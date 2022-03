Le marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devrait atteindre 413,60 USD et Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthineers AG, PerkinElmer Inc., bioMérieux

Le marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 413,60 millions USD d’ici 2027, contre 212,20 millions USD en 2019. Les initiatives gouvernementales visant à contrôler la pollution de l’environnement sont les facteurs de croissance du marché.

Scénario de marché du marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Le test de diagnostic d’allergie est effectué par des cliniciens pour identifier la réaction allergique dans le corps du patient à partir de toute substance connue. Les tests de diagnostic des allergies peuvent déclencher de légères démangeaisons, des rougeurs cutanées et une inflammation. La sensibilisation croissante au diagnostic des allergies augmente la croissance du marché.

L’augmentation du nombre de modèles de diagnostic des allergies par rapport aux dernières années accélérera la croissance du marché. L’incidence des maladies allergiques a augmenté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Par exemple, selon le ministère de la Santé, en Israël, 25 à 40 % de la population souffre d’une des maladies allergiques. En Israël, les maladies allergiques sont les plus courantes et comprennent l’asthme, la rhinite allergique, la dermatite atopique et la sensibilité allergique aux médicaments, au venin d’insectes et aux aliments.

Le coût du diagnostic des allergies en ce qui concerne les kits de test et le produit de diagnostic utilisé au moment du test d’allergie est devenu plus cher, ce qui devrait entraver le marché. Les progrès de la technologie contribuent à étendre la portée des développements de nouveaux produits sur le marché du diagnostic des allergies. Ces politiques soutiennent la croissance du marché des diagnostics d’allergies au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Le rapport sur le marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée du rapport :

Marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord Le rapport présente une gamme de segments liés à cette industrie et à ce marché avec une recherche et une analyse complètes. Le rapport donne des idées sur divers inhibiteurs ainsi que sur les facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse de l’industrie propose une analyse complète et intelligente de la concurrence, de la segmentation, de la dynamique et de l’avancement géographique du marché mondial. Cette étude de marché a été analysée et prend en compte le TCAC du marché, la valorisation, le volume, les revenus (historiques et prévisionnels), les ventes (actuelles et futures) et d’autres facteurs clés liés au marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Omega Diagnostics Group PLC et Siemens Healthineers AG ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et les leaders du marché ciblant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché du diagnostic des allergies devient chaque année plus compétitif avec des sociétés comme Omega Diagnostics Group PLC et Siemens Healthineers AG qui sont les leaders du marché du diagnostic des allergies. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché du diagnostic des allergies.

Nouveaux développements du marché du diagnostic des allergies

En avril 2019, Omega Diagnostics Group PLC a annoncé avoir signé un accord de distribution avec Immunodiagnostic Systems Limited pour commercialiser ses produits Allersys. Cet accord a renforcé les activités des entreprises à l’échelle mondiale.

En juillet 2018, PerkinElmer Inc. a annoncé avoir présenté son portefeuille de produits de solutions de diagnostic, qui met l’accent sur ses produits EUROIMMUN AG dans l’American Association for Clinical Chemistry (AACC). En cela, ils présentent leur portefeuille de produits dans une telle entreprise événementielle qui renforce leur crédibilité sur le marché.

Portée du marché Diagnostic des allergies

Le marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est segmenté en fonction des pays en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Israël, au Koweït, en Afrique du Nord et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Le marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est analysé plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des produits et services, le marché est segmenté en kits de dosage, instruments, consommables et services. Sur la base des allergènes, le marché est segmenté en allergènes inhalés, allergènes alimentaires, antibiotiques, autres allergènes médicamenteux et chimiques, allergènes professionnels, allergènes végétaux divers, allergènes de contact et autres. Sur la base des tests, le marché est segmenté en test in vitro et test in vivo. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche universitaires et autres.

Au lieu d’un instrument, les diagnostics d’allergie sont alimentés par des kits de test. Les kits de dosage sont responsables de la détection de l’allergie. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le diagnostic des allergies connaissent une croissance rapide du marché des diagnostics des allergies.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des diagnostics d’allergies jusqu’en 2027

La taille du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Thermo Fisher Scientific Inc.

Siemens Healthineers SA

PerkinElmer Inc.

Biotechnologies intérieures, Inc.

bioMérieux SA

Quest Diagnostics Incorporé

R-Biopharm AG

Automate du groupe Omega Diagnostics

ROXALL Médecine Ltée

Hitachi, Ltd

Méthodologie de recherche: marché du diagnostic des allergies au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

Read more: https://www.digitaljournal.com/pr/middle-east-and-north-africa-allergy-diagnostics-market-is-expected-to-reach-usd-413-60-and-thermo-fisher-scientific-inc-siemens-healthineers-ag-perkinelmer-inc-biomerieux#ixzz7MSZPxSNS

