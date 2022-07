Le marché du diagnostic de l’apnée du sommeil devrait stimuler la croissance des revenus de 685,66 millions de dollars américains d’ici 2028

Le rapport proposé sur le marché du diagnostic de l’apnée du sommeil englobera tous les aspects qualitatifs et quantitatifs, y compris la taille du marché, les estimations du marché, les taux de croissance et les prévisions, et vous donnera donc une vue holistique du marché. L’étude comprend également une analyse détaillée des moteurs du marché, des contraintes, des avancées technologiques et du paysage concurrentiel, ainsi que de divers facteurs micro et macro influençant la dynamique du marché.

Le marché du diagnostic de l’apnée du sommeil devrait atteindre 685,66 millions de dollars US d’ici 2028 contre 473,95 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,4 % de 2021 à 2028

L’apnée du sommeil est un type courant de trouble du sommeil qui survient lorsqu’une personne a des difficultés à respirer pendant le sommeil, la respiration s’arrêtant et recommençant à plusieurs reprises. Les dispositifs d’apnée du sommeil sont principalement fournis en tant que dispositifs diagnostiques et thérapeutiques afin de traiter le syndrome d’apnée obstructive du sommeil, le syndrome d’apnée centrale du sommeil et le syndrome d’apnée complexe du sommeil. Pression positive continue des voies respiratoires

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur le diagnostic de l’apnée du sommeil comprennent:

• Conduisez DeVilbiss International

• ResMed Inc.

• Société Nihon Kohden

• SOMNOmedics GmbH

• Cleveland Medical Devices Inc.

• Koninklijke Philips N.V.

• Cadwell Industries Inc.

• Natus Medical Incorporated

• Itamar Médical Ltée.

• Compumedics limitée

Marché de l’apnée du sommeil – par produit

• Appareil de polysomnographie (PSG)

• Appareils de test du sommeil à domicile

• Oxymètre

o Oxymètre du bout des doigts

o Oxymètre portatif

o Oxymètre porté au poignet

o Oxymètre de table

• Dispositif de surveillance de l’actigraphie

• Appareil de dépistage de l’apnée du sommeil

Marché du diagnostic de l’apnée du sommeil – par utilisateur final

• Hôpital et laboratoires du sommeil

• Paramètres de soins à domicile

La structure du rapport sur le marché du diagnostic de l’apnée du sommeil peut être classée dans les sections suivantes :

Section 1 : Portée du rapport et méthodologie de recherche

Section 2 : Principaux points à retenir

Section 3 : Variables du marché et leur impact sur la croissance et les outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Section 4 : Estimations et prévisions du marché (avec l’année de référence 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2020 à 2027). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Section 5 : Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails élaborés sur la structure du marché et les entreprises stratégiques ainsi que leur impact.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global de la société / du segment pour les années 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section des initiatives stratégiques.

L’étude de marché sur le diagnostic de l’apnée du sommeil est conçue en gardant à l’esprit tous les principaux pays. Bien que tous ces pays et leurs tendances de marché aient été pris en compte lors de sa composition, des sections détaillées ne sont disponibles que pour les fers de lance. Au cas où vous seriez intéressé par des pays spécifiques qui ne sont pas couverts par le périmètre actuel, veuillez partager la liste et nous pouvons personnaliser l’étude en fonction du périmètre géographique que vous avez défini.

