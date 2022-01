Le marché du deuxième avis médical augmentera à un TCAC de 16,8 % pour atteindre 10 739,48 millions de dollars d’ici 2027

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés de compétences statistiques avancées et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Le deuxième avis médical est destiné à fournir des informations précieuses sur les options de traitement actuelles du patient. Le concept joue un rôle important dans la résolution de la confusion créée par la recommandation de diverses alternatives de traitement pour un seul cas. En outre, des conseils sont également demandés pour obtenir des informations supplémentaires, qui peuvent être utiles pour améliorer les résultats du traitement d’une maladie. Le deuxième avis médical peut valider le diagnostic ; par conséquent, il joue un rôle important dans l’augmentation de la précision du traitement.

Le marché mondial de la deuxième opinion médicale est stimulé par des facteurs tels que des résultats de traitement supérieurs et la préférence croissante pour l’optimisation des coûts des soins de santé. Cependant, la méconnaissance et la réticence à opter pour le deuxième avis médical dans les pays émergents freinent la croissance du marché. De plus, les investissements croissants dans les technologies de télémédecine créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché.

Nous avons répertorié ici les meilleures entreprises du marché de la deuxième opinion médicale

Medisense Healthcare Solutions Pvt. Ltd .; Second Opinion International; Elite Medical Services; Cigna; Helsana; WorldCare; Vidal Health Insurance TPA Pvt Ltd; Medix; 2nd.MD; AXA, Teladoc Health, Inc; DoctorSpring Pvt. Ltd; USARAD Holdings Inc (SecondOpinions.com); Cleveland Clinic; Grand Rounds, Inc .; Mass General Brigham Incorporated. (Partners Healthcare); and Stanford Health Care

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) affecte la société et l’économie en général dans le monde entier. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée une incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie affecte le processus de fabrication de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales limitent davantage les perspectives d’offre et de demande. Étant donné que le gouvernement de plusieurs régions a déjà annoncé le blocus total et la fermeture temporaire des industries, l’ensemble du processus de production a été affecté négativement ; par conséquent, entravant le marché mondial du deuxième avis médical à l’échelle mondiale. Ce rapport sur le « marché de la deuxième opinion médicale » fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments d’activité et marchés nationaux. Le rapport montre également les tendances et les prévisions du marché jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid-19.

Sur la base du trouble, le marché mondial de la deuxième opinion médicale est segmenté en cancer, troubles orthopédiques, troubles cardiaques, troubles neurologiques, troubles néphrologiques, troubles sanguins hématologiques, maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), greffes d’organes et autres maladies. Le segment du cancer détenait la plus grande part du marché en 2019. Sur la base du fournisseur de services, le marché du deuxième avis médical est segmenté en hôpitaux, compagnies d’assurance maladie et services en ligne.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la deuxième opinion médicale par produit et application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour le marché mondial de la deuxième opinion médicale en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par leurs pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision

