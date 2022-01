Le marché du denim est en plein essor dans le monde entier | Par des acteurs de premier plan comme – Levi Strauss & Co., The Gap, Inc, VF Corporation, H&M, PVH Corp., Pepe Jeans, US Polo Assn., Adidas

Le marché du denim devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché du denim fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La hausse des niveaux de revenu disponible des consommateurs intensifie la croissance du marché du denim.

Le denim est un tissu en coton de nature rugueuse et épaisse. Le denim a été créé à l’origine pour être utilisé dans les vêtements de travail et a lentement gagné en importance en tant que matériau utilisé dans d’autres types de vêtements. Actuellement, le denim est un élément essentiel et à la mode dans chaque garde-robe. La fabrication de vêtements en denim est une entreprise rentable.

Le rapport sur le marché du denim présente les entreprises suivantes, notamment : – Levi Strauss & Co., The Gap, Inc, VF Corporation, H&M, PVH Corp., Pepe Jeans, US Polo Assn., Adidas, Detroit Denim Co, Diesel SpA, Licences Tommy Hilfiger, LLC, LNJ DENIM, ABSOLUTE, Groupe Partap, Aarvee Denims & Exports Limited, Everlane, KG Denim Ltd

Le rapport de marché fiable Denim a de nombreuses fonctionnalités à offrir pour l’industrie FMCG, notamment les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met l’accent sur les dynamiques changeantes, les facteurs de croissance, les contraintes et les limites. Il comprend une analyse détaillée du marché Denim dans les exigences des clients, les préférences des clients et le paysage concurrentiel du marché global. Ce rapport de l’industrie utilise la technique d’analyse SWOT pour évaluer le développement des acteurs du marché les plus remarquables. Un rapport sur le marché du denim de haut rang offre une perspective plus large du marché avec ses informations et ses analyses complètes sur le marché.

Par produit (Jeans, vestes et chemises, pantalons, robes, pantalons de survêtement et pantalons de survêtement, combinaisons, salopettes, autres), type de consommateur (hommes, femmes, enfants), canal de distribution (magasins spécialisés, grands magasins, en ligne, hypermarchés et supermarchés, Magasins exclusifs), Type (Jean Léger, Denim Moyen, Denim Lourd)

