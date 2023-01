Le marché du déjeuner à emporter devrait croître à un TCAC de 11,0% au cours de la période de prévision, 2022-2029 Fit & Fresh, Swinstar Inc., Nordic By Nature, Bentgo, Newell Brands, Thermos LLC, PackIt LLC, Wildkin, Freddie et Sebbie, Kohl's, Inc., LIFETIME BRANDS, INC., Raveena Bags, Magna International Inc., Pinnium Brands Private Limited, Craftstages International Private Limited, Geo Care Products, Sharp Trading Co, Aashirwad Gifts. et Aurrera Beaumonde Private Limited, entre autres.

Le marché des paniers-repas devrait croître à un taux de croissance de 11,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1,96 milliard USD d’ici 2029.

Une boîte à lunch est un récipient portable utilisé pour stocker de la nourriture et des boissons pour une utilisation ultérieure. Le terme boîte à lunch fait référence au type de contenant utilisé ou à l’emballage du repas dans l’un de ces contenants. Tous deux étaient traditionnellement en métal et munis d’une poignée pour faciliter le transport du contenu. Cependant, des versions en plastique et en tissu sont également disponibles.

Adoption accrue de la stratégie omnicanal par les fournisseurs de déjeuners à emporter, avancées technologiques résultant de l’augmentation des ventes de déjeuners à emporter, augmentation des préférences des consommateurs pour les plats cuisinés à la maison, augmentation de la transformation des repas au restaurant et sensibilisation accrue à la santé bienfaits de la cuisine maison. La nourriture est l’un des moteurs de la croissance du marché des paniers-repas.

Étendue du marché mondial du déjeuner à emporter et taille du marché

Le marché des plats à emporter est segmenté par type, application et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Le marché des sacs à lunch est segmenté par type en sacs à lunch réutilisables et sacs à lunch jetables.

Le marché des plats à emporter est segmenté en hors ligne et en ligne par canal de distribution.

Analyse du marché des repas à emporter au niveau national

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plats à emporter sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des paniers-repas, connaissant la croissance la plus rapide et représentant la plus grande part du marché des paniers-repas. Cela est dû à l’augmentation du revenu disponible des personnes, ainsi qu’au nombre croissant de jeunes et au désir croissant de repas faits maison et de leurs bienfaits pour la santé.

Analyse du paysage concurrentiel et part de marché mondiale des déjeuners à emporter

Le paysage concurrentiel du marché Déjeuner à emporter fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les capacités de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises vers le marché du déjeuner à emporter.

Certains des principaux acteurs du marché du déjeuner à emporter sont :

Fit & Fresh, Swinstar Inc., Nordic By Nature, Bentgo, Newell Brands, Thermos LLC, PackIt LLC, Wildkin, Freddie et Sebbie, Kohl’s, Inc., LIFETIME BRANDS, INC., Raveena Bags, Magna International Inc., Pinnium Brands Private Limited, Craftstages International Private Limited, Geo Care Products, Sharp Trading Co, Aashirwad Gifts. et Aurrera Beaumonde Private Limited, entre autres.

