pollution etCO2 , sont quelques-uns des autres facteurs qui alimenteront la croissance du marché. Cependant, des équipements coûteux et le manque de sensibilisation aux maladies allergiques devraient freiner la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché est segmenté sur la base du produit en instruments, consommables et services.

Le segment des consommables représente la plus grande part de marché d’environ 50% en 2020 et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 5,5% au cours de la période de prévision. Les progrès réalisés dans l’industrie de la santé et de la pharmacie pour détecter les maladies allergiques chez les patients sont le facteur qui stimule la croissance du segment.

Par exemple, les kits de dosage sont des consommables nécessaires et facilement disponibles, utilisés dans la recherche en sciences de la vie, la découverte et le développement de médicaments et la surveillance environnementale.

Le marché est segmenté sur la base du type d’allergène en aliments, inhalés et médicaments.

Le type d’allergène inhalé représente la plus grande part de marché d’environ 50 % en 2020 et devrait également connaître le taux de croissance le plus élevé de 5,8 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population et des émissions de dioxyde de carbone, entraînant une augmentation des cas d’allergies respiratoires, stimulera la croissance de ce segment.

Le marché est segmenté sur la base du type de test en in vivo et in vitro.

Le test in vivo représente une part de marché plus importante d’environ 60 % en 2020.

Les tests in vivo sont largement utilisés par les industries de la santé et de la recherche car ils sont capables de simuler un environnement et des conditions de test réalistes et cliniquement pertinents.

Le marché est segmenté sur la base de la classe de médicaments en antihistaminiques, corticostéroïdes, stabilisateurs des mastocytes, inhibiteurs des leucotriènes, anticholinergiques nasaux, décongestionnants, immunomodulateurs, épinéphrine auto-injectable et immunothérapie.

La classe de médicaments antihistaminiques représente la plus grande part de marché d’environ 20% en 2020.

Les antihistaminiques sont utilisés pour traiter les maladies allergiques, en particulier la rhinite. C’est un médicament générique peu coûteux qui soulage la congestion nasale, les éternuements ou l’urticaire causés par le pollen, les acariens ou les allergies aux animaux.

Le marché est segmenté sur la base des utilisateurs finaux en instituts de recherche universitaires, hôpitaux et laboratoires de diagnostic.

Les laboratoires de diagnostic représentent la plus grande part de marché d’environ 52 % en 2020, en raison de la prévalence croissante des maladies allergiques et de la nécessité d’un traitement et d’une détection appropriés de ces maladies.

Le marché est segmenté sur la base de la géographie par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la MEA.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 5,8 % au cours de la période de prévision en raison du développement de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé dans cette région.

L’Asie-Pacifique s’est adoptée et a progressé en termes de technologie, en raison de la croissance démographique ; augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies allergiques et respiratoires et besoin de meilleures méthodes de diagnostic.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché du diagnostic et de la thérapeutique des allergies est extrêmement concurrentiel et comprend plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

Omega Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Stallergenes Greer, Siemens Healthcare, bioMérieux, Lincoln Diagnostics, Alcon Laboratories, HOB Biotech Group, Hycor Biomedical et Hitachi Chemical Diagnostics, entre autres.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Allergy Diagnostics Et segmentation du marché thérapeutique:

perspectives des produits (revenu, milliards USD; 2020-2028)

Instruments

Consommables

Services

Perspectives de type allergène (revenus, milliards USD; 2020-2028)

alimentaire

inhalée

drogue

Perspectives de type de test

Dans Vivo

In Vitro

Classe de médicaments Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Antihistaminiques

Corticostéroïdes

Stabilisateurs des mastocytes

leucotriènes

nasaux

Immunomodulateurs Auto-

Décongestionnants

à l’épinéphrine

Immunothérapie

Perspectives pour les utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Instituts de recherche universitaires

Hôpitaux

Laboratoires de diagnostic

Régional Perspectives :

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique Chine Inde Japon S outh Corée Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

