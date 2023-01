Le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire devrait atteindre 1 836,03 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les tests et les procédures utilisés pour diagnostiquer le cancer de l’ovaire comprennent l’examen pelvien, les tests d’imagerie, les tests sanguins, la chirurgie et autres. Lors d’un examen pelvien, le médecin insère des doigts gantés dans votre vagin et appuie simultanément une main sur votre abdomen pour sentir (palper) vos organes pelviens. Le médecin examine également visuellement le vagin, le col de l’utérus et les organes génitaux externes. Le cancer de l’ovaire est un type de cancer qui commence dans les ovaires, il existe plusieurs types de cancer de l’ovaire, dont le plus courant est le cancer épithélial de l’ovaire. La principale cause de ce type de cancer est la croissance cellulaire incontrôlable dans le tissu ovarien, et c’est l’une des principales causes de décès chez les femmes dans le monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire, qui était de 1 084,7 millions de dollars en 2021, devrait atteindre 1 836,03 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,80 % sur la période prévue de 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire comprennent :

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

QIAGEN (Allemagne)

Recherchez les diagnostics intégrés. (NOUS)

Hologic, Inc. (EE. UU.)

Arbor Vita Corporation (États-Unis)

Guided Therapeutics, Inc. (EE. UU.)

CooperSurgical Inc (EE. UU.)

DB (UE)

Cardinal Health (États-Unis)

Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne)

Zilico (Royaume-Uni)

GénomeMe Lab Inc. (Canada)

Exact Sciences Corporation (États-Unis)

Fujirebio (Japon), Advaxis Inc. (ETATS-UNIS)

Pfizer inc. (ETATS-UNIS)

GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Merck & Co., Inc (EE. UU.)

Dynamique du marché mondial du diagnostic du cancer de l’ovaire

Conducteurs

Un nouveau biocapteur pour surveiller les tumeurs cancéreuses de l’ovaire favorisera la croissance

L’antigène 125 du carcinome (CA 125) a été identifié comme glycoprotéine/biomarqueur clinique pour la détection précoce du cancer de l’ovaire. En conséquence, la détermination précise de l’antigène 125 du carcinome est essentielle pour le diagnostic et le traitement du cancer. Pour détecter le biomarqueur de l’antigène 125 du carcinome dans des échantillons de plasma humain, un nouveau biocapteur a été développé. La morphologie de la surface de l’électrode a été étudiée par microscopie électronique à balayage à émission de champ (FE-SEM) et spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS). La microscopie électronique à transmission (TEM) a été utilisée pour étudier le mécanisme de production de nanoencre. La formation d’un complexe antigène-anticorps a également été surveillée par voltampérométrie différentielle à impulsions (DPV). Pour détecter le biomarqueur de l’antigène 125 du carcinome, l’immunocapteur conçu a bien fonctionné, avec une excellente spécificité et sensibilité. Par conséquent, sur la base des résultats, il est conclu que l’immunocapteur a le potentiel d’être utilisé dans la détection précoce du cancer de l’ovaire dans les études cliniques. Ce sont tous ces nouveaux biocapteurs qui aident le marché à se développer.

Augmentation de la prévalence du cancer de l’ovaire chez les femmes âgées

Les économies en croissance des pays développés et en développement stimulent l’expansion des soins de santé. En conséquence, ils contribuent à faire progresser le marché mondial du diagnostic du cancer de l’ovaire. Le marché mondial des diagnostics du cancer de l’ovaire devrait croître à mesure que l’incidence du cancer de l’ovaire augmente, que la disponibilité de nouveaux traitements et thérapies se développe et que les dépenses de santé augmentent. Le cancer de l’ovaire est devenu plus courant à mesure que la population féminine vieillit. Le marché du cancer de l’ovaire est stimulé par la prévalence croissante du cancer de l’ovaire, l’introduction de nouveaux médicaments et thérapies, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du financement gouvernemental.

Opportunités

Un développement accru pour alimenter la croissance

Des médicaments comme le Bevacizumab (Avastin) et le Pazopanib (Votrient) devraient stimuler le marché, qui est actuellement dominé par des génériques comme le paclitaxel et le carboplatine. Le développement de nouveaux médicaments pour traiter ce type de cancer devrait profiter au marché de manière significative. La recherche et le développement en cours pour développer des interventions de traitement efficaces pour divers troubles soutiennent le marché mondial du diagnostic du cancer de l’ovaire.

Étendue du marché mondial du diagnostic du cancer de l’ovaire

Le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire est segmenté en fonction du type de diagnostic, du type de cancer et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Type de diagnostic

images

tomodensitométrie

Ultrason

Tomographie par émission de positrons

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Autres

Biopsie

Biopsie guidée par l’image

Biopsie par aspiration à l’aiguille fine

Autres

Test sanguin

BRCA

Antigène de carcinome 125

Récepteur aux œstrogènes/récepteur à la progestérone HER2

Test d’antigène carcinoembryonnaire

Mutation du virus du sarcome du rat de Kirsten

Autres

Autres

type de cancer

tumeur germinale

Tumeur à cellules stromales

Épitélial tumoral

Autres

utilisation finale

Centres de diagnostic du cancer

Laboratoires hospitaliers

instituts de recherche

Autres

Analyse régionale / aperçu du marché Diagnostic du cancer de l’ovaire

Le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de diagnostic, type de cancer et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du diagnostic du cancer de l’ovaire en raison de la sensibilisation croissante à la maladie et de la disponibilité d’une technologie de diagnostic avancée. La sensibilisation de la population à la maladie est également l’un des principaux moteurs du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la prévalence du cancer de l’ovaire.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. . Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

