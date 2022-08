Le marché du dépistage médical atteindra 609,134 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,4 %

Le dépistage médical est un outil important pour la détection précoce de la maladie. Les tests de dépistage sont souvent utilisés en médecine préventive pour déterminer si une personne présente des indicateurs précoces de facteurs de risque de maladie. Le cancer, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, l’ostéoporose sont autant de maladies détectables grâce au dépistage.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché du dépistage médical est évalué à 211,2252 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 609,134 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché du bilan de santé

chauffeur

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, le cancer , l’hypercholestérolémie et l’ostéoporose stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Augmentation du nombre de personnes âgées

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus augmente en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Selon la base de données des Nations Unies sur le vieillissement de la population mondiale 2020, la population mondiale âgée passera de 727 millions en 2020 à 1,5 milliard en 2050. Les personnes âgées sont les plus à risque de développer des maladies chroniques, ce qui augmente la demande pour le marché du dépistage médical.

En outre, la détection précoce des maladies et la sensibilisation accrue au traitement seront les principaux facteurs influençant la croissance du marché des bilans de santé. Dans le même temps, l’urbanisation croissante et l’augmentation des niveaux de revenu disponible sont les facteurs déterminants pour accélérer la croissance du marché des bilans de santé. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et l’évolution des modes de vie des personnes sont les principaux moteurs du marché qui propulseront davantage la croissance du marché des bilans de santé.

Chance

compétence améliorée

De plus, l’adoption croissante de technologies de pointe offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du dépistage médical.

En outre, le nombre croissant de fournisseurs de services et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités favorables à la croissance du marché du dépistage médical au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial du bilan de santé

Le marché du dépistage médical est segmenté en fonction du type de test, du type d’emballage, du type de panel, du type d’échantillon, de la technologie, de l’état, du site de prélèvement des échantillons et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type d’essai

test de cholestérol

test de diabète

Le dépistage du cancer

Examen physique général

maladie vénérienne

test de tension artérielle

autre

Sur la base du type de test, le marché mondial du dépistage de la santé est segmenté en tests de cholestérol, tests de diabète, dépistages du cancer, tests de dépistage général, MST, tests de pression artérielle et autres. Le segment des tests de cholestérol devrait dominer le marché en 2021 en raison de l’augmentation des maladies cardiaques et de l’évolution des modes de vie.

genre d’emballage

Bilan de santé de base

Profil des personnes âgées

Bilan de santé des femmes

Bilan de santé masculin

vérification cardiaque

Contrôle du diabète

autre

Sur la base du type de forfait, le marché mondial des bilans de santé est segmenté en bilan de santé de base, profil des personnes âgées, bilan de santé des femmes, bilan de santé des hommes, bilan cardiaque, bilan du diabète, etc. Le segment des bilans de santé de base devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la sensibilisation croissante au diagnostic précoce des maladies et au traitement médical approprié.

type de panneau

Plusieurs panneaux de test

panneau de test unique

Sur la base du type de panel, le marché mondial du dépistage médical est segmenté en panels multi-tests et panels à test unique. D’ici 2021, le segment des panels multi-tests devrait dominer le marché, car divers laboratoires et centres de diagnostic utilisent des panels multi-tests pour dépister plusieurs substances simultanément. Des panels multi-tests examinent les médicaments pour plusieurs substances à la fois, plutôt que de tester une substance à la fois. Ces tests sont plus complets.

Échantillon type

du sang

Urine

sérum

salive

autre

Sur la base du type d’échantillon, le marché mondial du dépistage médical est segmenté en sang , urine, sérum, salive et autres. Le segment du sang devrait dominer le marché d’ici 2021, car les tests sanguins peuvent aider à déterminer le fonctionnement des organes, tels que le cœur, les reins et le foie.

La technologie

Immunoessai

L’imagerie médicale

QPCR (réaction en chaîne par polymérase quantitative)

Q-FISH (fluorescence quantitative, hybridation in situ)

TRF (fragment de restriction terminal)

STELA (Analyse de la longueur des télomères uniques)

autre

Sur la base de la technologie, le marché mondial du dépistage en santé est segmenté en immunoessais, imagerie médicale, QPCR (amplification en chaîne par polymérase quantitative), Q-FISH (fluorescence quantitative, hybridation in situ), TRF (fragment de restriction terminal), STELA (single telomere analyse de longueur), etc. Le segment des immunoessais devrait dominer le marché d’ici 2021, car les immunoessais facilitent diverses applications, notamment la transfusion sanguine, la thérapie génique, la chirurgie implantaire, le dépistage des maladies infectieuses, etc. Le nombre croissant de chirurgies, de maladies infectieuses et de thérapies géniques stimule la croissance du segment des immunoessais.

État de santé

Maladies cardiovasculaires

trouble métabolique

cancer

état inflammatoire

troubles musculo-squelettiques

Maladie du système nerveux

Complications de l’hépatite C

Maladies liées à l’immunologie

autre

Sur la base des conditions, le marché mondial du dépistage de la santé est segmenté en maladies cardiovasculaires, troubles métaboliques, cancer, maladies inflammatoires, maladies musculo-squelettiques, maladies neurologiques, complications de l’hépatite C, maladies liées à l’immunologie et autres. Le segment des maladies cardiovasculaires devrait dominer le marché en 2021 en raison de la forte incidence des maladies cardiovasculaires dans le monde.

Point de collecte d’échantillons

Hôpital

domicile

laboratoire de diagnostic

Bureau

autre

Sur la base du lieu de collecte des échantillons, le marché mondial du dépistage médical est segmenté en hôpitaux , ménages, laboratoires de diagnostic, bureaux et autres. Le segment hospitalier devrait dominer le marché d’ici 2021, car les hôpitaux disposent de toutes les installations nécessaires pour diagnostiquer et traiter les maladies.

canal de distribution

appel d’offres direct

ventes au détail

autre

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du dépistage médical est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison de l’augmentation globale des ventes d’articles de dépistage médical.

Analyse/aperçus régionaux du marché Dépistage médical

Le marché du dépistage médical est analysé et fournit des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, type de test, type d’emballage, type de panel, type d’échantillon, technologie, condition, site de collecte d’échantillons et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage médical sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage médical en raison du secteur de la santé bien établi et du développement de technologies de pointe dans la région. En outre, le nombre croissant d’acteurs clés du marché stimulera le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et du nombre croissant de populations gériatriques dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du dépistage médical sont:

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Saint Graal (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Exact Sciences Corporation (États-Unis)

SYNLAB International GmbH (Allemagne)

UNILABS (Suisse)

LabPLUS (États-Unis)

Laboratoire de référence biologique (États-Unis)

Sonic Healthcare Limited (Australie)

Laboratoire mondial ACM (New York)

Cerba Santé (France)

Quidel Corporation (États-Unis)

Inno Medical Group (États-Unis)

Amedes Holding GmbH (Allemagne)

RadNet, Inc. (États-Unis)

Natera, Inc. (États-Unis)

Trinity Biotechnology (Irlande)

Nuffield Health (Royaume-Uni)

RepeatDx (Canada)

Laboratoire NeoGenomics (États-Unis)

HU Group Holdings, Inc. (Japon)

Laboratoires ARUP (États-Unis)

Solutions Q2 (États-Unis)

Diagnostics de Gênes (États-Unis)

