Le marché du diagnostic des tissus cancéreux devrait générer une énorme acquisition d’ici 2028 – Analyse mondiale par The Insight Partners

Le diagnostic des tissus cancéreux sur le marché des soins de santé était évalué à 2 025,41 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 3 419,61 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2019 à 2027.

Les techniques de diagnostic des tissus cancéreux sont utilisées pour détecter la tumeur dans les tissus malins. Dans les dernières années,

l’immunohistochimie (IHC) a été utilisée pour augmenter la détection d’antigènes spécifiques dans le tissu tumoral. Le criblage à l’aide de chromogènes non fluorescents est analysé par microscopie conventionnelle. Il existe des techniques récentes développées pour le diagnostic des tissus cancéreux. Hybridation in situ par fluorescence, la méthode est utilisée pour l’examen d’une anomalie génétique spécifique dans le génome. L’acide désoxyribonucléique (ADN) hybride est examiné avec des sondes particulières. La croissance du diagnostic des tissus cancéreux sur le marché des soins de santé est attribuée à la prévalence croissante du cancer dans le monde, aux lancements de nouveaux produits et aux approbations de la FDA et aux investissements croissants dans le diagnostic des tissus qui stimulent le marché au fil des ans. De plus, les marchés émergents dans les pays en développement sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux joueurs clés :

• F. Hoffmann-La Roche Ltée

• Thermo Fisher Scientific Inc.

• Laboratoires Bio Rad Inc.

• Abbott

• Enzo Life Sciences, Inc.

• Agilent Technologies, Inc.

• Génétique du cancer inc.

• Merck KGaA (Sigma-Aldrich Co. LLC)

• Danaher Corporation

• Abcam plc

Diagnostic des tissus cancéreux sur le marché des soins de santé – par type de test

• Tests immunohistochimiques

o Cancer du sein

o Cancer colorectal

o Cancer de la prostate

o Cancer de l’estomac

o Autres

• Tests d’hybridation in situ

o Cancer du sein

o Cancer du poumon

o Cancer de la vessie

• o Autres

The Insight Partners fournit des détails sur les statistiques efficaces en effectuant des recherches sur le marché du diagnostic des tissus cancéreux et utilise la recherche primaire et secondaire comme source fondamentale d’analyse. L’auteur du rapport a analysé le scénario mondial actuel du marché. Le marché élabore le champ d’application qui indique les faits et chiffres actuels, ainsi que les défis.

Segmentation globale du marché Diagnostic des tissus cancéreux par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux faits saillants du rapport de recherche mondial sur les Marché du diagnostic des tissus cancéreux:

• Explication détaillée sur les dernières technologies et leur influence sur le marché mondial

• Il propose des recherches qualitatives et quantitatives sur le marché mondial

• Approche de vente applicable pour l’expansion des entreprises

• Il répertorie les tendances, les menaces, les défis et les opportunités

• Élaboration de canaux de marketing et de distribution mondiaux efficaces

Le rapport se concentre sur les stratégies efficaces qui mobilisent les différents facteurs pour déterminer la planification stratégique des industries. L’auteur étudie et élabore les aspects économiques du marché du diagnostic des tissus cancéreux, qui prédit les facteurs de risque qui se présentent aux entreprises.

L’étape la plus fondamentale entreprise par les experts est l’analyse SWOT décrivant les perspectives multidimensionnelles, qui donne finalement une image claire de la croissance future du marché. Il aide également le lecteur à comprendre la faisabilité commerciale en donnant un aperçu précieux de l’impact des développements récents sur l’aspect commercial.

