Le marché du dépistage des transporteurs atteindrait 5460,12 millions USD avec les tendances, la part, la taille de l’industrie, la croissance et les opportunités d’ici 2029

du marché du dépistage des transporteurs met en évidence l’idée d’une analyse de haut niveau des principaux segments de marché et de la reconnaissance des opportunités. L’analyse du marché et la segmentation du marché ont été examinées ici en termes de marchés, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires, et hypothèses. Ce rapport sur le marché effectue une analyse complète des profils d’entreprise des principaux acteurs du marché qui offre un paysage concurrentiel. Le document sur le marché du dépistage des porteurs présente des développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur de la santé par les principaux acteurs du marché.

L’étude de marché et l’analyse du rapport à grande échelle sur le dépistage des transporteurs aident à déterminer les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’avancement d’un produit. Pour atteindre la connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, complet et suprême est généré. Et pour la même chose, le rapport décrit également tous les principaux sujets de l’analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une excellente méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché sur le dépistage des transporteurs a été élaboré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts du secteur et de prévisionnistes.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Invitae Corporation (États-Unis)

Opko Health Inc. (États-Unis)

Luminex Corporation (États-Unis)

Fulgent Genetics (États-Unis)

Quest Diagnostics (États-Unis)

Sema4 OpCo, Inc. (États-Unis)

Myriad Genetics (États-Unis)

Illumina Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

MedGenome (États-Unis)

Segmentation du marché du dépistage des transporteurs : –

Par types :

test de dépistage moléculaire, test de dépistage biochimique

Par application :

hôpitaux, laboratoires de référence, cabinets médicaux et cliniques, autres

Analyses et aperçus clés du marché :

Selon les Centers for Disease control and Prevention en 2020, la drépanocytose touche environ 100 000 Américains. Ainsi, comme la prévalence des maladies génétiques augmente chaque année, l’utilisation du dépistage des porteurs devrait également augmenter au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du dépistage des porteurs, qui était de 1736,02 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 5460,12 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 15,40% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Définition du marché : –

Le diagnostic d’un chromosome défectueux ou d’une condition génétique chez un porteur qui reçoit un gène anormal de l’un de ses parents est connu sous le nom de dépistage du porteur. Les porteurs d’un gène défectueux ne présentent souvent pas les symptômes d’une maladie génétique. Le marché du dépistage des porteurs est en croissance en raison de l’augmentation de la fréquence des maladies génétiques, de l’augmentation de la disponibilité et de l’abordabilité des tests et de l’introduction de produits plus haut de gamme.

Dynamique du marché du dépistage des transporteurs : –

Conducteurs:

Mettre davantage l’accent sur la détection précoce et la prévention des maladies

L’accent accru mis sur l’identification et la prévention précoces des maladies, le risque élevé d’anomalies chromosomiques et les développements technologiques dans le dépistage des porteurs, tels que l’introduction de panels de dépistage étendus des porteurs, contribuent tous à la croissance du marché. La prise de conscience croissante du dépistage des porteurs devrait ouvrir une multitude de nouvelles perspectives de croissance pour les concurrents de l’industrie.

Hausse des maladies génétiques

L’accent accru mis sur l’identification et la prévention précoces des maladies, l’augmentation de la demande de médicaments personnalisés et l’augmentation des applications des tests de dépistage des maladies génétiques sont susceptibles de propulser le marché mondial du dépistage des porteurs. Les maladies héréditaires telles que la mucoviscidose, la drépanocytose et la maladie de Tay-Sachs sont des exemples de maladies génétiques. Les tests de portage pour des troubles comme ceux-ci pourraient révéler le risque d’un couple d’accoucher d’un enfant avec un problème génétique. Le dépistage prénatal ou dépistage des porteurs permet de découvrir plusieurs anomalies génétiques au début de la grossesse. En conséquence, le marché se développe en raison d’une augmentation de la demande de tests de portage sûrs et efficaces.

Développements techniques récents

Les développements technologiques récents ont facilité l’adoption rapide de la technologie. Le dépistage des porteurs est un ensemble de tests génétiques qui déterminent si une personne est un porteur possible de maladies génétiques telles que la fibrose kystique (FK), le syndrome de Down, le syndrome de l’X fragile, la drépanocytose et l’amyotrophie spinale (SMA). Les tests de dépistage des porteurs sont couramment utilisés par les couples qui envisagent de devenir enceintes pour identifier la probabilité de transmettre des anomalies génétiques à leur enfant. Cette recherche vise à comprendre comment le dépistage des porteurs peut aider à soutenir l’ère actuelle de la médecine de précision dans le domaine de la santé reproductive.

Impact de Covid-19 sur le marché du dépistage des porteurs

Le COVID-19 a eu un impact substantiel sur l’expansion du marché. En raison de l’application inattendue de la restriction de verrouillage à travers le monde, l’industrie mondiale du dépistage des porteurs a connu des contraintes de croissance, entraînant une diminution de l’afflux de patients vers les conseillers en génétique. Cependant, pendant la période post-pandémique, les limites ont été assouplies, ce qui a aidé l’industrie à prospérer.

Marché de dépistage des transporteurs, par région:

Le marché mondial du dépistage des porteurs est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays et par produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage des transporteurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage des porteurs en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de santé dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières: marché mondial du dépistage des porteurs

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur le dépistage des porteurs dans le secteur de la santé

7 Marché mondial du dépistage des porteurs, par type de produit

8 Marché mondial du dépistage des porteurs, par modalité

9 Marché mondial du dépistage des porteurs, par type

10 Marché mondial du dépistage des transporteurs, par mode

11 Marché mondial du dépistage des transporteurs, par utilisateur final

12 Marché mondial du dépistage des transporteurs, par géographie

13 Marché mondial du dépistage des transporteurs, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Portée du marché mondial du dépistage des transporteurs :

Le marché du dépistage des porteurs est segmenté en fonction du type de test, de l’état de santé, de la technologie et du type de maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’essai

Test de dépistage moléculaire

Test de dépistage biochimique

Type de maladie

Fibrose kystique

Tay Sachs

Maladie de Gaucher

Drépanocytose

Atrophie musculaire spinale

Autres maladies génétiques autosomiques récessives

Condition médicale

Affections pulmonaires

Conditions hématologiques

Affections neurologiques

Les autres

Technologie

Séquençage ADN

Réaction en chaîne par polymérase

Microréseaux

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires de référence

Cabinets médicaux et cliniques

Les autres

